Минтимер Шаймиев о Юрии Лужкове: «Это патриот, верный сын России и великий труженик»
Сегодня на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Политик, руководивший российской столицей 18 лет (с 1992 по 2010 год), умер в Мюнхене. Настоящим патриотом, великим тружеником и верным сыном России назвал Лужкова, комментируя его кончину, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. В беседе с «Реальным временем» политологи отзывались о Юрии Михайловиче как о более сильном хозяйственнике, нежели политике, тем не менее высоко оценивали его возможные перспективы.
О смерти Лужкова стало известно сегодня в полдень. Юрий Михайлович возглавил столичную администрацию при Борисе Ельцине. Он занимал должность мэра Москвы до 2010 года. Всего Лужков возглавлял столицу 18 лет.
Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года. Окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Будучи студентом, занимался комсомольской работой. С 1987 года занял пост первого зампредседателя Мосгорисполкома. Мэром столицы стал в 1992 году.
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Минтимер Шаймиев Государственный Советник Республики Татарстан
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Это патриот, верный сын России и великий труженик. Где бы ни работал, с любовью выполнял любую работу. В каждой отрасли добивался успехов. Восемнадцать лет проработал мэром Москвы. Трижды избирался, поддержка — от 70 до 80%. Такая была поддержка и любовь народа.
Юрий Михайлович был твердых позиций. Он достойно представлял столицу. В сложных условиях выбрать верный путь — надо было обладать кругозором и видением.
Успешно трудился в нефтехимической отрасли.
Он на один год старше меня. Мы с ним дружили. Его мать из Башкирии. Он это часто вспоминал. Он любил эти края.
От решений таких людей зависит многое, в том числе судьба страны.
Проработал восемнадцать лет мэром. Это большой срок. Какая большая поддержка!
На судьбоносные годы страны приходилась самая активная часть деятельности.
Он после отставки оставался в стране и продолжал пахать в буквальном смысле. Занимался фермерством. Он был беспокойным, любящим людей.
Гавриила Попова избрали первым мэром, он честно признался, что это не его работа. Надо было уметь в этом признаться.
Юрий Михайлович сказал о создании новой партии. Я это тоже знаю. Должны бороться и не замыкаться в рамках одной партии. Тогда во главе с Лужковым была создана ЕР. Не все поддержали.
Когда мы с Яковлевым, Рахимовым создавали партию «Отечество — Вся Россия», мы решили объединить партии. После объединительного съезда создали партию «Единая Россия».
Тогда у коммунистов были сильные корни. Решили создать правоцентристскую партию.
Какие бы сложности ни были, всегда понимали друг друга, поддерживали дружеские отношения. Это был крупный лидер, преданный Родине.
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Аббас Галлямов политолог
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Хозяйственником мэр оказался гораздо более сильным, чем политиком. Если бы он правильно понял, в чем заключается его сильная сторона, то он выиграл бы и выборы 1999 года и последующую президентскую кампанию. Не поняв, что ему ни в коем случае нельзя отклоняться от темы сотворенного им «московского экономического чуда», он полностью расфокусировал свою кампанию.
Сначала Лужков решил «окучить» тему «патриотизма» и влез в тему международных отношений — стал доказывать, что «Севастополь — это русский город»; затем ввязался в войну с «семьей» и принялся обличать ее в коррупции, нарвавшись на ответный удар и увязнув в конфликте и т. д. и т. п. В результате из единственного в стране «человека дела», у которого за плечами есть реальный успех, он превратился с обычного «политикана», которых в России множество. Неправильно избранная стратегия и похоронила его политические перспективы. Два года назад похожую ошибку совершил Грудинин.
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Илья Гращенков политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП)
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Лужков сформировал и оформил облик Москвы, то, что мы имеем сегодня, — лишь приглаженный и вычесанный вариант того, что заложил Лужков. Он был директором овощебазы, поэтому город мыслил как рынок — некое пространство, по Бахтину, вечный карнавал. То есть Москва Лужкова — это не строгий мегаполис империи, а большая деревня с ярмарками и скоморохами. Но он был настоящий Мэр — с большой буквы, не зря и Собянин и тот, кто будет после него, унаследовали этот политический архаизм. Мэр не губернатор, а тот самый «крепкий хозяйственник», который был для столицы первым демократическим преобразователем, и он же — могильщиком столичной политики.
Он был политиком народным — то есть таким классическим, с высокой узнаваемостью и методами работы именно политическими. Кепка, пчелы, пиво — все это его образы, интерпретированные как нечто плоть от плоти народное, а значит, и родное, близкое. Его сильная сторона в том, что он был искренним и в то же время носом чуял, как нужно себя вести. То есть такой политик «животного типа», самородок, оттого — самодур с тяжелым характером.
