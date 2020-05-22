Банковский рынок Татарстана в 90-е: последствия кризиса и пути преодоления

Спецпроект «Реального времени» к 100-летию ТАССР и 30-летию Банка «Аверс» о развитии финансовой отрасли в 1990—2000-е годы. Часть 3-я

Фото: предоставлено пресс-службой ООО Банк «Аверс»

Начало 1990 годов принято считать временем становления современной российской банковской системы: в этот период открываются коммерческие кредитные организации, активно развиваются расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные операции. Это привело к тому, что постепенно роль финансовых учреждений возросла, а банковская система стала драйвером экономического роста.

Главное финансовое учреждение суверенного Татарстана



В 1990 году с провозглашением суверенитетов главные управления Банка России в республиках были преобразованы в национальные банки. 7 февраля 1992 года Главное управление Центрального банка РСФСР по Татарской АССР было переименовано в Национальный банк Республики Татарстан. С этого момента кредитное учреждение вступило в новый период реформирования.



До 1993 года Национальным банком республики руководил Мансур Ибрагимович Галимов. При нем было создано порядка 20 коммерческих банков, появилась двухуровневая банковская система, а также активно проводилась работа по автоматизации банковских операций.

28 июля 1993 года пост председателя Национального банка РТ занял Евгений Борисович Богачев. Его роль в истории и становлении банковской системы Татарстана трудно переоценить. Нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране привела к инфляции, долгам по заработной плате и росту неплатежей. Тогда по инициативе Нацбанка был принят ряд постановлений и указов президента Татарстана по вопросам своевременной выплаты зарплаты, пенсий, а также стабилизации финансового положения банковского рынка.

Первый президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев и прежний председатель Нацбанка РТ Евгений Богачев. Фото: предоставлено пресс-службой ООО Банк «Аверс»

По словам Евгения Богачева, в кризисные времена Нацбанку удалось сохранить все подопечные кредитные учреждения. В республике работали 37 коммерческих банков, которые были созданы за 5 лет.



— Мы не только сохраняли, но и создавали банки, укрепляли их капиталы. Конечно, в этом вопросе нам помогало наше правительство и занимавший в то время пост президента республики Минтимер Шаймиев, — поделился воспоминаниями в разговоре с журналистом «Реального времени» Евгений Богачев, экс-председатель Нацбанка РТ. — Также перед нами стояла задача кредитовать промышленность, поэтому нам и удалось ее сохранить. На это были направлены ресурсы, пусть и немногочисленные. Благодаря этому промышленность постепенно развивалась, демонстрируя многие годы стабильные темпы роста.



Обновление исторического здания Госбанка



После повышения статуса Нацбанка на улице Баумана было вновь затеяно масштабное строительство. Евгений Богачев решил исправить историческую несправедливость и завершить строительство здания, начатое еще до революции, в 1915 году.

Чтобы расширить площадь банка, из ветхих домов, расположенных рядом, пришлось выселить 30 семей. Всем им предоставили денежную компенсацию и благоустроенное жилье. В 1997 году к зданию Национального банка пристроили второе крыло.

Строительство второго крыла здания Национального банка РТ. Фото: cbr.ru

Строительные работы выполнила югославская компания «ИБК-Энергопроект». Торжественная презентация нового комплекса зданий Нацбанка состоялась 4 ноября 1997 года. В ней приняли участие на тот момент президент Татарстана Минтимер Шаймиев и занимавший в то время пост председателя Центрального банка России Сергей Дубинин.



Кризис 1998 года



Последовавший за этим на фоне тяжелой экономической ситуации в стране финансовый кризис 1998 года обнажил все несовершенство банковской системы, напрямую отразился на деятельности финансовых учреждений. За полтора года в России закрылось свыше 150 банков, в остальных росли некачественные активы, был зафиксирован огромный отток капитала из страны.



В то время в критическом положении оказался и учрежденный в 1990 году Минздравом Татарстана Банк «Аверс». Прежнего председателя Национального банка РТ Евгения Богачева беспокоила судьба банка. Чтобы не допустить его банкротства, Евгений Богачев с подачи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева обратился к Группе компаний ТАИФ с предложением, чтобы холдинг взял контроль над «Аверсом». «Так банк оказался в надежных руках. ТАИФу удалось поправить положение дел кредитной организации», — рассказал Богачев.

Встреча руководства Банка России в Казани. Фото: предоставлено пресс-службой ООО Банк «Аверс»

С 2000 года для Банка «Аверс» началась новая история. В состав участников банка вошли предприятия ГК ТАИФ. Уставный капитал Банка «Аверс» только за первый год был увеличен с 9,8 млн до 138 млн рублей.



Надежность и лидирующие позиции



Интересно, что надежность Банка «Аверс» имеет и свои давние традиции — в январе 1873 года в Казани открылся Казанский купеческий банк, об истории создания которого мы рассказывали в первой части спецпроекта. Банк просуществовал до 1917 года. В советские годы в здание переехало Министерство финансов ТАССР, а позже налоговая инспекция. Здание банка вернули к его историческому назначению в начале XXI века — в 2003 году сюда переехал Банк «Аверс».

В 2003 году в здание Казанского купеческого банка переехал Банк «Аверс». Фото: Роман Хасаев

Сегодня Банк «Аверс» занимает лидирующие позиции в банковском секторе региона, занимая 2-е место по размеру активов, прибыли и уставного капитала среди татарстанских банков. За 2019 год чистая прибыль финансового учреждения составила 2,2 млрд рублей, что на 10% больше показателей 2018 года.

Устойчивость банка подтверждена рейтингом международного агентства Fitch на уровне «BB», прогноз по рейтингу «стабильный», а также агентством «Эксперт РА» на уровне ruА — со «стабильным» прогнозом. Кроме того, банк традиционно входит в рейтинг «100 надежных российских банков» по версии журнала Forbes. В марте 2020 года банк занял 41-е место, поднявшись сразу на 9 позиций.

28 сентября 2020 года Банк «Аверс» отметит 30-летие со дня основания.

28 сентября 2020 года Банк «Аверс» отметит 30-летие со дня основания. Фото: Ринат Назметдинов

Люция Кашапова