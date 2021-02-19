«Казаньоргсинтез» подтвердил старт проекта по строительству нового завода

Фото: Ринат Назметдинов

Один из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена подтвердил запуск обновленных производств полиэтилен-винилацетата (ЭВА) и полиэтилена высокого давления (ПВД). Комплекс заменит устаревшее оборудование и увеличит выпуск продукта.

Лицензиаром выступит японская компания Sumitomo Chemical. Новая установка, которую планируется смонтировать на казанском производстве, будет базироваться на применении реакторного узла особой конструкции на основе автоклавного реактора.

Такое техническое решение обеспечит более эффективное расходование сырья и энергоресурсов. Это позволит снизить как себестоимость выпускаемой продукции, так и удельные показатели негативного воздействия на окружающую среду. При этом качество продукции будет соответствовать самым высоким международным стандартам. Мощность установки составит 100 тысяч тонн в год.



«Казаньоргсинтез» начал выпуск полиэтилен-винилацетата в 1980 году, после модернизации первой очереди полиэтилена высокого давления. ЭВА реализуется под торговой маркой «Сэвилен». В настоящий момент имеющееся оборудование морально и физически устарело. После строительства нового производства КОС сможет нарастить выпуск сэвилена в 7,5 раза.

Благодаря своим уникальным свойствам ЭВА широко применяется в сельском хозяйстве, строительстве, производстве товаров народного потребления, обувной промышленности, медицине и т.д.

Сейчас предприятие является единственным производителем ЭВА в России и занимает порядка 20% отечественного рынка полиэтилен-винилацетата. Остальные объемы поставляют зарубежные производители. Новое производство позволит при необходимости не только заместить импортную продукцию на внутреннем рынке, но и выйти на внешние.