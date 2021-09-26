Казанская обсерватория превратится в музей под открытым небом

Минтимер Шаймиев надеется, что она станет четвертым объектом из Татарстана, взятым под охрану ЮНЕСКО

Вчера в поселке Октябрьский Зеленодольского района в честь 120-летия со дня открытия Астрономической обсерватории Казанского университета был установлен памятник ее создателям — Дмитрию Дубяго и Василию Энгельгардту. Еще в 2014 году при содействии ректора КФУ Ильшат Гафуров и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева была выполнена последняя воля ученых: их захоронили вместе. Для этого прах Энгельгардта пришлось доставить из Германии. И вот теперь их скульптурные фигуры восседают рядом на скамейке. Гафуров назвал этот день знаковым. А Шаймиев добавил, что уже проделана большая работа для того, чтобы университетская обсерватория была, как и Болгар, Свияжск и Казанский Кремль, включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как бы предвосхищая интерес туристов и в целом молодого поколения к этой территории, там вчера открыли и комплекс современных объектов: астропарк, гостиницу на 60 мест и учебный центр с конференц-залом.

«Самое главное сейчас — это нравственность»

Торжество вчера открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он назвал этот день знаковым. Для этого было сразу два повода: празднование 120-летия создания загородной обсерватории и открытие памятника бывшему ректору университета Дмитрию Дубяго и его близкому другу астроному Василию Энгельгардту. Последний, как подчеркнул Гафуров, сделал все для того, чтобы обсерватория возникла.

— Несколько лет назад на этом месте мы с нашим первым президентом Минтимером Шариповичем Шаймиевым заложили камень под памятник этим профессорам нашего университета. Все это происходило после того, как было исполнено завещание ученых: перезахоронение. Сегодня Энгельгардт покоится со своим другом в южной мире, — удовлетворенно заметил он. Гафуров признался, что памятник надеялись открыть пораньше, но «жизнь всегда вносит свои поправки».

Торжество, как и полагается, открыл ректор Казанского университета Ильшат Гафуров

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев тоже подчеркнул, что «герои» торжества — это не только два выдающихся ученых, они были «друзьями по жизни». И обращаясь к студентам, которых было много среди присутствующих, сделал акцент на морально-нравственной части:

— Надо же: они подружились, поняли, что они единомышленники и завещали, чтобы, когда их не станет, их похоронили вместе.

Первый президент республики отдал должное проделанной работе по сохранению памяти и наследия этих ученых:

— Нам удалось. Мы благодарим и немецкую сторону. Когда мы обратились с письмом, нам вернули тело Энгельгардта в соответствии с завещанием. Наверное, не все знают, что его отпевание проходило в великолепном, восстановленном Свияжском соборе, строительство которого в свое время было профинансировано русским царем.

То обстоятельство, что удалось выполнить завещание ученых, Шаймиев назвал нравственным долгом:

— Самое главное сейчас — это нравственность. Это то, в чем мы нуждаемся. Этой составляющей и раньше не хватало, но, к сожалению, как показывает развитие общества и нынешнее время, мы все больше ее теряем, — сказал он.

Среди присутствующих было много студентов

«Астрономия — это все же дело Востока»

По словам Шаймиева, Дубяго и Энгельгардт когда-то подали всем прекрасный пример и, как он считает, это «должно быть записано золотыми буквами в истории нашего университета»:

— Энгельгардт ведь служил России. Обсерватория уже была создана, когда он уезжал на родину. И он передал все оборудование своему другу, ректору Казанского императорского университета Дмитрию Ивановичу Дубяго. Это в то время был такой поступок! Мне ли говорить вам о ценности таких инструментов — невооруженным глазом много не увидишь.

Обсерватория была оснащена лучшим оборудованием того времени. Кстати, большая его часть сохранилась и поныне — историю астрономии можно воочию увидеть в местном музее.

Шаймиев напомнил, что возглавляемый им фонд «Возрождение» очень много делает для восстановления исторического, материального и нематериального наследия республики. Вот и сейчас, сообщил он, они «занялись этим делом» применительно к казанской обсерватории. Все «благодаря настырному, крупному и не всегда удобному организатору», сказал госсоветник РТ, вероятно, имея в виду Ильшата Гафурова.

— Я уже все секреты рассказал? — обратился он при этом с улыбкой к Гафурову. — В последние годы нам удалось впервые в России, больше в отличие от любого другого региона, включая столицу и Санкт-Петербург, внести объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На подходе, по словам Госсоветника РТ, и Энгельгардтова обсерватория. Пройдена уже большая часть пути по включению этого исторического объекта в реестр ЮНЕСКО. А дело это непростое, ведь каждый объект проверяют десятки тысяч экспертов.

— Я тут уже целую лекцию прочитал? — снова обратился Шаймиев к ректору, чем вызвал улыбки присутствующих. Но тот заверил, что все в порядке:

— Вы — почетный профессор нашего университета, и раз в год должны читать лекцию.

— Это вопрос особый, — сказал Шаймиев. — Я настолько рад нашей встрече и тому, что вижу в ваших глазах теплоту и заинтересованность! — обратился он к аудитории и немного углубился в историю вопроса. В частности, сообщил, что «астрономия — это все же дело Востока, где звездное небо». И напомнив о том, что в давние времена такого оборудования, как ныне, не было, выдал предложение:

— У меня есть идея. Студентам смежных профессий показать бы обсерваторию Улутбека, внука Тимура, в Самарканде!

