«Казаньоргсинтез» встречает новый год ростом зарплат и акций

Фото: Максим Платонов

ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовало ежеквартальный отчет за третий квартал 2019 года. По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года произошли изменения в структуре товарного производства и в структуре себестоимости. Между тем эксперты прогнозируют рост акций предприятия в долгосрочной перспективе. Подробности — в материале «Реального времени».

Капитализация вернулась на уровень прошлого года

ПАО «Казаньоргсинтез» подвело итоги работы за третий квартал 2019 года. Рыночная капитализация предприятия на 30 сентября составила 174,5 млрд рублей. После пиковых значений конца 2018 — начала 2019 этот показатель фактически вернулся на уровень сентября прошлого года.

Согласно, опубликованной ранее отчетности по РСБУ, выручка «Казаньоргсинтеза» по итогам 9 месяцев превысила 58,2 млрд рублей. Показатель остался практически на прежнем уровне относительно результатов за аналогичный период прошлого года, показав незначительное снижение в 3%. Прибыль по итогам трех кварталов этого года составила 11,7 млрд рублей.

Влияние роста зарплатного фонда и цен на энергоресурсы

За 9 месяцев этого года себестоимость производства продукции увеличилась на 3,7% и составила 37,1 млрд рублей. Предприятие объясняет изменение показателя традиционным ростом стоимости энергоресурсов. Однако благодаря программе повышения энергоэффективности «Казаньоргсинтезу» удается сдерживать темпы этого роста. Относительно уровня прошлого года доля затрат на энергию в общей структуре себестоимости выросла всего на 0,3%.

Другим фактором, повлиявшим на повышение себестоимости, стал рост затрат на оплату труда. Их доля в себестоимости выросла с прошлогодних 8,7% до 9,8%. А фонд оплаты труда по итогам 9 месяцев этого года составил почти 4,4 млрд рублей. Это на 24% больше, чем за 9 месяцев прошлого года (на 560 млн рублей в абсолютном выражении).

На предприятии работают 8,3 тысячи человек

При этом среднесписочная численность работников сохранилась — 8,3 тысячи человек. Напомним, в течение года «Казаньоргсинтез» дважды проводил индексацию заработной платы. В августе 2018 средний рост составил 11%. А в июле 2019 года самой многочисленной группе сотрудников — рабочим предприятия — подняли зарплаты на 30%. Процент увеличения окладов специалистов и среднего руководящего звена тогда составил от 3 до 10%.

За 9 месяцев 2019 года выросли и отчисления на социальные нужды. Их доля в структуре себестоимости увеличилась с прошлогодних 2,8% до 3,1%.

Потенциал рынка поликарбоната

Изменения коснулись структуры товарного производства. Доля выручки от продаж поликарбонатов ПАО «Казаньоргсинтез» в общем объеме сократилась с 17,4 до 10,8%, а в абсолютном выражении — с 10,6 до 6,3 млрд рублей. Эксперт по рынку поликарбоната, директор по развитию компании «Карбогласс» Антон Дебабов объяснил снижение спроса во второй половине года сезонностью. По его словам, потребность в поликарбонате всегда возрастает в марте — апреле.

— Нельзя сказать, что продажи сильно упали по отношению к прошлому году. Было заметное снижение, когда поликарбонат стал дороже ПММА (полиметилметакрилат, или оргстекло, — прим. ред.) и стал вытесняться, например, как материал для шумозащитных экранов. Я предупреждал о вероятности этого сценария год назад, но не был услышан. Сиюминутные спекулятивные настроения, к сожалению, у нас часто превалируют над стратегическим планированием развития отрасли. Цены по сравнению с предыдущим периодом сейчас действительно снизились, но учитывая, что до этого они драматически росли, теперь стоимость просто вернулась в более привычный диапазон, — сказал Антон Дебабов.

«Казаньоргсинтез», являясь монополистом на российском рынке поликарбоната, не может не учитывать мировые тренды

Также на снижение цены повлияла ситуация на мировом рынке, а именно ввод новых мощностей. «Казаньоргсинтез», являясь монополистом на российском рынке поликарбоната, не может не учитывать мировые тренды, поскольку поставляет сырье за рубеж и следит за импортом сырья в Россию.

— Основной проблемой является пассивное отношение производителей сырья к российскому рынку. Для европейских компаний наш рынок остается второстепенным. Кроме того, в мире основные потребители ПК — компании из сферы электроники и машиностроения, а у нас — из строительной отрасли. В Европе строительный сегмент давно достиг потолка. В России же без поддержки основных бенефициаров — производителей сырья развивать строительный рынок крайне трудно. Надеюсь компания «Казаньоргсинтез» начнет предпринимать шаги в этом направлении. У нас есть для этого сейчас все возможности. Потребление поликарбоната на строительном рынке в России можно удвоить, — отметил Антон Дебабов.

Рост доли ПВД и ПНД

Между тем доля основной продукции «Казаньоргсинтеза» — полиэтилена высокого давления (ПВД) — выросла с 18 до 19,9% (с 10,8 до 11,6 млрд рублей в абсолютном выражении). Еще больше увеличилась доля полиэтилена низкого давления (ПНД) — с 49,9 до 54,6% (с 30,0 до 31,8 млрд рублей в абсолютном выражении). В 2019 году «Казаньоргсинтез» ощутил такое же серьезное падение цен на ПНД, как и на поликарбонаты. Однако в силу большей емкости рынка ПНД за счет диверсификации продуктовой линейки предприятие смогло увеличить объем продаж по этому направлению.

Рынок отечественной нефтехимии сохраняет стабильность

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что в целом рынок отечественной нефтехимии сохраняет стабильность. Объемы производства полиэтилена различных марок за 9 месяцев текущего года составили почти 1,35 млн тонн, что ненамного больше 9 месяцев предыдущего года (чуть более 1,34 млн тонн).

«Казаньоргсинтез» активно развивает марочный ассортимент. В прошлом году предприятие получило международный сертификат соответствия ISO 9080 на марку ПЭ2НТ11-9, что в 2019 году открыло для этого продукта новые рынки сбыта. А в апреле этого года компания вывела на рынок сразу две марки металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности.

Акциям «Казаньоргсинтеза» в долгосрочной перспективе прогнозируют рост

Между тем акции «Казаньоргсинтеза» на фондовом рынке показывают рост. Хотя эксперты и отмечают сдержанный интерес инвесторов к бумагам компаний нефтехимического сектора.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

— В этом году цена акций «Казаньоргсинтеза» немного выросла — на 5% с начала года и по текущий момент. Бумага демонстрировала резкий всплеск волатильности в начале октября, но спустя неделю рыночные объемы вернулись к привычным отметкам.

В целом инвесторы в этом году очень сдержанно относятся к бумагам компаний нефтехимического сектора. Это может быть связано как с сокращением потребительского спроса на продукцию компаний, так и с невнятными перспективами развития сектора вообще.

Техническая картина торгов бумагами КОС такова, что среднесрочный торговый коридор здесь боковой, в то время как глобальный долгосрочный торговый тренд — растущий. Динамика роста в то же время очень сдержанная и осторожная. В 2020 году бумаги компании при условии отсутствия стрессов внутри предприятия и спокойного внешнего фона могут расти примерно с текущими темпами, по 4—6% в год.