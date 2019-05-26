Шаймиев: «Сейчас иное состояние общества, и главные члены в нем — новое поколение»

На праймериз «Единой России» в Татарстане выдвинулись 222 человека

Фото: Максим Платонов

Предварительное голосование «Единой России» для отбора кандидатов от партии в депутаты Госсовета Татарстана впервые происходит по открытой модели, с привлечением широких масс населения. Организаторы ожидают, что в праймериз примут участие более 400 тысяч человек, которые будут выбирать из 222 кандидатов по рейтинговой системе. Казанские избиратели начали прибывать на участки уже ранним утром, среди них как рядовые горожане, так и первые лица республики. Подробнее о ходе предварительного голосования — в материале «Реального времени».

400 тысяч — это все «единороссы» Татарстана и по два друга от каждого из них

Сегодня татарстанское отделение «Единой России» проведет предварительное голосование, на котором планируется отобрать кандидатов на выборы в Госсовет 8 сентября этого года. Праймериз впервые проходят по открытой модели, то есть в выборах может принять участие любой татарстанец. В связи с этим праймериз выглядят так же, как и любые другие крупные выборы — к примеру, в Госдуму — но в меньшем масштабе. Даже счетные участки, а их ни много ни мало 460, расположены там же, где обычно располагаются избирательные. Голосование будет рейтинговым, то есть избиратель сможет выбрать сразу нескольких из 222 кандидатов.

При этом праймериз регламентируются не законом о выборах, а лишь положением, которое «Единая Россия» утвердила внутри партии на федеральном уровне. Это предполагает, к примеру, возможность для участника баллотироваться как по единому списку от партии, так и по одномандатному округу. Из 222 кандидатов на праймериз 101 идут по единому списку, 140 — одномандатники, соответственно 19 из них используют обе возможности. Как пояснила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, возглавившая оргкомитет предварительного голосования, после праймериз политсовет партии решит, какой именно формой выдвижения в республиканский парламент воспользуются эти кандидаты.

Всего на счетных участков организаторы ожидают около 400 тысяч избирателей, оргкомитет заготовил соответствующее количество бюллетеней. Маврина рассказала журналистам, как именно в оргкомитете пришли к этому числу.

Праймериз впервые проходят по открытой модели, то есть в выборах может принять участие любой татарстанец

— Мы надеемся, что придут все 129 тысяч «единороссов», у нас была цель дойти до каждого. Более того, мы по традиции проводили большую организационную работу. Каждый член партии должен привести на участки еще двух близких избирателей. Таким образом, мы надеемся, что минимум 400 тысяч человек будут сегодня участвовать в предварительном голосовании, — сообщила Маврина.

При этом общее число голосующих в итоге может быть больше, так как будут учитываться и результаты онлайн-голосования. Однако для дистанционного участия в праймериз участникам необходимо было заранее зарегистрироваться на специально созданной площадке.

Среднестатистический кандидат — работник образования старше 50

Маврина также рассказала, как выглядит среднестатистический кандидат на сегодняшних праймериз. Первое, что она упомянула — партийную принадлежность: из 222 человек, 167 состоят в «Единой России», остальные — беспартийные. 56 из них — действующие депутаты Госсовета РТ.

Среднестатистический кандидат немолод: средний возраст участников праймериз — около 50 лет, однако 45 кандидатов — моложе 30 лет. В основном кандидаты работают в сфере образования, пояснила Маврина. При этом только 38 из 222 человек — женщины. «Немного, но качественно!», — прокомментировала она такое неравенство.

Напомним, что на праймериз также в качестве кандидатов зарегистрировались главы крупных муниципалитетов Татарстана. Как ранее сообщали источники «Реального времени», эти кандидаты, естественно, не стремятся попасть в Госсовет, а голосование станет возможностью «замерить» уровень доверия населения к каждому из них, чтобы сделать оргвыводы перед осенними выборами в парламент.

Прибывший в 9.30 на счетный участок №116 председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сообщил, что за полтора часа на там проголосовало уже более 40 избирателей

Счетные участки собирают очереди

Праймериз проходят с меньшей помпезностью, чем обычные выборы, к примеру, без различных ярмарок и выставок на участках. Однако интерес к ним все же есть: даже в 9 утра на счетных участках иногда образуются очереди. Прибывший в 9.30 на счетный участок №116 председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сообщил, что за полтора часа на там проголосовало уже более 40 избирателей.

Вскоре после Мухаметшина на участке также проголосовал государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. После голосования он поделился своим видением тех задач, которые предстоит решать будущим депутатам.

— Мы должны вырастить конкурентоспособных молодых людей. Я пожелал кандидатам в депутаты, чтобы они больше внимания обращали на то, что сейчас иное состояние общества, и главные члены в нем — новое поколение, к которому нужно иметь подход. Стоять на месте сейчас непростительно. Будущие депутаты всех уровней должны задуматься о воспитании человека. Это нужно делать через реальные дела, принятие законов. Нам нужна конкурентоспособная, образованная молодежь, — заявил Шаймиев.

Уже днем на участке проголосовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Упомянутый участок №116 вообще известен как традиционное место для голосований представителей власти. С утра там также побывали министр спорта РТ Владимир Леонов и министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов. Последний, к слову, приехал на мотобайке. Любопытно, что Шаймиев и Леонов провели в кабинке для голосования довольно много времени — возможно, отмечая большое количество кандидатов. Мухаметшин, напротив, завершил голосование быстро, вряд ли поставив в бюллетене много галочек.

Казанцы прибывали на участок по разным причинам. Некоторые шли голосовать, чтобы целенаправленно поддержать близкого им кандидата

«Если я проголосую, хуже ведь не будет»

Казанцы прибывали на участок по разным причинам. Некоторые шли голосовать, чтобы целенаправленно поддержать близкого им кандидата.

— Мы хотим, чтобы наш кандидат выиграл, прошел, успешно все наши пожелания исполнял, как кандидат, и как будущий депутат. Мы хотим изменений в лучшую сторону, чтобы больше внимания уделялось пенсионерам. Жизнь дорожает, а наша пенсия, к сожалению, не успевает, — рассказала пенсионерка Наиля.

Молодой человек по имени Рушан, некогда учившийся в лицее №116, пришел на голосование «просто потому, что оно рядом проходит».

— Если я проголосую, хуже ведь не будет, — рассуждает он. — Вдруг выберу хорошего человека, это что-то поменяет к лучшему. А не выберу — ничего не изменится.

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов