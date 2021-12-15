«Казаньоргсинтез»: более миллиарда рублей на экопроекты за три года
Как развивать производства и наращивать мощности, одновременно снижая нагрузку на окружающую среду
Ежегодно на реализацию природоохранных мероприятий ПАО «Казаньоргсинтез» направляет сотни миллионов рублей. Одновременно с этим в каждый проект по развитию, модернизации и созданию новых производств закладывается использование только современного оборудования и технологий, минимизирующих нагрузку на окружающую среду. О том, что КОС сделал с заботой о природе в 2021-м, — в материале «Реального времени».
Татарстан — экологически благополучный регион
На международном уровне вопросам экологического благополучия, сохранения климата и бережному отношению к окружающей среде уделяется все больше внимания. Россия также активно работает в этом направлении. На федеральном уровне еще в 2018 году утверждена Стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выброса парниковых газов. Реализация Стратегии запланирована на период до 2050 года. И к этому времени, не останавливаясь в развитии и наращивании промышленного потенциала, страна должна снизить уровень выброса парниковых газов в атмосферу на 60% от уровня 2019 года.
В рамках принятого в 2018 году национального проекта «Экология» для наиболее загрязненных территорий (в список вошли 12 городов — промышленных центров страны) реализуется проект «Чистый воздух». К чести Татарстана, ни один из городов республики в этот список не попал. В регионе четко и последовательно ведется работа по мониторингу состояния окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха и водных объектов, и принимаются меры по снижению уровня антропогенного воздействия на природу. Как следствие, по итогам 2020 года Татарстан возглавил список российских регионов в рейтинге ESG от агентства RAEX (аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». ESG-принципы впервые сформулировал бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он предложил управленцам крупных мировых компаний включить эти принципы в свои стратегии, в первую очередь для борьбы с изменением климата, — прим. ред.). Высокий уровень экологической ответственности можно отметить и у татарстанского бизнеса: среди 155 российских компаний, включенных в недавний ноябрьский рейтинг ESG от RAEX, шесть представляют Татарстан, в том числе — ПАО «Казаньоргсинтез».
Стоит отметить, что большинство крупнейших бизнес-мероприятий, проходящих в республике, имеют ярко выраженную экологическую направленность. И в значительной части этих событий «Казаньоргсинтез» принимает активное участие. Так, на последнем Татарстанском энергетическом форуме, что состоялся в апреле 2021 года, по итогам конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии» нефтехимической компании был присужден Гран-при в номинации «Энергоэффективные разработки». Награды компания удостоена за проект модернизации факельных установок. Работы были проведены в период с 2018 по 2020 год.
— Вместо подачи пара мы сконструировали подачу воздуха, и таким образом у нас снижается количество вредных выбросов, экономится топливный газ. Годовая экономия достигает около 50 миллионов рублей, — во время обхода экспозиции презентовал проект президенту Татарстана генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.
До 2018 года на трех факельных установках КОС для бездымного сжигания газа использовался пар давлением 30 ата, поставляемый «Казанской ТЭЦ-3» (филиал АО «ТГК-16»). Зимой замерзающий пар покрывал ледяной коркой факельные башни и оголовки. Тогда на отдельные факелы вместо пара подавался сжатый воздух от заводской сети. Количество подаваемого воздуха ограничивали сечение трубопровода и производительность компрессоров, что не позволяло обеспечить одновременную и бесперебойную подачу воздуха на все факелы, и это мешало полному сгоранию сбросных газов, а жители Казани иногда видели темный дым.
Для решения проблемы разработана новая схема с установкой специально смонтированных возле каждой факельной установки локальных воздуходувок. Первый же год эксплуатации модернизированных факельных систем показал высокую эффективность утилизации газов. «Казаньоргсинтез» отказался от использования пара 30 ата, в итоге получив экономию тепловой энергии в паре 51 800 Гкал, а топливного газа — 1 520 тонн. А главное — обеспечено полностью бездымное сгорание газов и значительно снижено воздействие на окружающую среду.
В ноябре этот же проект стал лауреатом престижной федеральной премии в области экологических решений — «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021».
Больше миллиарда на охрану окружающей среды за 3 года
Суммы, выделяемые ПАО «Казаньоргсинтез» на мероприятия по охране окружающей среды, впечатляют. Только за последние три года, включая еще не завершившийся 2021-й, на эти благородные цели компания направила свыше миллиарда рублей. В текущем году запланировано и уже выполнено более 40 мероприятий, направленных на мониторинг состояния окружающей среды, охрану почв и земельных ресурсов, на энергосбережение, обращение с отходами производства и потребления, охрану водных ресурсов и атмосферного воздуха.
