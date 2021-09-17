Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов в Госдуму

Фото: пресс-служба президента РТ

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Он посетил избирательный участок в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Важно, чтобы партии и кандидаты, которые станут депутатами после предстоящих трех дней голосования, работали над выполнением того, что обещали населению. Наказы были разные, и нужно, чтобы они выполнялись новым составом Государственной думы в соответствии с требованиями общества», — отметил Шаймиев после голосования.



Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня тоже отдал свой голос на выборах в Государственную думу. Президент республики вместе с супругой Гульсиной Миннихановой посетил избирательный участок на улице Карла Маркса, 10 (расположен в первом здании КНИТУ КАИ).

Избирательная кампания в Татарстане началась, как и запланировано, в 8 утра по московскому времени. Всего по РФ будет открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 участков открылись в Татарстане.

О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко