Внимание к экологии: КОС представил проект модернизации факельных установок

Фото: Ринат Назметдинов

22 апреля на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» официально открылся Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии. В его рамках заработала XXI специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение». Один из ее участников — ПАО «Казаньоргсинтез» презентовало проект по модернизации трех факелов, его реализация существенно снизила воздействие на окружающую среду. Проект удостоился Гран-при в номинации «Энергоэффективные разработки».

Форум собрал больше 544 участников

— У нас добрая традиция проводить такое мероприятие. Хочу поблагодарить всех партнеров, которые сюда приехали, и иностранные компании, сотрудничающие с нами. Желаю вам хорошей работы, берегите себя!

С приветственных слов президента Татарстана начал работу международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии. Он задуман как площадка для обмена опытом, презентации идей, технологий и проектов в области энергоресурсоэффективности, диалога между предприятиями, бизнесом и госорганами.

Ежегодно событие объединяет делегации регионов России, представителей российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и ведомств, руководящий состав и ведущих специалистов промышленных предприятий более чем из 40 регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. В этом году форум принял около 544 участников.

— Наша республика очень энергозатратная, поэтому вопросы энергоэффективности и энергосбережения — в приоритете. Это прекрасная и своеобразная площадка: здесь и бизнес, и представители региона, и все это совмещено. Так мы имеем возможность донести до руководителей федерального уровня те или иные вопросы, которые у нас есть, — сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году форум принял около 544 участников. Фото: Ринат Назметдинов

Одновременно с форумом гостей принимает и специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение», открытая в его рамках. 21-я по счету, она снова становится местом, где предприятия и бизнес могут презентовать новинки гидро-, тепло-, электроэнергетического оборудования, приборы и системы экологического контроля и диагностики, альтернативной энергетики. В 2021 году участниками события стали более 80 предприятий из 14 регионов. На выставке представлена продукция девяти стран.

— Реализация принципа энергоэффективности, в частности, связана со снижением платы за энергопотребление и воздействием на окружающую среду, с повышением ресурсоэффективности энергетики. Мне особенно приятно, что республика находится на острие решения этих задач. Вот уже 20 лет эта площадка проводится на территории Татарстана. Хочу выразить надежду, что форум и выставка помогут решить задачи в части повышения энергоэффективности, — сказал заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

Проект КОС снижает воздействие на экологию

Свой проект на выставке представил и один из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена — «Казаньоргсинтез». С 2018 по 2020 год предприятие модернизировало три факельные установки: Ф-169, Ф-79, Ф-768. Они используются для бездымного сжигания газов, образующихся при технологических процессах. Из-за большого содержания вредных для окружающей среды химических веществ отработанные газы нельзя просто сбросить в атмосферу.

Тогда на помощь приходят факельные установки — при сжигании они преобразуют поступающие газы в относительно безопасные для экологии продукты.

С 2018 по 2020 год КОС модернизировал три факельные установки: Ф-169, Ф-79, Ф-768. Фото: Ринат Назметдинов

До 2018 года на трех факельных установках КОС для бездымного сжигания газа использовался пар давлением 30 ата. Его поставлял филиал АО «ТГК-16» — «Казанская ТЭЦ-3». Использование пара зимой приводило к обледенению факельных башен и оголовков, и вместо пара на отдельные факелы подавался сжатый воздух от заводской сети.

Но количество подаваемого воздуха ограничивали сечение трубопровода и производительность компрессоров. По этой причине «Казаньоргсинтезу» не удавалось обеспечить полное сгорание сбросных газов, а жители Казани иногда видели темный дым, идущий от факелов.

Для решения проблемы предприятие начало использовать вместо пара воздух, подаваемый под давлением со специально смонтированных локальных воздуходувок. Их предполагалось установить возле каждой факельной установки. Новую схему разработало ООО НПП «Факельные системы».

В течение года эксплуатация факельных систем с использованием воздуха вместо пара показала высокую эффективность утилизации газов. КОС смог отказаться от использования пара 30 ата. В результате суммарная годовая экономия тепловой энергии в паре составила 51800 Гкал, а топливного газа — 1520 тонн. Но главное — удалось обеспечить полностью бездымное сгорание газов и, как следствие, существенно снизить воздействие на окружающую среду.

Реализация проекта обеспечила полностью бездымное сгорание газов и, как следствие, существенно снизила воздействие на окружающую среду. Фото: Ринат Назметдинов

О подробностях проекта возле стенда предприятия президенту Татарстана Рустаму Минниханову и заместителю министра промышленности и торговли России Михаилу Иванову рассказал генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

— Это аварийные факелы, которые постоянно у нас горят. Вместо подачи пара мы сконструировали подачу воздуха, и таким образом у нас снижается количество вредных выбросов, экономится топливный газ. Годовая экономия достигает около 50 миллионов рублей, — поделился деталями Фарид Минигулов.

Проект не остался без внимания и получил Гран-при в номинации «Энергоэффективные разработки» на конкурсе «Энергоэффективное оборудование и технологии» в рамках выставки. Награду генеральному директору предприятия Фариду Минигулову вручил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.