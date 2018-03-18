ПАО Казаньоргсинтез

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» – одно из крупнейших химических предприятий Российской Федерации. ПАО «Казаньоргсинтез» производит более 38 % всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером.

ПАО «Казаньоргсинтез» занимает ведущее место в производстве газопроводных полиэтиленовых труб, фенола, ацетона, охлаждающих жидкостей, химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа.

Ежегодно ПАО «Казаньоргсинтез» производит более 1 млн. тонн химической продукции. Вся выпускаемая ПАО«Казаньоргсинтез» продукция сертифицирована в системе Госстандарта Российской Федерации.

В рамках решения задачи совершенствования системы управления в ПАО«Казаньоргсинтез» внедрены система бюджетирования и информационная система SAP/ R3. Высокое качество выпускаемой продукции позволяет осуществлять её продажу на экспорт (27 % от объема производства).

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