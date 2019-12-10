Минтимер Шаймиев о Юрии Лужкове: «Это патриот, верный сын России и великий труженик»

Это патриот, верный сын России и великий труженик. Где бы ни работал, с любовью выполнял любую работу. В каждой отрасли добивался успехов. Восемнадцать лет проработал мэром Москвы. Трижды избирался, поддержка — от 70 до 80%. Такая была поддержка и любовь народа.



Юрий Михайлович был твердых позиций. Он достойно представлял столицу. В сложных условиях выбрать верный путь — надо было обладать кругозором и видением.

Успешно трудился в нефтехимической отрасли.

Он на один год старше меня. Мы с ним дружили. Его мать из Башкирии. Он это часто вспоминал. Он любил эти края.

От решений таких людей зависит многое, в том числе судьба страны.

Проработал восемнадцать лет мэром. Это большой срок. Какая большая поддержка!

На судьбоносные годы страны приходилась самая активная часть деятельности.

Он после отставки оставался в стране и продолжал пахать в буквальном смысле. Занимался фермерством. Он был беспокойным, любящим людей.

Гавриила Попова избрали первым мэром, он честно признался, что это не его работа. Надо было уметь в этом признаться.

Юрий Михайлович сказал о создании новой партии. Я это тоже знаю. Должны бороться и не замыкаться в рамках одной партии. Тогда во главе с Лужковым была создана ЕР. Не все поддержали.

Когда мы с Яковлевым, Рахимовым создавали партию «Отечество — Вся Россия», мы решили объединить партии. После объединительного съезда создали партию «Единая Россия».

Тогда у коммунистов были сильные корни. Решили создать правоцентристскую партию.

Какие бы сложности ни были, всегда понимали друг друга, поддерживали дружеские отношения. Это был крупный лидер, преданный Родине.