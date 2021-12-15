«Казаньоргсинтез»: более миллиарда рублей на экопроекты за три года

Как развивать производства и наращивать мощности, одновременно снижая нагрузку на окружающую среду

Фото: «Реальное время»

Ежегодно на реализацию природоохранных мероприятий ПАО «Казаньоргсинтез» направляет сотни миллионов рублей. Одновременно с этим в каждый проект по развитию, модернизации и созданию новых производств закладывается использование только современного оборудования и технологий, минимизирующих нагрузку на окружающую среду. О том, что КОС сделал с заботой о природе в 2021-м, — в материале «Реального времени».

Татарстан — экологически благополучный регион

На международном уровне вопросам экологического благополучия, сохранения климата и бережному отношению к окружающей среде уделяется все больше внимания. Россия также активно работает в этом направлении. На федеральном уровне еще в 2018 году утверждена Стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выброса парниковых газов. Реализация Стратегии запланирована на период до 2050 года. И к этому времени, не останавливаясь в развитии и наращивании промышленного потенциала, страна должна снизить уровень выброса парниковых газов в атмосферу на 60% от уровня 2019 года.

До 2050 года Россия планирует снизить уровень выброса парниковых газов в атмосферу на 60% от уровня 2019 года. Фото: Роман Хасаев

В рамках принятого в 2018 году национального проекта «Экология» для наиболее загрязненных территорий (в список вошли 12 городов — промышленных центров страны) реализуется проект «Чистый воздух». К чести Татарстана, ни один из городов республики в этот список не попал. В регионе четко и последовательно ведется работа по мониторингу состояния окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха и водных объектов, и принимаются меры по снижению уровня антропогенного воздействия на природу. Как следствие, по итогам 2020 года Татарстан возглавил список российских регионов в рейтинге ESG от агентства RAEX (аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». ESG-принципы впервые сформулировал бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он предложил управленцам крупных мировых компаний включить эти принципы в свои стратегии, в первую очередь для борьбы с изменением климата, — прим. ред.). Высокий уровень экологической ответственности можно отметить и у татарстанского бизнеса: среди 155 российских компаний, включенных в недавний ноябрьский рейтинг ESG от RAEX, шесть представляют Татарстан, в том числе — ПАО «Казаньоргсинтез».

На Татарстанском энергетическом форуме ПАО «Казаньоргсинтез» был удостоен Гран-при за проект по модернизации факельных установок. Фото: Ринат Назметдинов

Стоит отметить, что большинство крупнейших бизнес-мероприятий, проходящих в республике, имеют ярко выраженную экологическую направленность. И в значительной части этих событий «Казаньоргсинтез» принимает активное участие. Так, на последнем Татарстанском энергетическом форуме, что состоялся в апреле 2021 года, по итогам конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии» нефтехимической компании был присужден Гран-при в номинации «Энергоэффективные разработки». Награды компания удостоена за проект модернизации факельных установок. Работы были проведены в период с 2018 по 2020 год.

— Вместо подачи пара мы сконструировали подачу воздуха, и таким образом у нас снижается количество вредных выбросов, экономится топливный газ. Годовая экономия достигает около 50 миллионов рублей, — во время обхода экспозиции презентовал проект президенту Татарстана генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Реализация проекта обеспечила полностью бездымное сгорание газов и, как следствие, существенно снизила воздействие на окружающую среду. Фото: Ринат Назметдинов

До 2018 года на трех факельных установках КОС для бездымного сжигания газа использовался пар давлением 30 ата, поставляемый «Казанской ТЭЦ-3» (филиал АО «ТГК-16»). Зимой замерзающий пар покрывал ледяной коркой факельные башни и оголовки. Тогда на отдельные факелы вместо пара подавался сжатый воздух от заводской сети. Количество подаваемого воздуха ограничивали сечение трубопровода и производительность компрессоров, что не позволяло обеспечить одновременную и бесперебойную подачу воздуха на все факелы, и это мешало полному сгоранию сбросных газов, а жители Казани иногда видели темный дым.