Его ошибка — лечь под Кремль. Он отказался от своего народного рейтинга и стал работать только на единственного избирателя. И когда начальство поменялось и решило избавиться от старых тяжеловесов, он не понял, что его снизившийся рейтинг больше не гарантирует ему политического бессмертия. Медведев снес его легко, и тот не смог ничего противопоставить новой номенклатуре. И Путин не защитил чуждого ему мэра из старого мира. Кроме того, его команда со временем заплыла коррупционным жиром, постарела и стала камнем на ноге все еще бодрого Лужкова.
Его попытка выйти на выборы с ОВР провалилась, так как проект пугал федеральную власть. Тогда ОВР реально могла взять большинство, и мы бы жили в другой стране. Но не хватило ни воли, ни сил. Тогда регионы проиграли схватку федеральному центру, и ответом стала «вертикаль власти», дефедерализация. Случись другой сценарий, и мы могли бы жить в другой стране. Связи Лужкова были велики, я думаю, что ему надо поставить минимум три памятника — в Москве, Севастополе и Медыне. Ведь именно он подготовил город Севастополь к вхождению в РФ, а в Медыне — закончил дни пасечником.
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Евгений Минченко политолог, руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»
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Лужков был архитектором той хозяйственно-политической системы, которая сложилась в Москве, естественно, с ее плюсами и минусами. Был одним из столпов в 1990-е годы в России, одной из трех опор Бориса Ельцина, наряду с олигархическими группами и группой «Газпром». Не могу сказать, что делал роковые ошибки, попытался создать в Москве феодальное княжество. На какой-то момент это у него получилось. Неслучайно Лужков стал лидером блока на выборах 1999 года, в котором серьезную роль играли так называемые республики. Собственно, того же рода авторитарный политический режим Лужков выстроил и в столице, в то же время какой-то элементарный порядок при Лужкове был заложен в Москве. Думаю, главная его ошибка была в градостроительной политике — в отношении к историческому наследию Москвы и вообще к тем моделям, по которым нужно развиваться строительному комплексу в таком мегаполисе.
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Константин Калачев руководитель «Политической экспертной группы»
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Как никто другой, Лужков был способен реализовывать тогдашние желания, запросы москвичей. Для незащищенных, для пенсионеров, многодетных, грубо говоря, он был как отец родной. В любом случае не убытками жил, а доходами. Его качества управленца и хозяйственника помогли Москве пережить непростые времена. Был эффективным мэром, хозяйственником, но память о нем неоднозначна, его эстетическое представление не всегда соответствовало представлениям любителей московской старины. Он в полной мере, мне кажется, не осознавал значимости подлинных городских артефактов. У него были свои эстетические представления, которые он навязывал городу. Все было бы хорошо, если бы Лужков уважительнее, бережнее относился к историческим памятникам, к истории города, который терял тогда свою идентичность. Политик большого масштаба, были серьезные планы, мог бы стать премьером или президентом. Одним из первых говорил о возврате Севастополя в Россию. Конечно, был харизматик. Многие москвичи помнят, как он внезапно появлялся в тех или иных дворах, чтобы посмотреть, что чиновники сделали или не сделали, на самых проблемных участках, прорыве трубы, канализации. Он был главным дворником, главным сантехником, не боялся идти к людям. То, чего сейчас не хватает.
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Андрей Колядин политтехнолог, экс-сотрудник администрации президента России
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Это был, бесспорно, необыкновенно талантливый руководитель. Он предвосхитил многие вещи: возвращение Крыма в Россию, независимое телевидение, строительство партийное. Он изменил Москву, из нищего города, в котором было нечего есть, сделал город мирового уровня. При этом его мышление, его работоспособность, желание менять окружающее бытие было настолько мощное, что он способен был бы очень много делать позитивного со страной. Но, вы знаете, что история сослагательного наклонения не имеет. Этой страной занимались другие люди вполне успешно. И постоянное вмешательство Лужкова как федеральной величины в деятельность власти вызывало раздражение власти федерального уровня. В завершение его работы в Москве начала меняться парадигма управления в стране. Мэры, губернаторы перестали быть политическим классом, принимающим ключевые решения в федеральной повестке. Стали ориентироваться на Москву. И Москва, планируя жизнь страны, начала раздавать задачи для руководителей каждой территории. Но когда у человека были замашки и идеи по реорганизации всей державы, то это не всегда совпадало с федеральными планами. Многие знаковые персоны для развития этой страны, например тот же самый Шаймиев, нашли свою нишу. Шаймиев продолжил существование в политике и экономике своего региона, став старейшиной, как его уважительно все называют, Бабаем всей территории. Противостояние Лужкова федеральному центру закончилось его отставкой. Но то, что он с 1992 года 18 лет занимался преобразованием Москвы в самых тяжелейших условиях и сделал из нее супергород, внес очень серьезный вклад в политическое развитие страны как один из основателей партии «Единая Россия», как человек, который заложил многие идеи, начиная от сельхозпроизводства, пчеловодства, телевидения, и многие другие отрасли, к которым он приложил свою руку, стали лучше, совершеннее, говорит о нем как о человеке незаурядном.
