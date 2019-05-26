Шаймиев и Мухаметшин проголосовали на праймериз «Единой России» в Татарстане

Глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев проголосовали сегодня на предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Татарстане. На праймериз планируется отобрать кандидатов от партии в Госсовет РТ.

Для голосования они прибыли на счетный участок №16, расположенный в лицее №116 на улице Жуковского.

— Я бы пожелал кандидатам в депутаты, а в дальнейшем и депутатам больше обращать внимание на то, что сейчас иное состояние общества, и главные члены в нем — новое поколение, — высказался после голосования Шаймиев.

— Думаю, что у людей велик интерес к предварительному партийному голосованию. На этом участке, где я обычно голосую, к 9:30 утра уже проголосовали порядка 40 человек, — заявил Мухаметшин.

Кроме того, с утра на этом участке проголосовал министр спорта РТ Владимир Леонов.

Для предварительного голосования «Единая Россия» открыла в Татарстане 460 счетных участков. Всего на праймериз в Татарстане выдвигаются 222 человека.