«Казаньоргсинтез» увеличил мощности, выручку и активы

К годовому собранию акционеров бюджетообразующее предприятие столицы РТ раскрыло показатели 2018 года и перспективы развития

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

Нефтехимическое предприятие ПАО «Казаньоргсинтез», входящее в ГК ТАИФ, второй год показывает рост по ключевым финансовым показателям. По итогам прошлого года завод реализовал продукции на сумму 79 млрд рублей, что на 7 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Наибольшая доля выручки традиционно приходилась на полимеры и сополимеры этилена — 69% и поликарбонат — 17%. Итоги работы ПАО «Казаньоргсинтез, представленные в документации к годовому отчету компании, изучило «Реальное время».

Доля полимеров и сополимеров этилена КОСа в общероссийском производстве — 40%

Российский рынок полимеров закончил 2018 год существенным ростом объемов производства по некоторым видам пластиков. При этом прирост продукции шел в основном на экспорт. Нефтехимические предприятия на 5,7% больше выпустили поливинилхлорида, на 4,8% увеличилось производство этилена и на 3,3% выпуск бензола. Выросли объемы полиэтилена высокого давления, полиэтилена низкого давления, полипропилена, что способствовало снижению разницы между европейскими и российскими ценами на полимеры.

На фоне нефтехимических предприятий успехи ПАО «Казаньоргсинтез» также выглядят внушительными. Общая сумма товарной продукции составила 78,8 млрд рублей, что достигает 110,4% от показателя 2017 года.

Затраты на производство товарной продукции в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 3 млрд рублей



В 2018 году завод произвел 1,8 млн тонн продукции органического синтеза. Основной продукцией предприятия остались полимеры и сополимеры этилена и поликарбонаты (86,3% в стоимостном выражении). Доля полимеров и сополимеров этилена предприятия в общероссийском производстве составляет 40% и достигает 716 тыс. тонн., также на «Казаньоргсинтезе» произведено 78 тыс. тонн поликарбонатов, 73 тыс. тонн бисфенола А, 70 тыс. тонн фенола и 45 тыс. тонн ацетона. Показатель использования производственных мощностей составил 93,98%. Главной причиной недоиспользования производственных мощностей по-прежнему остается дефицит основного сырья.

Затраты на производство товарной продукции в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 3 млрд рублей (или на 5,7%) и составили 54,7 млрд рублей. Рост в основном связан с затратами на сырье и материалы, а также на энергию со стороны.

Рекордная выручка и чистая прибыль

Производственные успехи позволили «Казаньоргсинтезу» на 30,6% увеличить чистую прибыль по стандартам РСБУ относительно 2017 года и довести ее до 19,9 млрд рублей. В 2017 году этот показатель составлял 15,2 млрд рублей.

Нового рекорда достигла выручка. Она поднялась на 9,7% относительно 2017 года и составила 79 млрд рублей. В 2017 году этот показатель достигал 72 млрд рублей и был меньше 2016 года на 3,4 млрд рублей. Прибыль от продаж за год выросла на 4,3 млрд рублей и составила 24,4 млрд рублей. При этом себестоимость продаж выросла только на 2,6 млрд рублей, до 47,9 млрд рублей.

Благодаря грамотной системе продаж, «Казаньоргсинтезу» удалось заработать даже на фоне падения на 6—7% цен на пластики, которое эксперты отмечают с октября прошлого года. По данным Росстата РФ, если в октябре 2018 года полимеры этилена стоили почти 89 тыс. рублей за тонну, то в декабре они упали до 83 тыс. рублей. Стоимость пропилена, напротив, возросла с 89,6 тыс. рублей в октябре до 91 тыс. в декабре. В январе этого года, по данным Росстата РФ, цены продолжили незначительное падение. Василий Танурков, замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА, снижение цен связывает с динамикой цен на нефть и курсом рубля.

Капитализация «Казаньоргсинтеза» совершила существенный скачок



Cобственный капитал предприятия в 2018 году вырос на 23% и составил 66 млрд рублей. В 2017 году показатель достигал 53,66 млрд рублей. Экономический подъем второй год подряд позволяет предприятию обходится без долгосрочных заемных средств и реализовывать новые проекты за счет собственных ресурсов и прибыли. Капитализация «Казаньоргсинтеза» также совершила существенный скачок: с 143,6 млрд рублей в 2017 году до 181,7 млрд рублей, увеличившись на 27%.

Руководитель ООО «Финам-Казань» Руслан Жуков развитие «Казаньоргсинтеза» в 2018 году оценивает как положительное и отмечает, что предприятию удалось увеличить фонд оплаты труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас фонд оплаты труда составляет 5,1 млрд рублей.

