Больше мощности: КОС построит завод этиленвинилацетата

Фото: Роман Хасаев

На территории ПАО «Казаньоргсинтез» появится новый завод. К 2025 году предприятие планирует запустить производство этиленвинилацетата мощностью 100 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит заменить устаревшее оборудование и увеличить выпуск ЭВА. Лицензиаром станет японская компания Sumitomo Chemical, входящая в корпорацию Sumitomo Group, — это одна из крупнейших и старейших финансово-промышленных групп Японии.

Что такое ЭВА и зачем он нужен?

Партию этиленвинилацетата выпустили на «Казаньоргсинтезе» в 1980 году. Она была запущена после модернизации первой очереди полиэтилена высокого давления. Производство ЭВА реализуется под маркой сэвилена. Он похож на полиэтилен, но отличается большей прозрачностью, эластичностью, долговечностью и устойчивостью ко внешним воздействиям.

У сэвилена широкая область применения — от сельского хозяйства, товаров народного потребления, обувной промышленности до медицины. В повседневной жизни с этим материалом приходится сталкиваться постоянно — из него получаются отличные сапоги с амортизирующими свойствами или автоковрики, которые подойдут даже для автомобиля премиум-класса. Они эластичны, упруги и долго не изнашиваются.

ЭВА используют и в спортивной индустрии. Мягкие полы в тренажерных залах, модульное напольное покрытие для бассейнов и саун, инвентарь для аквааэробики и гимнастические коврики — все это сделано с применением сэвилена.

Из материала также изготавливают товары для детей: колеса для тележек, колясок, наколенники, детские защитные шлемы и игрушки, покрытия игровых площадок. В сельском хозяйстве ЭВА нужен для производства пленки для теплиц, товаров для домашних животных, теплоизоляционных листов, труб для подачи корма и воды. А в медицине сэвилен используют при изготовлении протезов, зубных протекторов для стоматологии и ортопедической обуви.

На «Казаньоргсинтезе» производят сэвилен около 20 разных марок, в том числе и низкомолекулярный. Он подходит для производства резиновых смесей различного назначения и используется в резиновой промышленности.

На КОС производят сэвилен около 20 разных марок. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Сейчас КОС единственный производитель сэвиленов на территории России и стран бывших республик СССР, выпускающий исключительно пленочные марки. Предприятие занимает порядка 20% отечественного рынка ЭВА, а остальные объемы поставляют зарубежные производители. В 2019 году «Казаньоргсинтез» произвел 11,6 тыс. тонн сэвилена.

Новое производство этиленвинилацетата позволит при необходимости не только заместить импортную продукцию на внутреннем рынке, но и выйти на внешние рынки.

— Внедрение новых технологий, новых совместных производств позволит сохранить и расширить свои позиции на рынке. Программа стратегического развития, которая была принята советом директоров, находится на стадии реализации, — в присутствии руководства АО «ТАИФ» рассказал президенту Татарстана, во время визита Рустама Минниханова на предприятие в мае 2020 года, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Широкие перспективы

Воплотить амбициозные планы удастся только при замене старого оборудования — сейчас мощности позволяют выпускать не более 13 тыс. тонн ЭВА в год.

Новое производство заменит имеющуюся установку. Это увеличит выпуск сэвилена в 7,5 раза, то есть мощность установки составит 100 тыс. тонн в год. Завод построят по японской технологии. Она считается универсальной, и позволяет выпускать как ЭВА, так и ПВД на одном и том же оборудовании. Технология опробована в Японии и Сингапуре, а в 2015-м по ней запущена установка мощностью 150 тыс. тонн в год.

Компания Sumitomo Chemical входит в финансово-промышленную корпорацию Sumitomo Group. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Лицензиаром выступит компания Sumitomo Chemical, входящая в финансово-промышленную корпорацию Sumitomo Group. Она основана в 1913 году и имеет не только богатую историю, но и солидную репутацию. Одна из крупнейших и старейших финансово-промышленных групп Японии владеет 82 промышленными и научными объектами по всему миру и 182 дочерними компаниями. Число сотрудников группы достигает 33 тыс. человек.

Sumitomo Chemical Group управляет предприятиями в пяти секторах: нефтехимия и пластики, энергетика, здравоохранение, фармацевтика, химические вещества, связанные с информационными технологиями.

Детали проекта

На территории «Казаньоргсинтеза» производственный комплекс должен появиться к 2025 году. Его построят на собственные средства предприятия, часть финансирования обеспечат заемные деньги.

Новая установка, смонтированная на производстве, будет базироваться на применении реакторного узла особой конструкции на основе автоклавного реактора. Такое техническое решение принято для того, чтобы обеспечить более эффективное расходование сырья и энергоресурсов.

Из дополнительных преимуществ — снижение себестоимости выпускаемой продукции и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. При этом товар по качеству сможет соревноваться с продукцией, изготовленный по самым высоким международным стандартам.

Появление таких производств важно и для республики, и для страны в целом, считает Рустам Минниханов. Фото: Роман Хасаев

Несмотря на пандемию и связанные с этим экономические сложности, проект планируют сдать в срок. По мнению президента Татарстана, появление таких производств важно и для республики, и для страны в целом.

— Кризис у нас не первый раз, но мы всегда находили решения. Главное — сохранить существующие производства, персонал, специалистов и продолжить развитие инвестиционных проектов Группы ТАИФ, имеющих стратегически важное значение не только для экономики Республики Татарстан, но и для Российской Федерации, — подчеркнул Рустам Минниханов в ходе заседания совета директоров АО «ТАИФ».