Директору завода полиэтилена низкого давления ПАО «Казаньоргсинтез» присвоено звание «Заслуженный химик РТ»
Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым подписан указ о присвоении почетного звания «Заслуженный химик Республики Татарстан». Документ опубликован на официальном сайте президента.
С формулировкой «за вклад в развитие химической промышленности республики и многолетний плодотворный труд» награды удостоен директор завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления ПАО «Казаньоргсинтез» Рустем Музафаров.ПромышленностьНефтехимия Татарстан Казаньоргсинтез
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