Для решения проблемы разработана новая схема с установкой специально смонтированных возле каждой факельной установки локальных воздуходувок. Первый же год эксплуатации модернизированных факельных систем показал высокую эффективность утилизации газов. «Казаньоргсинтез» отказался от использования пара 30 ата, в итоге получив экономию тепловой энергии в паре 51 800 Гкал, а топливного газа — 1 520 тонн. А главное — обеспечено полностью бездымное сгорание газов и значительно снижено воздействие на окружающую среду.

С 2018 по 2020 год КОС модернизировал три факельные установки — Ф-169, Ф-79, Ф-768. Фото: Ринат Назметдинов

В ноябре этот же проект стал лауреатом престижной федеральной премии в области экологических решений — «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021».

Больше миллиарда на охрану окружающей среды за 3 года

Суммы, выделяемые ПАО «Казаньоргсинтез» на мероприятия по охране окружающей среды, впечатляют. Только за последние три года, включая еще не завершившийся 2021-й, на эти благородные цели компания направила свыше миллиарда рублей. В текущем году запланировано и уже выполнено более 40 мероприятий, направленных на мониторинг состояния окружающей среды, охрану почв и земельных ресурсов, на энергосбережение, обращение с отходами производства и потребления, охрану водных ресурсов и атмосферного воздуха.

Так, благодаря установке специального сепаратора, удаляющего жидкость из потока воздуха в системе подачи сырья в отделении синтеза этиленполикарбоната, удалось исключить выдачу некорректных показаний анализатора и останова производства из-за этого. Каждый останов и пуск отделения синтеза ранее приводили к увеличению выделения газов, содержащих СО2 и окиси этилена. Благодаря модернизации снижена нагрузка на окружающую среду.

В 2021 году на ПАО «Казаньоргсинтез» реализуется более 40 природоохранных мероприятий. Фото: realnoevremya.ru

Также организован возврат сбрасываемых при переключении адсорберов газов в технологический процесс.

— Работа по возврату сдувок в технологический процесс на ПАО «Казаньоргсинтез» целенаправленно ведется уже более 5 лет. На производстве этилена все подобные адсорберы уже оснащены узлами возврата. Установка сепаратора позволит исключить потери на факел 13 тонн ценного сырья — пропан-пропиленовой фракции, предотвратит образование почти 40 тонн СО2, образующегося при сжигании такого объема газа, — пояснил журналисту «Реального времени» заместитель начальника отдела по экологии ПАО «Казаньоргсинтез» Роман Емелюшин.

Роман Емелюшин: «Повышение надежности технологического оборудования, обеспечение его безопасной и безаварийной работы — часть Экологической политики ПАО «Казаньоргсинтез». Фото: Ринат Назметдинов

— Хочу отметить, что сокращение удельного количества выбросов, сбросов загрязняющих веществ и отходов, организация рационального использования сырья, а также снижение экологических рисков и их негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения надежности технологического оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной работы являются частью Экологической политики ПАО «Казаньоргсинтез», — также подчеркнул Емелюшин.

В завершение начатой в 2018 году модернизации на сооружениях биоочистки цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод трубчатая аэрационная система заменена на более эффективную мембранную и установлены анализаторы кислорода. Это повысило как сохранность и эффективность активного ила, так и эффективность очистки химзагрязненной воды.

Завершение модернизации сооружений цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод позволило повысить качество очистки. Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

Замена светильников с ртутьсодержащими лампами на светодиодные — казалось бы, мелочь. Однако благодаря масштабности подхода — замена произведена в сетях внутреннего и наружного освещения, складских помещениях и корпусах — удалось добиться экономии электроэнергии на 64% уже в первый месяц, а кроме того, значительно снизить количество образования ртутьсодержащих отходов, относящихся к 1 классу опасности, то есть чрезвычайно опасным.

— Главным условием при сборе отработанных ртутьсодержащих ламп является сохранение их герметичности. Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г, делает непригодным для дыхания воздух в помещении объемом 5000 м3. Утилизацией таких ламп могут заниматься только имеющие соответствующую лицензию организации. В 2020 году ПАО «КОС» на обезвреживание передало порядка 5 тонн ртутьсодержащих ламп (21 500 штук), в 2018 году — 9 тонн. Проведение работ по замене ламп на светодиодные позволит уменьшить образование отходов 1 класса опасности и снизить соответствующие затраты на обезвреживание, которые составляют 252 000 рублей за тонну, — сообщил заместитель начальника отдела по экологии ПАО «Казаньоргсинтез».

