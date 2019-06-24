Евкуров и Татарстан: исламские инвестпроекты, помощь друга и ракетный корабль «Ингушетия»

Фото: Роман Хасаев

Сегодня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Он возглавлял регион с 2008 года. Евкуров неоднократно посещал Татарстан, участвовал в международных мероприятиях, проводившихся в РТ, поддерживал теплые отношения с руководством республики. Об этом — в кратком обзоре «Реального времени».

В 2016 году глава Ингушетии, принимая участие в форуме KazanSummit, стал гостем выездной редакции «Реального времени». В интервью нашим корреспондентам он рассказал о том, как регион выстраивает отношения с исламским миром.



В январе 2017-го, поздравляя с юбилеем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, Юнус-Бек Евкуров отмечал, что в «самые тяжелые времена, когда Ингушетия создавалась после страшных событий, народ Ингушетии помнит, что первый борт, первая помощь пришла из Татарстана лично по указанию Минтимера Шариповича».

Фото tatarstan.ru

Последний раз Юнус-Бек Евкуров побывал в Татарстане 2 недели назад: он принял участие в спуске на воду малого ракетного корабля «Ингушетия», построенного на заводе им. Горького в Зеленодольске.

Фото tatarstan.ru