Татарстан планирует добыть в этом году около 36 миллионов тонн нефти

Фото: скриншот трансляции

По итогам 2023 года в Татарстане планируется добыть порядка 36 миллионов тонн нефти. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов в ходе оглашения ежегодного послания Госсовету республики.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.

Татьяна Демина