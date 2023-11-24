«Его на всех хватало»: в Казани простились с Ильшатом Ганиевым

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На церемонии прощания с легендарным директором не менее легендарного предприятия, которая состоялась в пятницу, 24 ноября, в здании Госсовета собрались не только родственники усопшего и представители районной и республиканских властей, но и односельчане, а также бывшие и нынешние сотрудники ООО «Тепличный комбинат «Майский», которое Ганиев возглавлял 34 года, до самых последних своих дней, несмотря на возраст и больное сердце.

Еще один «красный директор» ушел

— Это хорошо, что не только власть имущие здесь, но и простые люди пришли. Он был бы рад. Он всегда простым работникам помогал, слышал их, — удовлетворенно прокомментировала происходящее пожилая дама, стоящая рядом.

— Еще один «красный директор» ушел. В сентябре Павлов (экс-гендиректор Казанского мотостроительного производственного объединения, КМПО, — прим. ред.), теперь Ганиев, — отозвались с другой стороны.

— 69 лет не возраст для мужчины. Совсем рано ушел, — сокрушались женщины.

И официальные лица, выступавшие с траурными речами, и простые татарстанцы, обсуждавшие друг с другом «невосполнимую утрату», вспоминали и дома, и детский сад со школой для детей сотрудников, построенные благодаря усилиям Ганиева, и бесплатные горячие обеды для них же, и сохранение предприятия в сложное для страны время, когда разваливались промышленные гиганты, не то что совхозы с колхозами, и лидирующие позиции комбината, и первую биолабораторию, и 43 тысячи тонн свежих овощей в год, и высокие зарплаты в настоящее время.

— Ему достались самые сложные, «развальные» годы, — сказал заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Ему достались самые сложные, «развальные» годы. Его работа, его комбинат — идеальный пример для подражания, — сказал заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Действительно, Ганиев стал директором совхоза «Майский» в 1989 году. До развала Советского Союза и начала «лихих времен» оставалось 2 года.

Глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин в свою очередь подчеркнул, что в России таких предприятий, как «Майский», 130, но татарстанский комбинат среди них — в первой тройке.

— Всю жизнь «Майский» занимал и занимает первые-вторые места, по оценке федерального Минсельхоза, — отметил он.

— Всю жизнь «Майский» занимал и занимает первые-вторые места, по оценке федерального Минсельхоза, — заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Он знал это дело»

По мнению Государственного Советника республики и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, который принял участие в траурной церемонии, секрет кроется в профессионализме Ганиева как специалиста и неординарности как человека.

— Провожаем уникального руководителя, обладавшего специальными знаниями… В наших климатических условиях так вести хозяйство, чтобы славиться по всему миру. Я просто поражаюсь. По своему уровню постановки дела комбинат конкурировал с огромными комбинатами России. Такие теплообменные процессы вести и иметь такие экономические показатели. Его дело надо знать, и у него надо учиться. Мы, по сути, такой комбинат в нашей части страны построили одними из первых. Он обеспечил круглогодичное присутствие овощной продукции на столах татарстанцев… Огромный труд вложен, огромные знания… Он знал это дело, — эмоционально завершил свою продолжительную речь, которую произнес от себя, без бумажки, первый президент республики.

— Провожаем уникального руководителя, обладавшего специальными знаниями, — сказал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Был счастливым человеком»

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, который накануне и сообщил о кончине гендиректора «Майского», в своем кратком выступлении отметил, что Ильшат Ганиев был «счастливым человеком».



— Совхоз «Майский» для Осиновского поселения имеет огромное значение. Он вносил и вносит огромный вклад в экономику района. А Ильшат Ганиев был человеком счастливым. Он занимался любимым делом. Он был один для всех, и его на всех хватало. Он любил людей и бережно относился к коллективу. Программа по жилью, спортивные объекты... В данный момент комбинат проектирует школу искусств, — перечислил градоначальник.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, который накануне и сообщил о кончине гендиректора «Майского», в своем кратком выступлении отметил, что Ильшат Ганиев был «счастливым человеком». realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, в честь ушедшего директора обязательно назовут либо улицу, либо новый объект, чтобы «его имя было всегда с нами».

Попрощаться с коллегой приехали и «тепличники», как они сами себя назвали, из Чебоксар.

— Ильшат Газимович был звездой. Он занялся импортозамещением еще 30 лет назад. Использовал отечественные технологии, был инициатором создания светокультуры. Мы все хотели, чтобы наши тепличные комбинаты были такого качества, такого уровня… Для всех «тепличников» он был уникальным человеком. Я звонила ему и спрашивала совета. И он всегда долго и подробно объяснял. Нам очень жаль, мы все скорбим, — поделились представители ассоциации «Теплицы России» из Чувашии.

Кто займет место покойного директора, пока неизвестно. Среди самых очевидных кандидатур — его сын Руслан. Он работал вместе с отцом на протяжении 15 лет, знает все тонкости и нюансы производства.

— Для меня он, в первую очередь, любящий, понимающий отец. Во-вторых, самый близкий друг, готовый прийти на помощь. Любой вопрос обсуждали. С полуслова друг друга понимали. Тайн не было. Последние 15 лет работали рука об руку. Я пошел было в банкиры. Окончил финансовый институт. Но на последнем курсе понял, что банк не мое. Папа поблагодарил меня за то, что продолжу дело, начатое им, и буду ему помощником. Мне кажется, мы с ним времени проводили больше, чем другие члены семьи, потому что все время были вместе: и дома, и на работе, — признался Руслан Ганиев.

Семья Ильшата Ганиева (Руслан Ганиев — крайний слева). realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он поблагодарил всех, кто пришел проводить в последний путь его отца. Ильшат Ганиев будет похоронен на кладбище в поселке Мирном.

1 / 20 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Галия Шакирова