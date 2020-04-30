Сутки через сутки и 14-дневный карантин: как пожарные защищают «Казаньоргсинтез» в новых реалиях

Из-за коронавируса штат МЧС на предприятии перешел на вахтовый метод

Фото: Ринат Назметдинов

Жизненно необходимая служба быстрого реагирования — пожарная охрана — каждое 30 апреля отмечает свой профессиональный праздник. Угроза коронавирусной инфекции ввела коррективы в работу трех пожарных частей, защищающих «Казаньоргсинтез», — их личный состав перешел на двухсменный график и 14-дневный карантин. И даже установку памятника первой пожарной машине предприятия в честь праздника пришлось провести скромно.

Годовщина образования пожарной охраны без праздника, но с новым памятником

В День пожарной охраны в Казани были запланированы праздничные мероприятия, на которых должны были почтить память погибших сотрудников. В парке Победы ГУ МЧС России намеревались отметить 371-ю годовщину образования пожарной охраны России. ФГБУ «5 отряд ФПС ГПС по Республике Татарстан (договорной)», на контроле которого находятся объекты ПАО «Казаньоргсинтез», также планировал встретиться с ветеранами своей организации. Однако из-за угрозы коронавируса пришлось отложить мероприятия, посвященные Дню пожарной охраны, на более позднюю дату.

Единственное запланированное мероприятие, которое все-таки состоялось, это установка нового памятника у одной из трех частей на территории предприятия. У пожарной части №43 на постамент поставили самую первую автоцистерну «Казаньоргсинтеза». Эта машина с 1964 по 2000 год была на страже пожарной безопасности завода, а теперь стоит уже как мемориал всем заводским защитникам от огня. Все работы по монтажу выполнили в срок, а вот торжественно открыть памятник пожарные планируют после снятия всех ограничений. Тем более что сейчас график работы личного состава стал гораздо жестче.

Двухсменный график

COVID-19 серьезно повлиял на организацию работы пятого отряда. Из-за коронавирусной инфекции с 13 апреля работу сотрудников пожарной части пришлось изменить. Если раньше дежурные караулы работали по трехсменному графику, то теперь перешли на двухсменный режим (сутки через сутки) по семь дежурств. После этого сотрудники пожарной части в течение 14 дней находятся в режиме самоизоляции, а им на смену приходят другие. Такое решение было принято для того, чтобы снизить угрозу заболевания коронавирусом.

Из-за коронавирусной инфекции с 13 апреля работу сотрудников пожарной части пришлось изменить. Фото Рината Назметдинова

Начальник ФГБУ «5-й отряд ФПС ГПС по РТ (договорной)» Юрий Спиридонов рассказал, что профилактический состав отряда также перешел на сменный график: сначала 14 дней работает одна половина персонала, а когда на смену заступает вторая часть сотрудников, отработавшие пожарные 14 дней находятся на самоизоляции. А возрастные работники вообще не выходят на службу.

— Сейчас среди личного состава случаев заболевания новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Мы делаем все, чтобы не допустить возникновения COVID-19. Поэтому ради безопасности сотрудников с 6 апреля три работника ФГБУ «5 отряд ФПС ГПС по Республике Татарстан (договорной)» старше 65 лет находятся дома на карантине, — отметил Юрий Спиридонов.

Вынужденный отдых и ежедневный инструктаж

Пожарные части, проходящие службу на «Казаньоргсинтезе», строго следят за тем, чтобы сотрудники во время карантина соблюдали правила самоизоляции. Перед вынужденным отдыхом весь персонал проходит инструктаж.

Инструктаж о мерах безопасности и профилактики коронавируса для работников дежурных караулов стал ежедневным. Им рассказывают о соблюдении безопасной социальной дистанции. А прием-передача дежурства организованы с минимальными контактами между работниками.

Личный состав подразделений отряда обеспечен многоразовыми масками, антисептиками. Как и на предприятии, несколько раз в день проводится замер температуры тела сотрудников. Кроме того, они должны рассказывать о состоянии здоровья, наличии симптомов респираторных заболеваний. В случае недомоганий к работе сотрудники не допускаются.

Каждый день в пожарной части обрабатывают дезинфицирующим раствором места общего пользования, служебные помещения и поверхности. В течение дня каждые два часа протирают ручки входной двери, оргтехнику. Обработку проходят и автомобили личного состава при возвращении в подразделения.

Пеший дозор заменили объездом на пожарных автомобилях

Между тем с 10 апреля по 17 мая в Татарстане введен противопожарный весенний режим. С этого дня сотрудники пожарной части усилили контроль соблюдения требований пожарной безопасности подчиненными подразделениями на производственных цехах и в офисных зданиях. На предприятии ограничили огневые работы вне сварочных постов. Вокруг особо опасных цехов создали защитную противопожарную полосу. Но и этот режим пришлось адаптировать под противокорнавирусные меры.

На предприятии ограничили огневые работы вне сварочных постов. Фото Рината Назметдинова

— Для тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мы подготовили резервную пожарную технику и укомплектовали ее пожарно-техническим вооружением. Из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом, пеший дозор на объектах «Казаньоргсинтеза» теперь не проводится. Территорию наши подразделения осматривают во время объезда на пожарных автомобилях, — рассказал Юрий Спиридонов.