Шаймиев: в Татарстане с 90-х годов восстановили и построили около 1,5 тыс. мечетей

В Татарстане с 90-х годов построили или восстановили около 1,5 тыс. мечетей. Об этом сообщил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев на пленарном заседании «Россия — Исламский мир: от перспектив к практической реализации» в рамках KazanSummit 2019.

По его словам, в Татарстане сполна удается находить общий язык представителям разных национальностей и религиозных конфессий.

«В этом непростом мире от нас многое зависит. К сожалению, нередко мы встречаемся с межрелигиозными и межконфессиональными конфликтами. Наша задача — активно противодействовать этим силам. Вместе мы сила», — заключил Шаймиев.

Ранее сообщалось, что в Казани в реновацию Старо-Татарской слободы инвестируют свыше 500 млн рублей в 2019 году.