Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Минтимер Шаймиев с однокурсниками, 1954 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 155-я

Фото: предоставлено пресс-службой Государственного Советника РТ из личного архива Минтимера Шариповича Шаймиева. (Шаймиев в центре)

Сегодня исполняется 83 года первому президенту и Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шариповичу Шаймиеву.

Минтимер Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района Татарстана. Его предки были крестьянами — рачительными, работящими. Деда Шаймиева в годы коллективизации раскулачили, но не сослали в отдаленные районы страны: повезло. Отец, Шагишарип Шаймухаметович, 26 лет проработал председателем колхоза. В семье было 10 детей. Пятеро умерли во младенчестве.

Родители Минтимера Шаймиева: Нагима Сафиулловна и Шагишарип Шаймухаметович

Из-за того, что несколько мальчиков подряд в семье умерли, Нагима и Шагишарип решили дать младшим сыновьям «сильные» имена — Минтимер («я железный») и Хантимер («железный хан»). Хотя, скорее всего, сработал другой фактор: к концу 1930-х годов в ТАССР жилось уже не так сложно и страшно, как раньше, и у детей было больше шансов расти здоровыми.

О своем детстве Минтимер Шарипович вспоминает с большой теплотой, несмотря на то, что оно выпало на довоенные и военные годы. В своих интервью разным изданиям он с ностальгией рассказывал, как радовались в деревне, когда встречали весну (варили «грачиную кашу» по старинному обычаю), как играли в аналог русской игры «в бабки», как учились скакать на коне. Но и работать приходилось очень много: в шесть утра Минтимер с братом ходили к колодцу за водой, поили скот, чистили коровник, убирались во дворе.

Семья Шаймиевых: в центре Шагишарип с внучкой, справа от него — жена Нагима с внучками на коленях, слева — старшая дочь Доргалия. Во втором ряду слева направо: дочери Марзия и Мадания, сын Минтимер, свекровь Марзии Оммегульсум. 1954 год

В школе Минтимер учился на пятерки: впоследствии рассказывал, что не позволял себе идти играть, пока не будут сделаны все уроки. С четвертого класса был старостой — и приводит этот факт журналистам, отвечая на вопрос о том, когда он обнаружил в себе лидерские задатки.

Седьмой класс в средней школе с. Поисево. Минтимер Шаймиев — первый справа в нижнем ряду. 1951 год

Сначала хотел стать юристом, но вмешались веяния времени. В те времена механики в колхозах ценились на вес золота, и благосостояние хозяйств сильно зависело от того, в порядке ли была техника в колхозе. Поэтому отец-председатель, увидев в газете объявление о подготовке инженеров машинно-тракторных станций (МТС), долго думать не стал и выдал сыну директиву: поедешь учиться на механика. Спорить с отцом в семье никто даже не думал. В 1954-м Минтимер получил диплом об окончании школы и поступил на факультет механизации Казанского сельскохозяйственного института.

С однокурсниками. Минтимер Шаймиев — второй справа, с фотоаппаратом. 1957 год

В 1957 и 1958 году комсомолец Минтимер Шаймиев вместе с однокурсниками ездил на целину — в Павлодарскую область Казахстана. Инженеры-механики были на освоении целины нужны как воздух. А студентам были нужны деньги и на сельхозработах можно было немного заработать. Минтимер Шарипович рассказывает о том, как жили в палатках и вагончиках, по ночам смотрели в бесконечное небо, а два раза были свидетелями ядерных надземных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Так что о «ядерном грибе» первый президент РТ знает не понаслышке.

Минтимер Шаймиев перед отправкой на целину на Казанском вокзале, 1957 год

Летом 1958 года, когда Минтимер проходил преддипломную практику, он познакомился на танцах с будущей женой — Сакиной. Вряд ли в тот вечер он думал о том, что эта хрупкая и красивая девушка 57 лет будет хранить и беречь его домашний очаг. Они поженились в 1961-м. Сакина Шакировна всегда была рядом со своим «железным мужем», родила ему двоих сыновей. «В тени Минтимера» она делала свою тихую и счастливую работу, поддерживая супруга.

Сакина и Минтимер Шаймиевы, 1960 год.

Институт Минтимер Шаймиев закончил в 1959 году. Его по распределению отправили работать инженером Муслюмовской ремонтно-технической станции. Через 9 месяцев талантливого и энергичного молодого специалиста назначили главным инженером. В 1962-м он уехал в Мензелинск — туда его направили управлять районным отделением «Сельхозтехники» — и это в 25-то лет!

Первый год работы главным инженером РТС в Муслюмово. Минтимер Шаймиев — в первом ряду, посередине. 1960 год

Впрочем, как показала практика, назначение совершенно не было преждевременным: в 29 ему уже вручили первую государственную награду — орден Ленина.

Административная карьера Шаймиева началась в 1967 году. Он уверенно шел по карьерной лестнице: в 1969-м стал министром мелиорации и водного хозяйства ТАССР, в 1983-м — секретарем Татарского обкома КПСС, в 1985-м — председателем Совета Министров ТАССР. В 1989-м его избрали первым секретарем Татарского обкома КПСС, в 1990-м он возглавил Верховный Совет РТ, а 12 июня 1991 года Минтимера Шариповича Шаймиева избрали первым президентом Татарстана.



Людмила Губаева