Утилизацией ртутьсодержащих ламп могут заниматься только организации, имеющие соответствующую лицензию. Фото: likvidservis.ru

Благодаря замене лопастных затворов на производстве полиэтилена обеспечен отвод запыленного пневмотранспортного воздуха. Полиэтиленовая пыль, ранее остававшаяся в производственном цикле, а также попадавшая в атмосферу, теперь полностью принудительно собирается в специальную тару. Эффект от внедрения модификации — до 20 тонн в год. Собранная полиэтиленовая пыль направляется на дальнейшую переработку.

Максимум внимания — процессам мониторинга окружающей среды

Постоянное расширение определяемых показателей, а также ужесточение требований природоохранного законодательства подводят компании к необходимости своевременной разработки и аттестации новых методик измерений для контроля объектов окружающей среды.

На ПАО «Казаньоргсинтез» постоянно ведется работа по разработке и аттестации новых методик измерений. Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

В ПАО «Казаньоргсинтез» вопросами разработки и подготовки новых методик измерений для последующего включения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений занимаются специалисты центральной лаборатории.

— Сложность разработки методики измерений определяется объектом контроля, числом показателей, одновременно контролируемых в разрабатываемой методике, наличием влияния примесей, мешающего используемым методом измерений. Аттестация методик измерений проводится специализированной организацией, — пояснил Роман Емелюшин.

Результаты, полученные в ходе мониторинга объектов окружающей среды, востребованы отделом по экологии, службой охраны труда и службой главного энергетика ПАО «Казаньоргсинтез». Ключевые параметры публикуются в корпоративных СМИ, а также на уличном электронном табло комплекса.

Лаборатории КОСа оснащаются самым современным оборудованием. Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

В текущем году в Центральную лабораторию для эколого-аналитического мониторинга закупается новое оборудование, предназначенное для определения наличия и объема в питьевой, природной, поверхностной и технологических водах алюминия, бария, бериллия, железа, кальция, кадмия, кобальта, лития, магния, марганца, меди, молибдена, никеля, свинца, селена, стронция, хрома, цинка. И это же оборудование поможет определить наличие алюминия, титана, палладия, серебра в катализаторах производства этилена-пропилена, полиэтилена, поликарбоната, чтобы оценить степень их выработки.

Экотехнологии — в производство

Модернизация действующих и строительство новых производств в ПАО «Казаньоргсинтез» ведется с учетом самых строгих требований в области обеспечения охраны окружающей среды. Наращивая мощности, компания делает все для того, чтобы нагрузка на экологию снижалась.

Так, в феврале 2021 года было объявлено о планах по строительству и вводу уже к 2025 году в эксплуатацию производства полиэтилен-винилацетата. Продукт, выпускаемый под маркой «сэвилен», внешне похож на полиэтилен, при этом обладает большей прозрачностью, эластичностью, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Спектр использования сэвилена очень широк — от сельского хозяйства до медицины.

В феврале 2021 года ПАО «Казаньоргсинтез» объявил о планах по строительству нового производства сэвилена мощностью 100 тыс. тонн в год. Фото: Роман Хасаев

На настоящий момент КОС — единственный производитель полиэтилен-винилацетата на постсоветском пространстве. Действующее производство, введенное в эксплуатацию в 1980 году, уже морально устарело. При проектной максимальной мощности в 13 тыс. тонн в год оно не справляется с потребностями рынка. Новое производство, мощностью уже в 100 тыс. тонн в год, позволит не только заменить устаревшее оборудование и полностью удовлетворить российский рынок, но и отличается более эффективным использованием как сырья, так и энергоресурсов, а также вобрало в себя самые современные решения, позволяющие свести до минимума негативное воздействие на окружающую среду.

