Минтимер Шаймиев принял участие в собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

Государственный Советник Республики Татарстан, председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев принял участие в собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвященном 65-й годовщине вступления России в организацию и 30-летию присоединения к конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

Заедание прошло в Москве, его провел министр иностранных дел РФ, председатель комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергей Лавров. Он представил доклад об итогах работы за 2018 года.

Также члены комиссии обсудили вопросы взаимодействия России и ЮНЕСКО, направленные на дальнейшее укрепление позиций нашей страны в этой крупнейшей межправительственной гуманитарной организации, передает пресс-служба президента РТ.

После собрания, Шаймиев поблагодарил Лаврова за поддержку инициатив и проектов, проводимых в республике и подарил комиссии РФ по делам ЮНЕСКО макет возрожденных исторических городов Болгара и Свияжска, а также IX том Книги благотворителей Фонда «Возрождение», в которую внесено имя министра иностранных дел РФ.

Напомним, что сегодня Шаймиев также принял участие в торжественной церемонии вручения медалей Героя Труда России.