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Алексей Мартынов журналист, политолог, правозащитник
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Конечно, Лужков внес много не только в развитие одного из самых крупных мегаполисов мира, но и в целом в определенный период развития страны. Конечно, с его именем в Москве много связано, несмотря на определенные сложности, которые тогда были. В любом случае Лужков — деятель общероссийского масштаба, был лидером партии «Отечество — вся Россия» в сложный период современной истории. Человек ушел, какой смысл говорить о проблемах или ошибках? Так или иначе все ошибаются, и его ошибки и не самые замечательные страницы биографии совпадают приблизительно с ошибками или не самыми приличными страницами всей нашей страны. Несомненно, он был ярким человеком. Думаю, в Москве его будут помнить долго. Наверняка одна из улиц нашей столицы будет носить его имя.
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Айрат Фаррахов депутат Госдумы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам
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Трагическая новость, печальная. Много лет Лужков уже не являлся мэром, но москвичи до сих пор оценивают высоко его работу. Он действительно создал условия, чтобы экономика Москвы пошла в гору. И качественный рост экономики столицы изменил качество жизни ее жителей. Лужков лично курировал многие объекты, вел огромное строительство. Конечно же, при таких больших объемах не бывало без проблем. И сегодня вспоминают памятник Петру I и разные неоднозначные объекты, которые несколько изменили облик Москвы, но вместе с тем, думаю, большинство москвичей долгие годы будут сохранять о Лужкове добрую память.
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Камиль Исхаков помощник президента РТ, председатель совета учредителей Болгарской исламской академии
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Очень высоко ценил Юрия Михайловича и как государственного деятеля, и как друга. Очень сожалею о его кончине. В свое время немного раньше стал мэром, чем Юрий Михайлович заступил на такую же должность в Москве. Очень сильно расстраивался за столицу, она была в очень тяжелом состоянии, как хозяйственник говорю. А приход Юрия Михайловича наладил жизнь в Москве. И через некоторое время она стала примером для нас, мэров городов России. Мы общались, многому учились у Лужкова в организации жизни города, в выстраивании взаимоотношений с новым бизнесом, отношению к людям. Все время думал: «Как это бывший сотрудник плодоовощной базы так умело управлял хозяйством?» Наша деятельность пересекалась. Мне довелось быть президентом отделения Всемирного объединения городов, а Юрий Михайлович был членом этой организации. Но он воспринимал это нормально, не было высокомерия по отношению ко мне. Он относился ко всему с вниманием. Лужков занимался и политической деятельностью. Как руководитель субъекта он сотрудничал с Минтимером Шариповичем, они были соратниками. Я видел и много пробок в Москве, не расширялись вовремя улиц, не создавались парковки. У нас тоже такие проблемы есть. Не берусь судить Юрия Михайловича. Никогда не ставил себя выше, чтобы можно было его поправлять. В том, что Москва преобразилась, — его заслуга.
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Борис Межуев политолог, публицист
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Умер человек, человек крупный. Конечно, хотелось бы вспомнить только хорошее, и хорошего у Лужкова было много. Москва стала чистым европейским городом, особенно в центре стало находиться очень уютно. Все претензии к Лужкову уничтожались ссылкой на резкое улучшение качества жизни горожан. Он пытался спасти остатки производственности. Оказывал реальную помощь Севастополю, финансовая поддержка больниц, детских учреждений носила не показной характер. Тяжелая была эпоха. Но к 1997 году как мэр Лужков москвичей на 95 процентов удовлетворял. Период 1999-го — начала 2000 годов для него обернулся крахом партии, крахом президентских и даже премьерских амбиций. Конечно, недостатки стиля городского управления были заметны. Самое главное — было разрушение исторической застройки, затем очень сильное наводнение этническими группами московских рынков, полурабский труд. «Черкизон» отличился огромным количеством криминальных ниш. Много было непродуманных архитектурных решений. Хотя и многое было замечательно, например восстановление храма Христа Спасителя. Но среди безумных решений — испорченный парк в Царицыно. Много было новостроя, уничтожения старой Москвы. Но на фоне размаха современного жилищного строительства вспоминать Елену Батурину кажется уже верхом осторожности. Безусловно, Лужков реально наделся, что самая сильная фигура в России — это губернатор и союз губернаторов сможет решить вопрос о смене власти. С одной стороны, в 1999 году власть находилась в чудовищном состоянии, но был ли альтернативой Ельцину такой союз губернаторов? Лужков был человеком самодержавным по психологии — неоднозначное отношение к его политической деятельности.
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