Зульфия Авзалова: «Мама говорила — безнең Бабай никогда не оставит меня без внимания»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 1

Фото: Ринат Назметдинов

Первому президенту Татарстана, Госсоветнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Первая из них от дочери знаменитой татарской певицы Альфии Авзаловой — Зульфии. Она рассказала о том, как Бабай помог легендарной «моң патшабикәсе» в борьбе со смертельным недугом.

— Минтимер Шарипович часто бывал на выступлениях мамы, обожал ее исполнение. Вместе с супругой Сакиной-ханум приходил на все казанские концерты. Они всегда обменивались добрыми словами. Для мамы не только сам концерт был важен, но и присутствие и общение с этой выдающейся парой. Она ждала их как особенных гостей. Не могу сказать, чтобы мама и Минтимер Шарипович были прямо друзья-друзья, но, когда она приходила к нему на прием, а она записывалась официально, через приемную, всегда получала положительный ответ. Мама так и говорила: «Безнең Бабай никогда не оставит меня без внимания».

Мама очень почитала его, не допускала никакой фамильярности, никогда не хвасталась знакомством. Минтимер Шарипович подарил ее коллективу концертную аппаратуру японской фирмы. Мама была просто счастлива! Возила с собой на все гастроли, берегла как зеницу ока. Это оборудование в прекрасном рабочем состоянии сохранилось, мы его сейчас разместили в нашем центре и используем для камерных концертов.

В 1997 году маме поставили диагноз — лимфосаркома щитовидной железы. Она долго никому не говорила, продолжала ездить на гастроли. Мы приехали с острова Кипр на новогодние каникулы и тут увидели, что болезнь серьезно запущена: мама почти не могла говорить, а на шее образовалась опухоль. Сразу обратились к врачам и диагноз был неутешителен: нужна срочная операция, которую сделать тогда могли только во Франции. Где взять такую сумму? Мы обратились в аппарат президента. Минтимер Шарипович дал поручение изыскать средства, однако мы не могли терять ни минуты — на оформление документов, сбор денег. Тут на наше счастье нашелся доктор в Казани — Рифкат Мингазович Тазеев. Он оперативно взялся за лечение и тем самым продлил жизнь мамы еще на 20 лет. Кстати, именно об этом периоде ее жизни рассказывает спектакль Ильгиза Зайниева «Альфия».

Все это трудное время нам помогал наш первый президент. Он ведь ценил ее не только как певицу, но и уважал как личность, которая несет культуру татарского народа миру.