Ученые открылись миру сидящими на скамейке и с достоинством взирающими на потомков

Минтимер Шарипович рассказал, что обсерватории в свое время строили как длинный подвал с землянкой сверху:

— Из подвала был просвет, через который смотрели звезды. Специально сидели по ночам звездочеты и отмечали, когда появилась та или иная звезда. Я поразился: отдельные расчеты мало отличаются от нынешних расчетов счетных машин: в одном случае на 8 секунд звездочет ошибся!

Затем с памятника была снята скрывающая его ткань. И ученые открылись миру сидящими на скамейке и с достоинством взирающими на потомков. Памятник выполнен Артуром Маргаряном, художником из Санкт-Петербурга, членом Союза художников России. Автор работы рассказал «Реальному времени», что памятник выполнен из композитного материала под бронзу, а эскиз разрабатывался около четырех месяцев.

«Обсерватория должна быть не проходным двором, а посещаемым местом»

Уже на сцене ректор КФУ отметил, что обсерватория постепенно получает новый облик и новое рождение.

— Жизнь достаточно быстро развивается. Особенно в последние годы. И мы, получив статус федерального университета, тогда задумались: а каким мы видим будущее данной территории?, — рассказал он. По мнению самого Гафурова, сегодня отсюда «должны уходить довольными молодые люди: школьники и студенты». Иначе говоря, он видит эту территорию как новый центр популяризации науки, который будет привлекать людей, которые, быть может, посвятят свою жизнь изучению ближнего и дальнего космоса.

Хотя для того, чтобы любить астрономию, не обязательно быть астрономом, признал хозяин мероприятия. Ректор КФУ сообщил, что здесь открывается и учебный центр, в котором будет и точка общественного питания, и небольшая гостиница — всего на 60 мест. Расчет — на молодежь: в университете надеются, что студенты и школьники смогут приезжать сюда на экскурсии и проводить «ночь со звездами». В дальнейшем, как обещает Гафуров, обсерватория станет музеем под открытым небом, а все, что здесь есть, будет «сохранено на века». Шаймиев же добавил, что нужно продумать, чтобы тут развивался и туризм:

— Сейчас мы одно из первых мест по туризму занимаем, благодаря восстановлению исторических объектов. И обсерватория должна быть не проходным двором, а посещаемым местом, — подчеркнул он.

Уже на сцене ректор КФУ отметил, что обсерватория постепенно получает новый облик и новое рождение

«Как важно делать хорошие вещи!»

Внучка ректора Дубяго, Инга Александровна, дама уже довольно преклонных лет, как бы продолжила мысль Шаймиева:

— Думал ли Энгельгардт, что его обсерватория, такая небольшая, как он говорил, превратится во дворец? Если бы он не подарил все свое достояние нам, мы бы вспоминали: ну, ученый и ученый. А тут его имя звучит в веках. Как важно делать хорошие вещи!.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев уверен в том, что территория обсерватории станет точкой роста и надеется, что ее удастся включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя бы потому, что этим вопросом занимаются такие авторитетнейшие люди, как первый президент Татарстана и ректор КФУ «с его моторностью».

— Будем поддерживать и молиться, и я уверен, что это в итоге произойдет, — сказал он. В этом случае, напомнил он, Татарстан будет обладать четырьмя памятниками ЮНЕСКО.

Афанасьев тоже грезит тем, чтобы здесь было много туристов:

— Вы знаете, что произошло после того, как фонд «Возрождение» провел работу по острову-граду Свияжск?, — задал вопрос глава района. И сам же на него ответил: — Сегодня это второй по количеству туристов объект после Казанского Кремля: его посещают 700 тысяч человек в год. У нас есть Раифский Богородицкий монастырь. Я уверен, что обсерватория тоже будет популярным местом для туристов. И здесь можно развивать самые разные активности. Одна из них, как ректор уже сказал, — «Ночь со звездами». Почему бы и нет? Может быть, когда-то появится фестиваль с таким названием. Здесь особая аура!

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев уверен в том, что территория обсерватории станет точкой роста и надеется, что ее удастся включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Эстафета в будущее

Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, уроженец этих мест, тоже присутствовал на торжестве и высказался о дружбе двоих ученых:

— Когда они в 1901 году вместе создали обсерваторию, они, наверное, еще не думали о космических прорывах, о том, что их любимая Россия станет первой космической державой. И очень может быть, что Сергей Павлович Королев, который провел часть своей жизни в Казани, был в обсерватории, видел эти четыре кедра-ровесника астрономической обсерватории. И кто знает, может быть, поэтому он выбрал в качестве позывного Гагарина слово «Кедр»? А сегодня мы продолжаем эстафету. В этом году исполняется 10 лет создания начала строительства этого замечательного планетария — единственного в России и одного из трех в мире, который находится на территории действующей астрономической обсерватории. Это и есть эстафета в будущее, — произнес он проникновенную речь.

А представитель космической отрасли, гостей от которой на празднике было немало, первый заместитель председателя Центрального совета союза ветеранов космических войск России, генерал-лейтенант Владимир Власюк назвал с трибуны всех присутствующих дорогими товарищами.

— Именно ваше усердие и усилие помогло создать ту теоретическую и гигантскую астрономическую базу, опираясь на которую, наша страна вышла в космос, — не стал он умалять заслуг Казани.

Гости обошли с экскурсией построенные объекты: в том числе «Астропарк»

А потом гости обошли с экскурсией построенные объекты, в том числе и «Астропарк», где в числе прочих экспонатов есть, к примеру, побывавший в космосе костюм космонавта. Участники торжества посмотрели и интерактивную презентацию планет Солнечной системы с огромным полусферичным экраном (который Гафуров тут же предложил замкнуть в полный круг), и выставку минералов, и многое другое.