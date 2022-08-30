Минниханову на Tat Cult Fest’е подарили спецовку «Казаньоргсинтеза» с амурским тигром

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на площадке праздничного фестиваля Tat Cult Fest посетил павильон СИБУРа и его казанского предприятия — «Казаньоргсинтеза», который был посвящен эко-тематике.

Здесь молодые и талантливые дизайнеры кастомизировали спецодежду КОСа, которая в ближайшем будущем будет выведена из обращения предприятия и заменена на более современную. На эту спецодежду художники наносили специальное оформление, даря ей вторую жизнь и увековечивая ее в истории. Один из экземпляров в подарок получил Рустам Минниханов. Из нескольких «спецовок» глава региона выбрал форму с рисунком Амурского тигра.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин рассказал президенту республики о том, что предприятие уделяет особое внимание экологии. СИБУР разделяет цели в области устойчивого развития и последовательно внедряет ESG-принципы в корпоративную культуру, стратегию, во все технологические и бизнес-процессы. Компания заинтересована в процветании регионов присутствия и всей России, благополучии жителей, сохранении природных ресурсов и биоразнообразия.

Важной миссией для себя компания видит экологическое просвещение. Павильон СИБУРа на фестивале — это один из примеров того, как можно донести до большого количества людей ключевые принципы экологичного образа жизни. При поддержке КОСа на площадке фестиваля был организован раздельный сбор отходов. В павильоне фестиваля предприятие организовало экологический воркшоп «Мастерская ресайклинга», где каждый желающий своими руками мог сделать сувенир из переработанных пластиковых крышечек — их можно было принести с собой и сдать для переработки на мастер-классе.