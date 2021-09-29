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Директору завода полиэтилена низкого давления ПАО «Казаньоргсинтез» присвоено звание «Заслуженный химик РТ»

10:35, 29.09.2021 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»

Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым подписан указ о присвоении почетного звания «Заслуженный химик Республики Татарстан». Документ опубликован на официальном сайте президента.

С формулировкой «за вклад в развитие химической промышленности республики и многолетний плодотворный труд» награды удостоен директор завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления ПАО «Казаньоргсинтез» Рустем Музафаров.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан Казаньоргсинтез

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