«Звонит Минтимер Шарипович и спрашивает: «Там Нечаевская на трассе упала. С ней ничего страшного?»

Руководство федерации лыжных гонок подвело итоги сезона

Две медали чемпионата мира, шесть наград со всемирной Универсиады, один развод и один скандал: о чем говорили на подведении итогов федерации лыжных гонок Татарстана — в репортаже «Реального времени».

И детей рожают, и талию сохраняют

Девушки были хороши как никогда. Анна Нечаевская, вышедшая замуж, но оставившая себе девичью фамилию. Диляра Сабирзянова, которая могла бы «дать взаймы» свою талию любой топ-модели мира. Наталья Жукова, которая ждет первенца, Лариса Рясина, готовая родить второго, Алия Иксанова, уже справившаяся с этой нелегкой задачей — все они позволили себе быть не такими, как привыкли видеть их болельщики на телеэкранах — в спортивной форме, изможденными на финише.

Пока они тихо общались друг с другом, начали подтягиваться лучшие ценители женской красоты. «Город оживает, когда в него входят гусары», — говаривал Андрей Миронов, которому в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» не нашлось роли и пришлось выступать конферансом. Первым гусаром выступил главный тренер сборной Татарстана Эдуард Галеев, который подошел к одной из красавиц со словами: «Вот она! Моя последняя любовь!» Красавица так легко не сдавалась: «Всех обнимаете, а меня…» — «А тебя двумя руками!» — возразил Галеев, после чего градус гусаристости возрос вдвое.

Подтянулись как участники эстафеты две легенды мировых лыж Александр Завьялов и Николай Зимятов и бросились к Сабирзяновой, начав с ней фотографироваться. А кто бы отказался… После чего разбившиеся было на двойки-тройки Галеев, Завьялов, Зимятов с красотками встали к стенке, и послышалась «пулеметная очередь» фотографов, стремившихся запечатлеть для истории легенд лыжного спорта.

По аналогии со стеной плача стену, где сгрудились наши герои, можно было бы назвать «стеной чиза» — из-за сверкавших улыбками общей численностью в 160 зубов. Наконец, появился главный гусар, президент федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев. Чувствуя, что собравшиеся уже находятся в повышенном настроении, он еще поднял градус веселья, став представляться Завьялову с Зимятовым: «Фардиев… Ильшат… Очень приятно». Учитывая, что Зимятов официально носит титул «Короля лыж», ассоциации с Иваном Грозным в исполнении Юрия Яковлева были прямее некуда. Когда «подтянулись» еще два триумфатора прошедшего сезона — Андрей Ларьков и Артем Николаев — решили перейти к общению с журналистами, начав с главного.



Легенду мирового лыжного спорта обеспокоила совсем свежая публикация на одном из профильных федеральных сайтов, «разоблачающая» успехи «татарстанского лыжного колосса»

Лыжные гонки и биатлон будут развивать разные федерации



Главная новость недели, в которую лыжники подводят итоги сезона, это то, что два вида спорта — лыжные гонки и биатлон — теперь будут развивать две разные федерации. Федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана, с ее любопытной аббревиатурой, больше не существует. Два этих вида спорта разделили, как происходит и на международном, и на федеральном уровнях.



— Лыжный спорт сам по себе требует большого внимания, — прокомментировал произошедший развод Фардиев. — Теперь у нас осталась только федерация лыжных гонок республики Татарстан, а для развития биатлона будет создаваться отдельная федерация.

— Зато будет больше внимания детскому спорту, — поддержал Фардиева Александр Завьялов. — Продолжится программа по обеспечению республики модульными лыжными базами. У меня уже 30 лет существует Клуб Александра Завьялова в подмосковном Чулково, который до сих пор базируется в подвальном помещении. Если бы у занимающихся там детей были возможности, подобные тем, которые представляют татарстанским детям местная федерация, да можно было на колени встать за такую заботу. Между тем появляются какие-то публикации…

Оказалось, что легенду мирового лыжного спорта обеспокоила совсем свежая публикация на одном из профильных федеральных сайтов, «разоблачающая» успехи «татарстанского лыжного колосса». Взяты критические комментарии, пущены разоблачительные стрелы в адрес нынешнего руководства федерации и тренерского штаба. Казалось бы, это могло серьезно омрачить настроение собравшихся, но, возвращаясь к началу нашего материала, отметим, что подобного не произошло. И «разбор полетов» в целом устраивали приглашенные гости.

Завьялов поделился своими впечатлениями о посещении лыжной школы в легендарном Ижемском районе республики Коми, где родились великие Василий Рочев и Раиса Сметанина. Только в советские годы этот район был легендарным, поскольку вырастил звезд мировых лыж, а сейчас превращается в легендарный, поскольку о нем ходят легенды-страшилки.

«Так называемые «легионеры» поступают здесь на учебу в Поволжскую академию спорта, многие связывают с нашей республикой планы по дальнейшему трудоустройству, тренерской работой», — пояснил Халил Шайхутдинов

— Казалось бы, сам район, про который шутят, что там летом холодно в пальто, а спортивная школа… Было наводнение, и после него притащили дебаркадер, обрезали его, поделили на склад для снегоходов и комнатки для тренеров, служебного офиса и раздевалок, — удивлялся Завьялов. — Вот в каких условиях людям приходится работать. Здесь же создают условия, и все равно находятся люди, которым это не нравится.

