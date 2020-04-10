Противочумные костюмы для врачей РКБ закупит с помощью «Казаньоргсинтеза»

Предприятия группы компаний ТАИФ снабжают республиканские больницы средствами защиты во время пандемии

В связи с коронавирусной пандемией в Татарстане усилилась помощь медицинским учреждениям со стороны частного бизнеса. Предприниматели понимают, что без здоровых врачей и медсестер победить инфекцию будет невозможно. Поэтому ряд предприятий снабжают больницы медицинскими масками и другими средствами защиты для борьбы с COVID-19. Поддержать врачей РКБ планирует и ПАО «Казаньоргсинтез». Предприятие поможет больнице приобрести 1,2 тыс. противочумных костюмов для защиты от коронавируса.

Спецкостюмы для врачей, работающих с коронавирусной инфекцией

Потенциальная опасность для врачей и медсестер во время пандемии увеличивается в несколько раз: количество заболевших и риск заразиться растет каждый день. Далеко не все могут защитить своих медиков от COVID-19. В середине марта СМИ Испании сообщили о том, что более трех тысяч врачей заразилось коронавирусом. В Москве коронавирус нашли у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

В Татарстане частный бизнес понимает, что больницы нуждаются в помощи от сторонних организаций и без здорового медицинского персонала победить коронавирусную инфекцию будет невозможно. Группа компаний ТАИФ в этой ситуации решила поддержать персонал Республиканской клинической больницы.

Группа компаний ТАИФ во время пандемии поддерживает персонал Республиканской клинической больницы. Фото Максима Платонова

ПАО «Казаньоргсинтез» выделил средства для обеспечения медицинского персонала РКБ средствами индивидуальной защиты. Планируется, что больница приобретет 1200 противочумных костюмов. В первую очередь их получат врачи, которые взаимодействуют с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.

Костюмы можно использовать несколько раз, их разрешено стирать и подвергать противовирусной обработке. Спецкостюмы поставят для персонала резервного госпиталя РКБ. Он рассчитан на 200 коек и оборудован для приема пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Ольга Сафина, заместитель главного врача РКБ по общим вопросам, рассказала «Реальному времени», что во время пандемии поддержку Республиканской клинической больнице оказывают многие представители бизнеса.

— Сегодня нам помогают стратегические компании Татарстана. Группа компаний ТАИФ обеспечивает нас спецодеждой и питьевой водой, группа компаний «Нэфис» помогает нам ремонтными работами, поставкой оборудования, средствами индивидуальной защиты. ПАО «КАМАЗ» также планирует поставить средства индивидуальной защиты. АО «Татспиртпром» на днях приобрел для пациентов больницы 10 тыс. литров питьевой воды. Департамент продовольствия и социального питания Казани обеспечивает питанием наших сотрудников. Также помощь нам оказывают и частные компании. Например, ИП «Макарчиков» делает ремонт на территории РКБ, — сказала Ольга Сафина.



Она пояснила, что больница снабжена всем необходимым благодаря поддержке Министерства здравоохранения Татарстана и «Таттехмедфарма». Также помогают волонтеры-медики, которые измеряют температуру посетителям при входе в клинику. РКБ рассматривает все поступающие предложения помощи и поддержки.

Нетканый материал для медицинских масок

Другие предприятия группы компаний ТАИФ также не остались в стороне во время напряженной эпидемиологической обстановки. Дочерняя компания ПАО «Нижнекамскнефтехим» АО «Полиматиз» увеличило производство нетканого материала для выпуска медицинских масок, халатов и других средств защиты.

Директор производства Радик Яруллин рассказал «Реальному времени», что из 1 тонны нетканого материала можно изготовить полмиллиона масок. Одну тонну компания выпускает меньше чем за час. «То есть всего за сутки мы можем произвести материал для изготовления 12 млн масок», — отметил Радик Яруллин.

Из 1 тонны нетканого материала можно изготовить полмиллиона масок. Фото АО «Полиматиз»

Всего за последние 3-4 недели «Полиматиз» выпустил порядка 200 тонн материала. И это только для изготовления масок. Предприятие направило все силы на сокращение дефицита средств индивидуальной защиты.

Директор производства признается, что в связи с ростом спроса на нетканый материал дефицита в сырье компания не испытывает.

— Основное сырье — полипропилен — поставляется нам с ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в Группу ТАИФ. Вопросы возникают с сырьем для производства мельтблауна. Это высокотекущий полимер, который в России пока не производят, и его приходится закупать за границей. Важно то, что все сложные моменты сейчас на контроле по всей вертикали: у руководства «Нижнекамскнефтехима», ТАИФа, Минпромторга Татарстана и Министерства промышленности России. По возникающим вопросам нам готовы оказать полное содействие. Например, с ускорением процесса таможенного оформления, чтобы производство обеспечивалось сырьем в безостановочном режиме. Выстроен контакт напрямую на всех уровнях, и ситуация постоянно под контролем — как натянутый нерв, — рассказал Радик Яруллин.

Сокращение дефицита медицинских масок в Нижнекамске

Дефицит медицинских масок постепенно сокращается в Нижнекамске. Там в решении этого вопроса помощь поступила от «Нижнекамскнефтехима». Предприятие передало руководству города, а также главному врачу Камскополянского психоневрологического интерната нетканый материал для изготовления более 100 тыс. масок. Готовые изделия раздают тем, кто в них особенно нуждается — волонтерам и медицинским работникам.

Первыми за дефицитным товаром прибыли представители интерната. Его директор Татьяна Краснова рассказала, что для них стало полной неожиданностью получение двух рулонов ткани для изготовления более 5 тыс. масок. Изготовлением медицинских масок займутся пациенты психоневрологического интерната.

НКНХ передало руководству Нижнекамска 20 рулонов нетканого материала для масок. Фото Лилии Егоровой

— Мы должны обеспечить безопасность как медицинских сотрудников, так и наших пациентов. Медицинские маски попробуем сшить своими силами. Понимаем — будет непросто, но мы будем стараться. У нас есть два инструктора по труду, а также швейные машинки. Если вдруг появятся излишки, то передадим их в другие интернаты, — добавила Татьяна Краснова.

Двадцать рулонов нетканого материала, выпущенного «Полиматизом», «Нижнекамскнефтехим» передал Нижнекамску. Длина одного рулона — 3 км, а на изготовление одной маски необходимо около 50 см ткани. Помимо материала, нефтехимики предоставили резинки для пошива масок.

В сложный период пандемии коронавируса COVID-19 вся Группа ТАИФ продолжает работать и оказывать помощь для решения актуальных и насущных вопросов.