Шаймиев в Казани встретился с председателем Всемирного совета мусульманских сообществ

Сегодня в казанском Кремле Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев встретился с делегацией из ОАЭ во главе с председателем Всемирного совета мусульманских сообществ Али Рашидом Аль Нуайми.

Основной целью визита делегации в Татарстан стало знакомство с деятельностью Болгарской исламской академии. Во время посещения академии доктор Али Рашид Аль Нуайми прочел лекцию.

На встрече в казанском Кремле Шаймиев и Аль Нуайми обсудили возможные направлениях сотрудничества между Татарстаном и ОАЭ в области исламского образования, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в начале марта в Болгарской исламской академии сменили ректора. Место Рафика Мухаметшина занял башкирский политолог и ученый Данияр Абдрахманов. Также совет учредителей постановил упразднить должность президента БИА, которую занимал помощник президента РТ Камиль Исхаков.