— Так называемые легионеры поступают здесь на учебу в Поволжскую академию спорта, многие связывают с нашей республикой планы по дальнейшему трудоустройству, тренерской работой, — пояснил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов. — Комплектование — это точечная работа.

— Федерацию обвиняют в том, что за местную сборную выступают легионеры, — недоумевал Завьялов. — Как граждане нашей страны могут быть легионерами? Я не понимаю. А вот то, что спортсмены едут туда, где им хорошо, поскольку спортивный век очень короток, это я понимаю.

— По такой логике, у нас в каждой семье есть свои легионеры, — пошутил Фардиев. — Невестка для свекрови, зять для тещи…

Не нравятся легионеры? Это раньше из Татарстана стремились уехать

Действительно, как можно причислять к легионерам ту же Анну Нечаевскую, которая именно в Татарстане создала семью с другим лыжником сборной республики Никитой Сурковым. Фардиев недавно вручал молодой татарстанской семье ключи от двухкомнатной квартиры. Радоваться надо, вспоминая, как десятилетиями Татарстан выращивал и терял лучших воспитанников лыжного спорта: Фаадию Салимджанову и Ивана Утробина, Федора Симашова и Рината Сафина, Розалина Бакиева и Ольгу Данилову. Вот Ларьков едва не уехал в Москву…



Кстати, возвращение в родные пенаты зеленодольца Андрея Ларькова и Нечаевской позволило поинтересоваться у них о впечатлениях по итогам лыжного чемпионата мира, где Ларьков был вторым в эстафете, а Нечаевская — третьей. Понятно, что давно уже это было, но сами спортсмены признались, что в сезон они бывают дома в общей сложности примерно месяц, а потому их во всех регионах можно считать «легионерами с «Озера Круглого», спортивной базы сборной России.

«Я считаю, что чемпионат можно оценивать чуть выше, чем удовлетворительно», — был строг к себе Ларьков

— Я считаю, что чемпионат можно оценивать чуть выше, чем удовлетворительно, — был строг к себе Ларьков. — Как мы пробежали эстафету, вы сами знаете. Были сложные погодные условия для нас, лыжи немного работали не так, как хотелось бы…

— Я была уверена в своих силах, — ответила Нечаевская на «упрек» со стороны автора в том, что на старте своего этапа она отпустила немку, которую потом «съела», даже не напрягаясь. — Ни в коем случае не нервничала, поскольку была уверена, что на второй части дистанции я свою соперницу догоню. Но по поводу погодных условий, тут я соглашусь с Андреем, было очень непросто.

— Когда Анна упала на одной из дистанций, мне на сотовый звонил Минтимер Шарипович Шаймиев, — поделился Фардиев, — беспокоился: «Там Нечаевская на трассе упала. С ней ничего страшного?»

Как Путин лишил работы ветеранов



Зимятов рассказал, что во время Универсиады в Красноярске ему довелось смотреть старты в компании с Владимиром Путиным, и президент России, удивившись, спросил про флаг Татарстана, который развернули на трибунах представители дружной делегации на студенческой Олимпиаде.

— Я ему вкратце рассказал о лучших лыжниках республики, о бурном развитии лыжного спорта, — вспомнил Зимятов, после чего Завьялов добавил, что «мы должны были идти на церемонию награждения, но Владимир Владимирович оставил нас без работы. Сам пошел. Отдыхайте, говорит…»

— Когда мы начинали работу, то не могли даже оплатить содержание в сборной республики для одного Андрея Ларькова, — размышлял главный тренер сборной Эдуард Галеев. — Сегодня же мы пришли к моменту, когда вы все видите целую гвардию наших лидеров, при этом мы привлекаем наших чемпионов к общественной деятельности. Проводим детские соревнования на призы Ларькова, Нечаевской, Алии Иксановой, уроженки Нижнекамска, делаем упор на привлечение детей в лыжные гонки. Там, где у нас существуют спортивные школы, мы стараемся популяризировать лыжи в детских садах. Они у нас ходят на лыжах, хоть и без палок, но постепенно привыкая к нашему виду спорта, тем самым прививается к нему любовь через игровой процесс. Детишки бегут в спортшколу, как к себе домой. Мы понимаем, что когда они вырастут, то не все будут заниматься лыжным спортом, но какое-то количество все же останется. И отдача уже есть. Ранее у нас на Спартакиаду учащихся отбирались один-двое, а в этом году мы впервые скомплектовали целую команду. Шесть наших воспитанников выполнили уровень мастеров спорта, такого результата нет ни в одном регионе России.

«Когда мы начинали работу, то не могли даже оплатить содержание в сборной республики для одного Андрея Ларькова», — размышлял главный тренер сборной Эдуард Галеев

— Наша сборная превращается в такую же грозу, как была прошлой ночью в Казани, — пустился в поэтические сравнения Фардиев. — Сейчас на нашу сборную в других областях смотрят как на такую же грозу. В хорошем смысле слова…