Так, благодаря установке специального сепаратора, удаляющего жидкость из потока воздуха в системе подачи сырья в отделении синтеза этиленполикарбоната, удалось исключить выдачу некорректных показаний анализатора и останова производства из-за этого. Каждый останов и пуск отделения синтеза ранее приводили к увеличению выделения газов, содержащих СО2 и окиси этилена. Благодаря модернизации снижена нагрузка на окружающую среду.
Также организован возврат сбрасываемых при переключении адсорберов газов в технологический процесс.
— Работа по возврату сдувок в технологический процесс на ПАО «Казаньоргсинтез» целенаправленно ведется уже более 5 лет. На производстве этилена все подобные адсорберы уже оснащены узлами возврата. Установка сепаратора позволит исключить потери на факел 13 тонн ценного сырья — пропан-пропиленовой фракции, предотвратит образование почти 40 тонн СО2, образующегося при сжигании такого объема газа, — пояснил журналисту «Реального времени» заместитель начальника отдела по экологии ПАО «Казаньоргсинтез» Роман Емелюшин.
— Хочу отметить, что сокращение удельного количества выбросов, сбросов загрязняющих веществ и отходов, организация рационального использования сырья, а также снижение экологических рисков и их негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения надежности технологического оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной работы являются частью Экологической политики ПАО «Казаньоргсинтез», — также подчеркнул Емелюшин.
В завершение начатой в 2018 году модернизации на сооружениях биоочистки цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод трубчатая аэрационная система заменена на более эффективную мембранную и установлены анализаторы кислорода. Это повысило как сохранность и эффективность активного ила, так и эффективность очистки химзагрязненной воды.
Замена светильников с ртутьсодержащими лампами на светодиодные — казалось бы, мелочь. Однако благодаря масштабности подхода — замена произведена в сетях внутреннего и наружного освещения, складских помещениях и корпусах — удалось добиться экономии электроэнергии на 64% уже в первый месяц, а кроме того, значительно снизить количество образования ртутьсодержащих отходов, относящихся к 1 классу опасности, то есть чрезвычайно опасным.
— Главным условием при сборе отработанных ртутьсодержащих ламп является сохранение их герметичности. Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г, делает непригодным для дыхания воздух в помещении объемом 5000 м3. Утилизацией таких ламп могут заниматься только имеющие соответствующую лицензию организации. В 2020 году ПАО «КОС» на обезвреживание передало порядка 5 тонн ртутьсодержащих ламп (21 500 штук), в 2018 году — 9 тонн. Проведение работ по замене ламп на светодиодные позволит уменьшить образование отходов 1 класса опасности и снизить соответствующие затраты на обезвреживание, которые составляют 252 000 рублей за тонну, — сообщил заместитель начальника отдела по экологии ПАО «Казаньоргсинтез».
Благодаря замене лопастных затворов на производстве полиэтилена обеспечен отвод запыленного пневмотранспортного воздуха. Полиэтиленовая пыль, ранее остававшаяся в производственном цикле, а также попадавшая в атмосферу, теперь полностью принудительно собирается в специальную тару. Эффект от внедрения модификации — до 20 тонн в год. Собранная полиэтиленовая пыль направляется на дальнейшую переработку.
Максимум внимания — процессам мониторинга окружающей среды
Постоянное расширение определяемых показателей, а также ужесточение требований природоохранного законодательства подводят компании к необходимости своевременной разработки и аттестации новых методик измерений для контроля объектов окружающей среды.
В ПАО «Казаньоргсинтез» вопросами разработки и подготовки новых методик измерений для последующего включения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений занимаются специалисты центральной лаборатории.
— Сложность разработки методики измерений определяется объектом контроля, числом показателей, одновременно контролируемых в разрабатываемой методике, наличием влияния примесей, мешающего используемым методом измерений. Аттестация методик измерений проводится специализированной организацией, — пояснил Роман Емелюшин.
Результаты, полученные в ходе мониторинга объектов окружающей среды, востребованы отделом по экологии, службой охраны труда и службой главного энергетика ПАО «Казаньоргсинтез». Ключевые параметры публикуются в корпоративных СМИ, а также на уличном электронном табло комплекса.
В текущем году в Центральную лабораторию для эколого-аналитического мониторинга закупается новое оборудование, предназначенное для определения наличия и объема в питьевой, природной, поверхностной и технологических водах алюминия, бария, бериллия, железа, кальция, кадмия, кобальта, лития, магния, марганца, меди, молибдена, никеля, свинца, селена, стронция, хрома, цинка. И это же оборудование поможет определить наличие алюминия, титана, палладия, серебра в катализаторах производства этилена-пропилена, полиэтилена, поликарбоната, чтобы оценить степень их выработки.
Экотехнологии — в производство
Модернизация действующих и строительство новых производств в ПАО «Казаньоргсинтез» ведется с учетом самых строгих требований в области обеспечения охраны окружающей среды. Наращивая мощности, компания делает все для того, чтобы нагрузка на экологию снижалась.
