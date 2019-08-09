Шаймиев рассказал о своем участии в создании «Единой России»

Фото: Михаил Козловский

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал об истории создания блока «Отечество — Вся Россия» в 1999 году. Позже этот блок слился с блоком «Единство», и была создана партия «Единая Россия».

«Мы вместе с коллегами-единомышленниками, среди которых были губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, Челябинской области Петр Сумин, президенты Башкортостана Муртаза Рахимов и Ингушетии Руслан Аушев и другие руководители, создали Общественно-политический блок «Вся Россия», — сообщил в интервью первый президент Татарстана.

В конце августа 99-го было принято решение объединиться с блоком мэра Москвы Юрия Лужкова «Отечество».

«Я хорошо знаю Юрия Михайловича. Он много сделал в качестве градоначальника Москвы. Сильная личность с огромным опытом работы», — отметил Шаймиев. Он добавил, что в то время видел президентом страны Евгения Примакова, а премьером именно Лужкова.

В октябре 1999 года появился блок «Единство», созданный вокруг премьер-министра Владимира Путина.

Через два года «Отечество — Вся Россия» и «Единство» официально объединились в партию под рабочим названием «Всероссийская партия Единства и Отечества».

«Мы считали, что создаваемая партия должна выполнять функцию мотора, двигателя реформ», — добавил первый президент Татарстана, который стал одним из сопредседателей высшего совета партии вместе с главой МЧС Сергеем Шойгу и мэром Москвы Юрием Лужковым.