Модернизация завода поликарбонатов на «Казаньоргсинтезе» увеличит мощность производства в 1,5 раза

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Последний этап модернизации и выход на полную мощность завода поликарбонатов на ПАО «Казаньоргсинтез» запланированы на 2022 год. Реализация проекта позволит увеличить мощность производства с проектных 65 тыс. тонн в год до 100 тыс. тонн. К концу 2021 года производственная мощность уже была доведена до 90 тыс. тонн в год.

Для того чтобы не останавливать деятельность единственного в России и странах ЕАЭС производства поликарбонатов, проект модернизации, стартовавший в 2018 году, был разбит на несколько этапов. «Все подготовительные работы в рамках проекта ведутся в течение года, а непосредственно демонтаж старого оборудования и монтаж нового — в период плановых профилактических ремонтов. Длительность каждого такого ремонта не превышает 45 календарных дней», — отмечается в пресс-релизе предприятия.

«После окончания обновления на предприятии будут проведены работы для снижения электропотребления и выбросов вредных веществ в атмосферу», — поделился дальнейшими планами директор завода поликарбонатов Андрей Пресняков.

Строительство самого завода поликарбонатов, работающего по бесфосгенной — экологически безопасной технологии, началось в 2004 году. В 2008-м производство дало первую продукцию. Уникальность поликарбонатов в том, что, не уступая стеклу по прочности, этот материал в 2,5 раза легче и в 250 раз прочнее. Материал активно применяется в автомобилестроении, производстве гаджетов, специальной и бытовой техники, строительстве, медицине, при производстве космического оборудования и т.д. В 2021 году за реализованный проект строительства завода поликарбонатов ПАО «Казаньоргсинтез» удостоено премии правительства России в области науки и техники.