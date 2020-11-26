Стартовали работы над проектом полилингвальной школы в Челнах: 1224 ученика, бассейн и мегавелопарковка

Какой будет полилингвальная школа в Челнах

«Татинвестгражданпроект» (ТИГП) займется созданием проекта школы в Набережных Челнах на 1224 ученика. Причем речь идет не о простой, а о полилингвальной школе — о том, что такая появится в автограде, официально сообщалось еще в 2019 году, но без указания конкретного местоположения. Сдать ее должны в октябре 2021 года.

Школа расположится на проспекте Чулман, неподалеку от лицея №36, на землях, ранее принадлежавших лендлорду Алексею Миронову и позже возвращенных в городскую собственность. Этот участок уже сейчас городские власти готовят под строительство.

Школа расположится на проспекте Чулман, неподалеку от лицея №36, на землях, ранее принадлежавших лендлорду Алексею Миронову и позже возвращенных в городскую собственность. Фото: Анатолий Катушенок / chelny-izvest.ru

Согласно проекту, на участке появится четырехэтажное здание, способное принять 51 класс: 20 классов начальной школы, 25 классов средней школы и шесть классов старшей школы. Актовый зал школы будет вмещать 560 человек. Добавим, что у школы будет бассейн, точнее, даже два: один — для детей, еще не умеющих плавать.

Территорию школы, согласно проекту, благоустроят малыми архитектурными формами и зелеными насаждениями, кроме того, на ней будут три спортплощадки и велопарковка на 50 мест. Школу обнесут забором с входом по магнитным пропускам.

Шесть школ — не предел

Напомним, что первые полилингвальные образовательные комплексы «Адымнар» уже открыты в Елабуге и Казани. Обучение там проходит на трех языках — русском, татарском и английском. Образовательный комплекс создан на базе казанской школы №165. Он включает три школы: реконструированную начальную на 480 мест, новую билингвальную на улице Бичурина на 800 мест и новую полилингвальную на улице Бондаренко на 1224 места. В составе последней также действует интернат на 240 мест для иногородних детей. Полилингвальная школа в Елабуге также рассчитана на 1224 места.

Первые полилингвальные образовательные комплексы «Адымнар» уже открыты в Елабуге и Казани. Фото: Ринат Назметдинов

Вдохновителем и инициатором проекта по созданию полилингвальных школ является Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Всего, напомним, до 2022 года в Татарстане планируется запустить шесть подобных комплексов. Помимо Казани (где всего будут работать два комплекса), Елабуги и Набережных Челнов, они расположатся в Альметьевске, Нижнекамске. Однако в октябре глава фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова в интервью «Реальному времени» рассказала, что шесть школ — это не предел, их может стать и больше.

Александр Артемьев