Так, в феврале 2021 года было объявлено о планах по строительству и вводу уже к 2025 году в эксплуатацию производства полиэтилен-винилацетата. Продукт, выпускаемый под маркой «сэвилен», внешне похож на полиэтилен, при этом обладает большей прозрачностью, эластичностью, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Спектр использования сэвилена очень широк — от сельского хозяйства до медицины.
На настоящий момент КОС — единственный производитель полиэтилен-винилацетата на постсоветском пространстве. Действующее производство, введенное в эксплуатацию в 1980 году, уже морально устарело. При проектной максимальной мощности в 13 тыс. тонн в год оно не справляется с потребностями рынка. Новое производство, мощностью уже в 100 тыс. тонн в год, позволит не только заменить устаревшее оборудование и полностью удовлетворить российский рынок, но и отличается более эффективным использованием как сырья, так и энергоресурсов, а также вобрало в себя самые современные решения, позволяющие свести до минимума негативное воздействие на окружающую среду.
В настоящее время КОС строит парогазовую установку ПГУ-282, которая в качестве топлива будет использовать в том числе газовые сдувки — так называемый синтезгаз, то есть побочный продукт нефтехимического производства. Кроме ежегодной экономии порядка 2 млрд рублей за счет снижения стоимости энергоресурсов, ввод ПГУ в эксплуатацию даст огромный экологический эффект. Синтезгаз, раньше бесполезно сгоравший на факелах, будет полностью сгорать в топке парогазовой установки, производя энергию, экономя природный газ и снижая тем самым выбросы СО2.
Реконструкция реактора «В» завода полиэтилена низкого давления при трехкратном увеличении мощности производства (с прежних 70 тыс. тонн в год до 220 тыс. тонн) позволит вдвое сократить объем нагрузки на окружающую среду.
— После реконструкции реактор «В» будет иметь модернизированную продувочную емкость, в которой будут отдуваться все отходящие из реактора газы. После чего данные газы будут поступать в запроектированную ранее систему рекуперации сбросных газов, что позволит снизить выбросы в атмосферу продуктов сжигания углеводородных газов на факельной установке, — пояснил на общественных слушаниях по реализации проекта в июне текущего года представитель завода ПППНД Дмитрий Лукьянов.
Его поддержала и инженер-эколог из Санкт-Петербурга Елена Фомина. Она в составе группы специалистов проектной организации работала как на площадке подготовки объекта, так и на «Казаньоргсинтезе» в целом. По итогам проведенных исследований в своем выступлении на общественных слушаниях эксперт резюмировала:
— Поскольку реконструкция реактора на территории промплощадки ПАО «Казаньоргсинтез» не повлечет за собой увеличения нагрузки на окружающую среду, реализация данного проекта является допустимой. А отказ от проекта не является целесообразным. В том числе и по экологическим нормативам.
В ближайшем будущем ПАО «Казаньоргсинтез» планирует завершить модернизацию производства поликарбонатов. Единственного в России.
— Первоначальная лицензионная мощность производства поликарбонатов была 65 тыс. тонн в год. Мы ее довели до 77 тыс. тонн. И затем появилась возможность модернизировать эту мощность с наращением до 100 тыс. тонн в год. Это мы делаем, начиная с 2018 года, — на Татарстанском нефтегазохимическом форуме в сентябре 2021 года сообщил Фарид Минигулов. К слову, одна из марок поликарбоната — марки PC-008UL1 — была удостоена Гран-при конкурса «На лучший экспонат, проект или техническое решение» в номинации «Новая продукция».
Сфера применения поликарбонатов — от создания тепличных конструкций до использования его в качестве высокопрочных оптических систем на глубоководных аппаратах или в космосе, и даже как пуленепробиваемое стекло. В качестве сырья завод использует свой же бисфенол, а также углекислый газ, более 20 тыс. тонн которого компания сама выделяет из отходящих дымовых газов производства, тем самым решая сразу две важнейшие задачи: обеспечивает себя необходимым сырьем и существенно снижает нагрузку на окружающую среду
А в ноябре текущего года этот проект ПАО «Казаньоргсинтез» по созданию экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента был по достоинству оценен и на федеральном уровне: председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении почетной премии правительства Российской Федерации в области науки и техники.
На достигнутом ПАО «Казаньоргсинтез» останавливаться не намерено. Уже сейчас тщательно проработана и принята программа природоохранных мероприятий на будущий 2022 год. Более того, известно, какие ключевые проекты и решения в области защиты и бережного обращения с окружающей средой будут реализовываться в последующие годы. В постоянном, рабочем режиме осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха и воды. Не останавливаясь ни на день, кипит работа, которая, казалось бы, незаметна на первый взгляд, но крайне важна и необходима. Работа во имя будущего.
Партнерский материал
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым