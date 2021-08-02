Эксперт АКРА: «Нефтехимическая отрасль вышла из пандемийного провала еще в конце 2020 года»

«Казаньоргсинтез» представил финансовую отчетность по итогам первого полугодия 2021 года

Фото: Роман Хасаев

На мировом и российском нефтехимических рынках складывается благоприятная для развития отрасли обстановка. Выровнять экономическую ситуацию удалось с опережением прогнозных сроков, и уже в начале 2021 года эксперты заговорили о возобновившемся после пандемийного провала устойчивом росте. ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу ТАИФ) озвучило финансовую отчетность по итогам первых 6 месяцев 2021 года. Компания в сравнении с аналогичным периодом 2020 года смогла увеличить чистую прибыль в 3,6 раза.

Рынок нефтехимии: ситуация — благоприятная

Еще в середине прошлого, 2020 года эксперты сходились во мнении, что мировой кризис, связанный с глобальной эпидемией новой коронавирусной инфекции, еще долго будет влиять на ситуацию на различных рынках, в том числе — нефтехимическом. Осторожные прогнозы обещали постепенное восстановление производства и спроса, с выходом на докризисный уровень не раньше 2023 года. Реальность оказалась менее удручающей.

— Можно говорить, что отрасль вышла из провала уже в конце 2020 года, а по результатам первого квартала 2021 года перешла к устойчивому росту, — в комментарии «Реальному времени» выразил уверенность Василий Танурков директор корпоративных рейтингов АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство, — прим. ред.).

Эксперт АКРА отмечает, что ситуация на мировом рынке нефтегазохимии складывается крайне благоприятная.

— Цены на стандартные термопласты, по данным индекса цен, рассчитываемого Plastinfo, в среднем выросли в рублевом выражении в первом квартале 2021 года по отношению к четвертому кварталу 2020 года на 27,8%. Рост цен продолжился во втором квартале, и за апрель — май цены выросли по отношению к первому кварталу 2021 года еще на 26,1%. В годовом сопоставлении рост цен еще более внушительный — так, цены в апреле — мае 2021 года были выше средних цен за второй квартал 2020 года на 98,3%.

В первой половине 2021 года отмечался рост производства полимеров и цен на них. Фото: realnoevremya

С такой оценкой согласен и аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Калачев. Он отмечает, что в сравнении с мировой нефтехимией отрасль в России даже в пиковые моменты пандемии COVID-19 демонстрировала рост.

— По итогам 2020 года производство этилена в стране выросло на 40,9%, полимеров этилена в первичных формах — на 45,2%, в том числе полиэтилена — на 76,1%. Выпуск пропилена увеличился на 16,3%, а полимеров пропилена в первичных формах — на 36,1%. Выпуск синтетического каучука в первичных формах, несмотря на трудности шинной промышленности в первой половине года, по результатам 2020 года не снизился, а даже прибавил 0,5%, — отмечает он.

Падение цен на полимеры в первой половине 2020-го сильнее всего ударило по компаниям, активно вкладывавшимся в модернизацию и расширение производств, закупавших импортное оборудование за валютные кредиты. Однако стабилизация курса национальной валюты во второй половине прошлого года и ее укрепление во втором квартале 2021-го, а также в эти же периоды восстановление, а затем рост цен на полимеры, позволили компаниям избежать значительных негативных последствий.

— По данным за январь — апрель 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство этилена в РФ увеличилось на 3,9%, полиэтилена — на 5,7%. Выпуск пропилена вырос на 32,5%, а полипропилена — на 8,5%. Пластмасс в первичных формах было выпущено больше на 8,1%, синтетических каучуков — на 15,4%, а различных формальдегидных смол — на 20,3%, — привел цифры аналитик «Финам».

«Казаньоргсинтез»: динамика — позитивная

Выручка ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам первого полугодия 2021 года превысила 52,6 млрд рублей, что на 21,3 млрд больше, чем за аналогичный период 2020 года. Валовая прибыль составила более 22,5 млрд рублей, что почти втрое превышает показатель первого полугодия 2020 года (7 млрд 870 млн рублей).

В 2021 году ПАО «Казаньоргсинтез» значительно улучшил финансово-экономические показатели в сравнении с результатами за первое полугодие 2020 года. Фото: Ринат Назметдинов

Чистая прибыль за период с января по июнь текущего года достигла 14 млрд 695 млн рублей, против 4 млрд 52 млн по итогам первого полугодия 2020-го. Объем налоговых отчислений по налогу на прибыль в бюджеты всех уровней, также вырос более чем в три раза.

Внеоборотные активы ПАО «Казаньоргсинтез» в сравнении с картиной на конец декабря 2020 года выросли более чем на 6 млрд и достигли суммы в 61 млрд 364 млн рублей. Положительная динамика отмечается и с оборотными активами. Этот показатель к декабрю минувшего года прибавил почти 10 млрд и достиг отметки в 82,8 млрд рублей.