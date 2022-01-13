Альбина Абсалямова: «Шаймиев сказал моей дочке: первая ягода — всегда для матери»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 13-я

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Тринадцатая из них от главного редактора журнала «Казань», поэта, члена Союза писателей РТ и Союза российских писателей Альбины Абсалямовой. Она вспомнила, как в разговоре с ней Минтимер Шарипович проявлял большой интерес к литературе, а также учил ее детей правильно собирать ягоды.



— Минтимер Шарипович всегда отмечал, что одни из его любимых книг — это «Орлята» (тат. «Алтын йолдыз») и «Белые цветы» (тат. «Ак чэчэклэр»), написанные моим дедушкой Абдурахманом Абсалямовым. На различных встречах и мероприятиях он об этом тоже говорил, с большим уважением относился. Было очень приятно, тогда еще была жива моя бабушка, мы с ней это обсуждали, и мне это запомнилось.

К литературе он относится с трепетом. Конечно, отмечает и много других книг. Но для меня всегда были важны его слова о том, что он вырос на произведениях Абдурахмана Абсалямова.

Моя первая встреча с ним произошла, когда мы были на каком-то литературном мероприятии. Может быть, это был съезд Союза писателей или юбилейный вечер, мне сложно сказать, я тогда еще в школе училась. И на этом вечере он рассказывал о своих любимых произведениях, в том числе о книгах дедушки. И мне тогда бабушка сказала: «Посмотри, как он уважительно говорит, с большим почитанием, ты тоже так относись».

Знаете, что приятно? Я сейчас работаю в журнале «Казань». Ранее, когда это издание возглавлял Юрий Балашов, журнал тоже активно сотрудничал с Минтимером Шариповичем, выходили его интервью. Шаймиев всегда отмечал, что это одно из его любимых изданий. И он всегда помнит, если встречаешься с ним на каком-то мероприятии, всегда узнает, интересуется делами, как идет деятельность журнала. То есть он всех знает, хотя, казалось бы, в республике так много людей, а он всех помнит. Видно, что человек искренне в это погружен.

Могу рассказать такую интересную историю. В прошлом году мы с детьми гуляли в лесу в Боровом Матюшино, и там встретили Минтимера Шариповича. А мои дети собирали ягоды. Он подошел, мы с ним поздоровались, и он спросил у детей, что они делают с собранными ягодами?

«Когда я был маленьким, если мы в лесу собирали ягоды, первым делом нужно было отдать матери. Первая ягода — всегда была для матери. И вы вот так сделайте», — сказал тогда Минтимер Шарипович.

Моя дочка сорвала ягоду и мне отдала. Он сказал: «Вот так всегда делай, потому что надо с уважением относиться к маме». Мне запомнился этот момент. Это уважение к матери, материнству, возрасту, опыту, и я думаю, что мои дети тоже это запомнили.