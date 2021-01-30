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«Казаньоргсинтез» участвует в зимней спартакиаде Росхимпрофсоюза

20:46, 30.01.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Казаньоргсинтез» участвует в зимней спартакиаде Росхимпрофсоюза
Фото: Ринат Назметдинов

Соревнования среди сотрудников ведущих промышленных предприятий Татарстана проходят на базе лагеря «Солнечный». Участники спартакиады состязаются в трех видах спорта: шахматы, лыжные гонки, настольный теннис. По итогам двух дней команда, которая покажет лучший результат, получит кубок победителя. Мероприятие проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Предыдущая спартакиада республиканского отделения Росхимпрофсоюза прошла осенью 2020 года. Тогда между собой соревновались более 200 работников химических и нефтехимических предприятий Нижнекамска, Казани и Менделеевска. В каждой из семи команд было по 30 участников.

Программа состояла из состязаний в шести видах спорта: легкоатлетическая эстафета, кросс, перетягивание каната, волейбол и футбол. Сотрудники «Казаньоргсинтеза» завоевали сразу несколько призовых мест. Им досталось первое место по итогам забега на средние дистанции и в перетягивании каната, третье — в шведской эстафете и мини-футболе. По итогам общего зачета команда «Казаньоргсинтеза» завоевала бронзу.

Росхимпрофсоюз проводит соревнования для своих участников ежегодно.

ПромышленностьНефтехимияСпортМероприятия Татарстан Казаньоргсинтез
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