Сотни млрд рублей в нефтехимию: СИБУР заключил с Минэнерго инвестиционные соглашения

До 2027 года НКНХ, КОС и «Запсиб» ждут несколько проектов по модернизации и строительству новых мощностей

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Сегодня, 28 января, в Тобольске в ходе обсуждения с местной администрацией программы развития города руководство СИБУРа обнародовало факт подписания с Минэнерго России соглашения о модернизации действующих и создании новых мощностей на площадках татарстанских «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», а также тобольского «ЗапСибНефтехима». Холдинг изучает около 20 проектов, из которых на наиболее перспективные в ближайшие несколько лет направят 400 млрд рублей инвестиций. Государство планирует контролировать исполнение обязательств — обратным акцизом на перерабатываемое сырье, этан и СУГ. Подробности — в материале «Реального времени».

Как минимум 400 млрд рублей — в развитие трех производств

С момента прихода СИБУРа в Тобольск, как и в других регионах своего присутствия, компания принимает активное участие в социально-экономической жизни города. Обсуждение планов по дальнейшему развитию древней столицы Сибири на протяжении уже многих лет проходит с приглашением представителей крупнейшей нефтехимической компании страны. Во время именно такого обсуждения руководством СИБУРа было объявлено о подписании с Минэнерго России соглашения о планах в период до 2027 года вложить 400 млрд рублей в модернизацию действующих и строительство новых мощностей на «ЗапСибНефтехиме», «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме».

СИБУР планирует инвестировать в развитие КОСа и НКНХ минимум 285 млрд рублей. Фото: madein.tatar.ru

В строительство новых производств на площадке «Запсиба» СИБУР планирует вложить не менее 110 млрд рублей. И почти втрое большую сумму планируется инвестировать в период до 2027 года в развитие КОСа и НКНХ.

Сумма, зафиксированная в соглашении, — это минимальные обязательства компании. Сам СИБУР сообщил, что в расширенном списке возможных к реализации в рамках подписанных документов — проекты на общую сумму 560 млрд рублей.

От слов — к делу

До создания объединенной компании скептики высказывали сомнения в том, что СИБУР сохранит заинтересованность в продолжении развития химических производств в Татарстане. Хотя руководство компании не раз подчеркивало обратное. В сентябре 2021 года, во время подписания соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Республикой Татарстан и ПАО «СИБУР Холдинг», президент Татарстана Рустам Минниханов акцентировал внимание участников и гостей церемонии на том, что: «Компании не просто намерены реализовать все принятые обязательства по развитию нефтехимического комплекса, но в их планах сделать и гораздо больше».

У президента Татарстана сомнений в том, что СИБУР продолжит развитие татарстанской нефтехимии не было и нет. Фото: Роман Хасаев

Спустя менее чем три месяца обещания начали реализовываться на практике. Суммарная стоимость проектов, которые СИБУР, согласно заключенным с Минэнерго России соглашениям планирует реализовать в ближайшие годы на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме», составит не менее 285 млрд рублей. И компания оставляет за собой возможность увеличить объем инвестиций.

В первую очередь инвестиции планируется направить в развитие производств материалов глубокого передела, востребованных российским рынком переработчиков. При этом холдинг одним из ключевых приоритетов, не менее значимым, чем экономический эффект, ставит экологические вопросы и выбор технологии для будущих проектов, в том числе основывается на приоритетах минимального воздействия на окружающую среду.

В первую очередь инвестиции будут направлены на развитие производств материалов глубокого передела. Фото: пресс-служба НКНХ

Также предполагается строительство и ввод в эксплуатацию мощностей по выпуску материалов, не имеющих пока отечественных аналогов и в настоящее время импортируемых в Россию. Речь идет в том числе о развитии мало- и среднетоннажной нефтегазохимии, на необходимости чего особо заострил внимание президент России Владимир Путин в декабре 2020 года в Тобольске, во время совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России.

— Внутренний спрос тут, конечно, значительно превосходит то, что мы сейчас производим, и дефицит закрывается за счет импорта. По некоторым позициям зависимость от иностранных поставщиков достигает 100 процентов. Конечно, такое положение нужно менять, — подчеркнул тогда Владимир Путин.

О необходимости развития мало- и среднетоннажной нефтегазохимии не раз говорил президент России. Фото: kremlin.ru

Мультипликативный эффект

Наращение объемов и ассортимента производства полимеров позволит снизить зависимость отечественного рынка от импорта. Это открывает перед российскими переработчиками широкие возможности развития собственных производств богатого ассортимента конкурентоспособной продукции, востребованной как внутренним рынком, так и ориентированной на экспорт.

— То, что «ЗапСибНефтехим», «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» в комплексе способны работать на всей используемой палитре углеводородного сырья — от нафты, до этана и ШФЛУ, позволяет холдингу строить бизнес более гибко, — отметил в разговоре с журналистом «Реального времени» президент-председатель правления инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков.

Владислав Кочетков: «Возможность использовать широкую линейку углеводородного сырья позволяет холдингу строить бизнес более гибко». Фото: Максим Платонов

Очевидно, что, эффективно диверсифицируя общую ресурсную базу, СИБУР в целом имеет возможности частично гасить колебания рынка и в случае сбоев в поставках одного вида сырья обеспечить потребителям отгрузку полимеров, изготовленных из другого вида сырья. Однако, по мнению Кочеткова, это в первую очередь важно в условиях возникновения дефицита того или иного сырья.

— В ценовом смысле это скорее инструмент ограниченного действия, так как все основные виды углеводородного сырья коррелируют между собой и рост стоимости одного тянет за собой изменение ценовой политики и в отношении остальных, — уверен эксперт.

Ожидаемый рост объемов производства, диверсификация марочного ряда и ассортимента выпускаемой продукции в целом — лишь очевидная и легко заметная часть экономического эффекта от инвестиций в развитие нефтехимического комплекса. Этот процесс важен и выгоден не только самой компании, но и государству в целом, регионам присутствия производств и населению этих регионов.

Александр Новак: «Инструменты, предложенные государством, повышают инвестиционную привлекательность нефтегазохимической отрасли России». Фото: snip1.ru

Государство, предложив в качестве инструмента обратный акциз на сырье (этан и СУГ), тем самым позволяет компаниям выравнивать перекосы с точки зрения налогообложения на разных видах нефтегазохимического сырья, тем самым делает более выгодной его переработку внутри страны, чем его отправку за границу. «Таким образом, доходность проектов достигнет 11—14%, что станет привлекательным условием для инвестиций», — в своей авторской колонке в журнале «Энергетическая политика» в октябре 2021 года подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Страна, компенсируя компаниям часть инвестиционных затрат, вкладывается в рост налогооблагаемой базы, а также в реализацию федерального плана развития нефтегазохимической отрасли России на период до 2030 года. Речь идет об озвученных на совещании в Тобольске в декабре 2020 года задачах по наращению производства нефтегазохимического сырья к 2030 году в полтора раза — до более чем 66 млн тонн в год, и увеличению доли его переработки в полимерную продукцию с нынешних 29,8% до 46,5%.

— Речь, действительно, идет о масштабных планах, сопоставимых с суммами инвестиций в новые производства — мировых лидеров. Не раскрывается, получит ли СИБУР государственную поддержку, но с учетом того, что инвестиции превышают выручку группы за два года, можно ожидать льготного финансирования заявленных инвестиционных проектов. Они значимы для российской экономики не только как фактор создания новых рабочих мест, импортозамещения, роста ВВП, но и как дополнительный фактор сохранения спроса на российскую нефть, который может снижаться по мере перехода мира на электромобили и «зеленую» экономику, — в беседе с «Реальным временем» отметил Владислав Кочетков.

Он также подчеркнул, что на российском нефтехимическом рынке объединенная компания уже является безусловным лидером и реализация озвученных планов лишь укрепит ее позиции. Но если говорить о глобальных масштабах…

— Пока, даже с учетом анонсированных многомиллиардных инвестиций, можно говорить лишь об укреплении позиций по отдельным нишам. Отставание России от стран — крупнейших производителей и экспортеров широкого спектра полимерной продукции на настоящий момент еще очень велико, — высказал свое мнение президент—председатель правления инвестиционного холдинга «Финам».

Развитие нефтегазохимических производств неизбежно ведет к развитию и в смежных отраслях. Фото: журналистыроссии.рф

Если же говорить о дополнительных экономических и социальных эффектах предстоящих инвестиций, то еще на этапе проектирования и строительства реализация проектов станет драйвером развития для целого ряда смежных отраслей: специализированных институтов, инжиниринговых агентств, производителей и поставщиков материалов и оборудования, строителей... Перспектива расширения производств и ввода в эксплуатацию новых заводов и линий создаст повышенный запрос на квалифицированный рабочий персонал, что станет стимулом для профильных вузов и ссузов. Причем речь идет о развитии не только самих нефтехимических производств, но и предприятий по обслуживанию оборудования и техники, малого и среднего бизнеса, производящих товары из полимеров. Рост числа рабочих мест на крупных производствах неизменно ведет к увеличению спроса на услуги социального обслуживания, а это — бытовой сервис, торговля, отдых, развлечения и т.д.

Развитие нефтехимических производств неизбежно ведет к активному развитию и смежных отраслей. А все это в целом — мультипликативный эффект, ведущий к увеличению общей налогооблагаемой базы, росту поступлений в бюджеты всех уровней, что, в свою очередь, дает еще больше возможностей как для развития регионов присутствия компаний СИБУРа, так и России в целом.