Новая парогазовая установка ПАО «Казаньоргсинтез» будет работать на синтезгазе — побочном продукте нефтехимических производств. Фото: vk.com/kazanorgsintez_official

В настоящее время КОС строит парогазовую установку ПГУ-282, которая в качестве топлива будет использовать в том числе газовые сдувки — так называемый синтезгаз, то есть побочный продукт нефтехимического производства. Кроме ежегодной экономии порядка 2 млрд рублей за счет снижения стоимости энергоресурсов, ввод ПГУ в эксплуатацию даст огромный экологический эффект. Синтезгаз, раньше бесполезно сгоравший на факелах, будет полностью сгорать в топке парогазовой установки, производя энергию, экономя природный газ и снижая тем самым выбросы СО2.

Реконструкция реактора «В» завода полиэтилена низкого давления при трехкратном увеличении мощности производства (с прежних 70 тыс. тонн в год до 220 тыс. тонн) позволит вдвое сократить объем нагрузки на окружающую среду.

— После реконструкции реактор «В» будет иметь модернизированную продувочную емкость, в которой будут отдуваться все отходящие из реактора газы. После чего данные газы будут поступать в запроектированную ранее систему рекуперации сбросных газов, что позволит снизить выбросы в атмосферу продуктов сжигания углеводородных газов на факельной установке, — пояснил на общественных слушаниях по реализации проекта в июне текущего года представитель завода ПППНД Дмитрий Лукьянов.

Дмитрий Лукьянов: «После реконструкции мощность производства вырастет втрое, а объем вредных выбросов вдвое сократится». Фото: Максим Платонов

Его поддержала и инженер-эколог из Санкт-Петербурга Елена Фомина. Она в составе группы специалистов проектной организации работала как на площадке подготовки объекта, так и на «Казаньоргсинтезе» в целом. По итогам проведенных исследований в своем выступлении на общественных слушаниях эксперт резюмировала:

— Поскольку реконструкция реактора на территории промплощадки ПАО «Казаньоргсинтез» не повлечет за собой увеличения нагрузки на окружающую среду, реализация данного проекта является допустимой. А отказ от проекта не является целесообразным. В том числе и по экологическим нормативам.

В ближайшем будущем ПАО «Казаньоргсинтез» планирует завершить модернизацию производства поликарбонатов. Единственного в России.

— Первоначальная лицензионная мощность производства поликарбонатов была 65 тыс. тонн в год. Мы ее довели до 77 тыс. тонн. И затем появилась возможность модернизировать эту мощность с наращением до 100 тыс. тонн в год. Это мы делаем, начиная с 2018 года, — на Татарстанском нефтегазохимическом форуме в сентябре 2021 года сообщил Фарид Минигулов. К слову, одна из марок поликарбоната — марки PC-008UL1 — была удостоена Гран-при конкурса «На лучший экспонат, проект или техническое решение» в номинации «Новая продукция».

Сфера применения поликарбонатов — от сельского хозяйства до оптических и защитных систем. Фото: Роман Хасаев

Сфера применения поликарбонатов — от создания тепличных конструкций до использования его в качестве высокопрочных оптических систем на глубоководных аппаратах или в космосе, и даже как пуленепробиваемое стекло. В качестве сырья завод использует свой же бисфенол, а также углекислый газ, более 20 тыс. тонн которого компания сама выделяет из отходящих дымовых газов производства, тем самым решая сразу две важнейшие задачи: обеспечивает себя необходимым сырьем и существенно снижает нагрузку на окружающую среду

А в ноябре текущего года этот проект ПАО «Казаньоргсинтез» по созданию экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента был по достоинству оценен и на федеральном уровне: председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении почетной премии правительства Российской Федерации в области науки и техники.

На достигнутом ПАО «Казаньоргсинтез» останавливаться не намерено. Уже сейчас тщательно проработана и принята программа природоохранных мероприятий на будущий 2022 год. Более того, известно, какие ключевые проекты и решения в области защиты и бережного обращения с окружающей средой будут реализовываться в последующие годы. В постоянном, рабочем режиме осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды. Не останавливаясь ни на день, кипит работа, которая, казалось бы, незаметна на первый взгляд, но крайне важна и необходима. Работа во имя будущего.

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