— «Казаньоргсинтез» добился хороших результатов в производстве. Так, в lV квартале, компания запустила новую установку по производству концентрата технического углерода, также на комплексе Э-200 были представлены четыре печи пиролиза на заводе этилена. Это лишь часть новостей «Казаньоргсинтеза», но даже они дают представление о том, что предприятие успешно развивалось в указанный период, причем развивалось комплексно. У компании были хорошие новости и для инвесторов, и для трудового коллектива, и для покупателей, — рассказал руководитель ООО «Финам-Казань» Руслан Жуков.

Новые внешние рынки

Эксперты отмечают, что причиной резкого скачка производства полимеров в России мог стать эффект «низкой базы» предыдущего периода и процесс импортозамещения, когда потребители отказывались от иностранной продукции в пользу отечественной. Так произошло и с полимерами «Казаньоргсинтеза»: на внутреннем рынке предприятием реализовано продукции больше, чем на внешнем. Отечественным потребителям было продано товаров на 64,9 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в 2017 году.

Отечественным потребителям было продано товаров на 64,9 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в 2017 году. Фото Романа Хасаева



Зарубежными клиентами предприятия являются компании из 32 стран. В 2018 году им было экспортировано продукции на 14,2 млрд рублей, что на 6% меньше, чем в 2017 году. В прошлом году новыми рынками экспортной отгрузки стали Уругвай, Чили, Бразилия. В 2017 году продукцию «Казаньоргсинтеза» впервые поставили в Хорватию и Армению, также возобновились поставки в Грузию.



Эксперты отмечают, что планы по наращиванию российского производства в сфере пластиков настолько грандиозные, что на внутреннем рынке места им не будет. Компании повысят продажи за пределами страны. При этом за рубежом отечественные производители смогут потеснить традиционных игроков. Конкуренция возможна и с новыми производствами на Ближнем Востоке.

Энергоэффективное производство

Развитие предприятия невозможно без повышения эффективности производства, которое достигается в том числе за счет энергосберегающих мероприятий. На «Казаньоргсинтезе» они прописаны в «Долгосрочной программе энергосбережения и энергоэффективности на 2011—2015 гг. и на перспективу до 2020 года». В рамках программы в прошлом году было внедрено энергосберегающее и энергоэффективное оборудование, позволяющее снизить количество потребляемого пара от внешнего источника, филиала ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3, и увеличить собственную выработку пара, а также сократить потребления электроэнергии и воды. В подразделениях ПАО «Казаньоргсинтез» продолжилась работа по установке энергосберегающих и светодиодных светильников.

Общее потребление теплоэнергии с учетом собственной выработки увеличилось на 0,3% и составило 3 490 тыс. Гкал, при этом приобретение теплоэнергии со стороны снизилось на 0,9% и составило 2 093 тыс. Гкал. Собственная выработка пара и теплофикационной воды увеличилась относительно 2017 года на 30 тыс. Гкал или на 2,2%. Показатель теплоемкости снизился на 0,97% и составил 36,57 Гкал/млн рублей. Экономический эффект от действия программы составил 255,2 млн рублей. За 8 лет «Долгосрочной программы энергосбережения и энергоэффективности на 2011—2015 гг. и на перспективу до 2020 года» на ПАО «Казаньоргсинтез» сэкономлено более 1,5 млрд рублей.

Планы модернизации и строительства электростанции

В этом году «Казаньоргсинтез» продолжит решение сырьевой проблемы. В рамках программы развития на 2020—2025 гг. предусматривается модернизация цехов завода этилена для переработки пропанового сырья. В результате удастся компенсировать дефицит этанового сырья за счет организации технической возможности переработки альтернативного сырья, пропана, и увеличить объем производства собственного этилена.

«Казаньоргсинтез» продолжит решение сырьевой проблемы. Фото Романа Хасаева



Также планируется модернизация производства изопропилбензола на заводе бисфенол-А с внедрением технологии производства кумола с использованием цеолитного катализатора. В итоге будут снижены расходные нормы по сырью и энергоресурсам и уменьшено отрицательное воздействие на окружающую среду. Модернизация коснется завода поликарбонатов, где будут увеличены мощности. Реконструкция произойдет и на реакторе «В» завода ПППНД, что позволит нарастить мощности до 220 тыс. тонн/год.

В этом году на «Казаньоргсинтезе» начнется строительство нескольких объектов. На производстве сэвилена создадут автоклавную установку. Речь идет фактически о новом производстве этого продукта взамен старого. Также в планах создание электрогенерирующей установки ПГУ-250. Ожидается, что ее установка обеспечит предприятие собственными мощностями получения электрической энергии. Ее использование повлияет на снижение затрат на электрообеспечение производства.