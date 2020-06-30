«Политика — та же сцена, только смешного меньше»: как КВН стал кузницей кадров в Татарстане

Ровно 20 лет назад первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев принял в Казанском Кремле участников легендарной команды КВН «Четыре татарина». Встреча была посвящена финансовым проблемам популярных юмористов, и, довольно примечательно, что подобный вопрос обсуждался на уровне первого лица республики. Примечательно, но не удивительно, учитывая то, что власти уже тогда активно вели диалог с «веселыми и находчивыми», а со временем и вовсе превратили КВН в полноценный социальный лифт. Истории бывших кавээнщиков, добившихся политического успеха в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».



Надежда на возрождение татарстанского КВН

Золотое время команды «Четыре татарина» пришлось на середину 90-х и конец 00-х: именно тогда юмористы из Татарстана демонстрировали наиболее заметные успехи в борьбе с «веселыми и находчивыми» из других регионов и завоевывали серьезные награды, а благодаря частому появлению в эфире Первого канала, о казанской команде знала практически вся страна.



Со временем медийность и успешность татарстанских кавээнщиков начала угасать. К примеру, третий состав команды «Четыре татарина», выступавший с 2009-го по 2011 год, мог похвастаться разве что чемпионством в Краснодарской лиге.

Стоит отметить, что в последние пару лет серьезные надежды на возрождение КВН в республике начала подавать «Сборная Татнефти» из Альметьевска. Так, в прошлом году команда из нефтяной столицы заняла второе место в финале Высшей лиги международного союза КВН, а в феврале 2020-го «Сборная Татнефти» прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН.

В последние пару лет серьезные надежды на возрождение КВН в республике начала подавать «Сборная Татнефти» из Альметьевска. Фото vk.com/tatneft_team

Достижения татарстанцев на юмористическом поприще — тема, конечно, занимательная, но любопытнее всего в этой истории то, что в определенный момент КВН в нашей республике превратился в кузницу политических кадров. А начиналось все в те времена, когда первый и второй составы «Четырех татар» «гремели» на всю страну.

«Те, кто вышел из КВН — профессиональные управленцы»

Одним из ярких примеров перехода от шуток к реальной политике является история нынешнего главы ЦИК РТ Андрея Кондратьева, отвечающего сейчас за организацию голосования по поправкам в Конституцию в нашем регионе.

Знаменитая команда КВН «Четыре татарина» появилась как раз во время его учебы в КГМУ. В 1994-м Кондратьев стал ее администратором, а в 2002-м занял пост замминистра по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана, проработав на этой должности 10 лет. Затем последовал год работы в аппарате кабмина РТ и дальнейший переход на пост главы исполкома татарстанского отделения «Единой России», после чего, в 2020-м году, Андрей Станиславович возглавил ЦИК РТ.

— КВН — это система, которая воспитывает людей, которые умеют в этом обществе себя вести, которые умеют выстраивать коммуникации, которые обладают управленческими навыками. Я, например, горжусь, что в свое время закрывал занавес. Я знаю, как закрывать занавес, это тоже важно, этого не надо стесняться, надо понимать технологию. Все кавээнщики проходят через разные фазы. Из этого складывается общая система управленческих умений, которые накладываются на образование, и я уверен, что те, кто вышел из КВН — профессиональные управленцы, — рассказывал ранее «Реальному времени» Кондратьев.

— КВН — это система, которая воспитывает людей, которые умеют в этом обществе себя вести, которые умеют выстраивать коммуникации, которые обладают управленческими навыками. Я, например, горжусь, что в свое время закрывал занавес. Я знаю, как закрывать занавес, это тоже важно, этого не надо стесняться, надо понимать технологию. Все кавээнщики проходят через разные фазы. Из этого складывается общая система управленческих умений, которые накладываются на образование, и я уверен, что те, кто вышел из КВН — профессиональные управленцы, — рассказывал ранее «Реальному времени» Кондратьев.

«Социальный лифт для активных людей»

Тесно переплетены между собой истории трех успешных управленцев — Дамира Фаттахова, Игоря Сивова и Владимира Леонтьева — также начавших свой путь в политику с «Клуба веселых и находчивых».



Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и экс-руководитель аппарата исполкома Казани Игорь Сивов (ныне больше известный, как муж певицы Нюши, и чуть менее — как гуру личностного роста) сидели в школе за одной партой и вместе организовывали команду КВН, переросшую в дальнейшем в сборную Московского района, которая в 1995 году выиграла чемпионат СНГ по КВН среди школьников.

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и экс-руководитель аппарата исполкома Казани Игорь Сивов (ныне больше известный, как муж певицы Нюши, и чуть менее — как гуру личностного роста) сидели в школе за одной партой и вместе организовывали команду КВН. Фото kazanfirst.ru

Поступив после школы в Академию МВД, Дамир Фаттахов сразу же вошел в состав команды КВН «Академия 02», с которой ему удалось выиграть республиканские соревнования и лигу силовых структур. Предположительно, именно тогда Фаттахова приметил Асгат Сафаров, занимавший в то время пост министра внутренних дел Татарстана. Именно он направляет лейтенанта-кавээнщика в культурный центр МВД. В 2003 году Фаттахов стал руководителем республиканской команды КВН «Четыре Татарина».



— Всем кажется, что КВН — это так for fun: вышли, повеселились, и это легко и не очень серьезно. На самом деле все те, кто столкнулись с тем, что такое выйти на сцену, подготовиться, что такое держать аудиторию, взять микрофон в руки, организовать процесс от спонсоров, одеть, обуть, разместить… Кто весь цикл КВНа прошел, тот понимает, что это огромная организаторская школа, управленческая, школа ораторского мастерства, уверенности в себе. Вообще в определенный момент КВН, когда мы туда попали, был логичной сменой того коммунистического строя, где был комсомол и пионерия, и я абсолютно уверен, что КВН тогда стал социальным лифтом для активных людей. У каждой команды был лидер, в определенный момент нас всех собрали. Как раньше выдвигали из комсомола по партийной линии — вот примерно так же случилось и с КВН. Политика — та же сцена, только смешного меньше, — комментировал нашему изданию Дамир Фаттахов.



В 2004-м он занял должность председателя комиссии по культуре, спорту, отдыху и досугу молодежи Общественной молодежной палаты при Госсовете РТ и после этого его политическая карьера устремилась ввысь: депутат Казгордумы, глава администрации Кировского и Московского районов Казани и, наконец, министр по делам молодежи РТ.

Также стоит упомянуть коллегу Дамира Фаттахова по «Академии 02» — Линара Закирова (в центре), который сейчас возглавляет Бугульминский район РТ, а ранее руководил префектурой «Старый город». Фото Максима Платонова

Еще один министр и глава района

В момент назначения Фаттахова на должность руководителя «Четырех татар», команда переживала смену поколений — первый состав постепенно уступал второму. В это же время в клубе произошла еще одна примечательная кадровая перестановка — его директором стал Владимир Леонов.



В 2006 году он занял должность исполнительного директора заявочного комитета «Универсиада — Казань — 2011» и, как говорится, «понеслось». Леонов возглавил дирекцию Универсиады, затем уехал в Москву, где поработал помощником Игоря Шувалова (ныне председатель Внешэкономбанка), вернулся в Татарстан и возглавил Минспорта РТ.



Также стоит упомянуть коллегу Дамира Фаттахова по «Академии 02» — Линара Закирова, который сейчас возглавляет Бугульминский район РТ, а ранее руководил префектурой «Старый город».

Екатерина Скулкина (второй состав) стала участницей женского юмористического шоу Comedy Woman, а также снимается в различных сериалах. Фото Максима Платонова

Вне политики

Отметим, что не все бывшие кавээнщики из первого и второго составов «Четырех татар» ушли в политику. К примеру, Екатерина Скулкина (второй состав) стала участницей женского юмористического шоу Comedy Woman, а также снимается в различных сериалах.



Основатель и капитан первого состава «Четыре татарина» Ильдар Фатхутдинов ушел в клубный и ресторанный бизнес. Одним из наиболее ярких его проектов стал известный в Казани клуб «Люксор», который, к сожалению, закрылся в 2018 году.



Дмитрий Черных (первый и второй состав) продолжил путь шоумена: он участвовал в Comedy Club: Kazan Style, «Смех без правил и «Убойная лига». Ильхам Рысаев (первый состав) стал сценаристом, приложившим руку к созданию сериалов «Папины дочки» и «Бульдог-шоу», а также ленты «Самый лучший фильм 3D».



Артем Логинов (первый и второй составы) также, как и Рысаев ушел на ТВ. В его портфеле режиссерская работа в сериале «Воронины», сценарий сериала «Маргоша», а также продюсирование других, не менее известных многосерийных фильмов.

Наконец, еще один яркий татарстанский квнщик Аскар Гареев стал одним из учредителей Федерации бадминтона Татарстана. С середины нулевых активно занимался бизнесом — картотека предприятий хранит информацию об его участии в производстве нефтепродуктов и деятельности такси.