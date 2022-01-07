Айрат Файзрахманов: «Нас даже называли «Шаймиевской гимназией»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 7-я

Фото: Максим Платонов

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Седьмая из них — от начальника отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Министерства культуры Татарстана Айрата Файзрахманова. Активист и краевед вспомнил, как Минтимер Шаймиев советовался с молодежью в рамках проекта «Адымнар»



— Я, вероятно, могу говорить от лица молодого поколения, 30—35-летних людей. И могу сказать, что Минтимер Шарипович — наш народный президент. В нашем детстве и юношестве Шаймиев казался нам недосягаемой величиной. Это человек, которого мы видели, наверное, только по телевизору — или издалека на больших праздниках.



Я учился в татарской гимназии №11 в Дербышках. В нашей школе, в хорошем смысле этого слова, сложился культ Шаймиева. Нас даже называли «Шаймиевской гимназией». У меня четко сохранилось в памяти это название. Так нас именовали, потому что он ее в 1991 году открывал. И в гимназии сохранились фотографии с этого события. В юности я часто слышал истории о первом президенте от учителей, а особенно от директрисы гимназии, которая училась с Шаймиевым в Актаныше в одной школе. Так что он, несмотря на «недосягаемость», был для нас живой личностью.

А со временем, уже учась на истфаке, став студенческим активистом, реализуя молодежные проекты, мне удавалось увидеть его поближе. Помню, как в 2017 году, когда он уже стал Государственным Советником республики, он встретился с татарской молодежью. Мы с ним разговаривали о национальном образовании. Он расспрашивал о молодежных проектах, задавал очень дельные и интересные вопросы. По этим вопросам я понял, что он очень интересуется и опытом полилингвальных школ, судьбами выпускников национальных гимназий, которые массово открывались в девяностые годы. Позднее нас приглашали и на другие официальные встречи, например, мы участвовали в работе заседания по реализации проекта «Адымнар», где также высказывали свое мнение.

Фото: tatarstan.ru

Как исследователь татарских слобод, я несколько лет назад проводил опросы среди жителей Плетеней. И неожиданно наткнулся на «след» первого президента. Мне, как краеведу, интересна живая история Шаймиева в Казани. Где он жил, когда был студентом, когда стал руководителем. Изучая территорию Плетеневской слободы, я наткнулся на такой интересный факт: некоторые коренные жители, давно живущие в этом районе, говорили, что здесь когда-то, будучи студентом, обитал Шаймиев.

Мне интересно узнать — на самом деле действительно ли такое было? В любом случае, я вижу, что о Шаймиеве уже ходят предания! Что и говорить, действительно — народный президент!