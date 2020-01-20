Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Минтимер Шаймиев с однокурсниками, 1954 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 155-я
Сегодня исполняется 83 года первому президенту и Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шариповичу Шаймиеву.
Минтимер Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района Татарстана. Его предки были крестьянами — рачительными, работящими. Деда Шаймиева в годы коллективизации раскулачили, но не сослали в отдаленные районы страны: повезло. Отец, Шагишарип Шаймухаметович, 26 лет проработал председателем колхоза. В семье было 10 детей. Пятеро умерли во младенчестве.
Из-за того, что несколько мальчиков подряд в семье умерли, Нагима и Шагишарип решили дать младшим сыновьям «сильные» имена — Минтимер («я железный») и Хантимер («железный хан»). Хотя, скорее всего, сработал другой фактор: к концу 1930-х годов в ТАССР жилось уже не так сложно и страшно, как раньше, и у детей было больше шансов расти здоровыми.
О своем детстве Минтимер Шарипович вспоминает с большой теплотой, несмотря на то, что оно выпало на довоенные и военные годы. В своих интервью разным изданиям он с ностальгией рассказывал, как радовались в деревне, когда встречали весну (варили «грачиную кашу» по старинному обычаю), как играли в аналог русской игры «в бабки», как учились скакать на коне. Но и работать приходилось очень много: в шесть утра Минтимер с братом ходили к колодцу за водой, поили скот, чистили коровник, убирались во дворе.
В школе Минтимер учился на пятерки: впоследствии рассказывал, что не позволял себе идти играть, пока не будут сделаны все уроки. С четвертого класса был старостой — и приводит этот факт журналистам, отвечая на вопрос о том, когда он обнаружил в себе лидерские задатки.
Сначала хотел стать юристом, но вмешались веяния времени. В те времена механики в колхозах ценились на вес золота, и благосостояние хозяйств сильно зависело от того, в порядке ли была техника в колхозе. Поэтому отец-председатель, увидев в газете объявление о подготовке инженеров машинно-тракторных станций (МТС), долго думать не стал и выдал сыну директиву: поедешь учиться на механика. Спорить с отцом в семье никто даже не думал. В 1954-м Минтимер получил диплом об окончании школы и поступил на факультет механизации Казанского сельскохозяйственного института.
В 1957 и 1958 году комсомолец Минтимер Шаймиев вместе с однокурсниками ездил на целину — в Павлодарскую область Казахстана. Инженеры-механики были на освоении целины нужны как воздух. А студентам были нужны деньги и на сельхозработах можно было немного заработать. Минтимер Шарипович рассказывает о том, как жили в палатках и вагончиках, по ночам смотрели в бесконечное небо, а два раза были свидетелями ядерных надземных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Так что о «ядерном грибе» первый президент РТ знает не понаслышке.
Летом 1958 года, когда Минтимер проходил преддипломную практику, он познакомился на танцах с будущей женой — Сакиной. Вряд ли в тот вечер он думал о том, что эта хрупкая и красивая девушка 57 лет будет хранить и беречь его домашний очаг. Они поженились в 1961-м. Сакина Шакировна всегда была рядом со своим «железным мужем», родила ему двоих сыновей. «В тени Минтимера» она делала свою тихую и счастливую работу, поддерживая супруга.
Институт Минтимер Шаймиев закончил в 1959 году. Его по распределению отправили работать инженером Муслюмовской ремонтно-технической станции. Через 9 месяцев талантливого и энергичного молодого специалиста назначили главным инженером. В 1962-м он уехал в Мензелинск — туда его направили управлять районным отделением «Сельхозтехники» — и это в 25-то лет!
Впрочем, как показала практика, назначение совершенно не было преждевременным: в 29 ему уже вручили первую государственную награду — орден Ленина.
Административная карьера Шаймиева началась в 1967 году. Он уверенно шел по карьерной лестнице: в 1969-м стал министром мелиорации и водного хозяйства ТАССР, в 1983-м — секретарем Татарского обкома КПСС, в 1985-м — председателем Совета Министров ТАССР. В 1989-м его избрали первым секретарем Татарского обкома КПСС, в 1990-м он возглавил Верховный Совет РТ, а 12 июня 1991 года Минтимера Шариповича Шаймиева избрали первым президентом Татарстана.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу Государственного Советника РТ Минтимера Шариповича Шаймиева.
При подготовке текста использована информация из книги «Минтимер Шаймиев» (серия «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается…»), из интервью Минтимера Шаймиева изданиям «Казанские Ведомости», «Известия», со страницы Государственного Советника РТ на официальном портале Республики Татарстан.
комментарии