Плюс 100 тыс. тонн сэвилена: «Казаньоргсинтез» и Maire Tecnimont S.p.A. заключили договор

ПАО «Казаньоргсинтез» определило итальянскую Maire Tecnimont S.p.A. в качестве подрядчика по проекту нового производства сополимеров этилена и винилацетата

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В Милане подписан пакет договоров между ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу ТАИФ) и Группой Maire Tecnimont S.p.A. (Италия). Согласно основному контракту, Maire Tecnimont S.p.A. на условиях ЕР-контракта (инжиниринг и закупка оборудования) обязуется за 40 месяцев построить и ввести в эксплуатацию в Казани новое производство ЭВА-полимеров мощностью 100 тыс. тонн в год. Подробности — в материале «Реального времени».

100 тыс. тонн в год за 130 млн евро

В Милане (Италия) 5 августа состоялось подписание пакета договоров по реализации проекта по строительству нового производства сополимеров этилена и винилацетата для ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в Группу ТАИФ). Об этом сообщается на официальном сайте ПАО «Казаньоргсинтез».

Подписи под договором поставили генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и генеральный директор Maire Tecnimont Group Пьерроберто Фольджеро Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В качестве подрядчика реализации проекта строительства нового производства сэвилена (сополимеров этилена и винилацетата, или ЭВА-полимеров) определена итальянская Группа Maire Tecnimont S.p.A. Свои подписи под документами, где основной контракт — на условиях EP: инжиниринг и закупка оборудования по принципу «открытой книги», поставили генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и генеральный директор Maire Tecnimont Group Пьерроберто Фольджеро.

Общая предварительная стоимость контракта — 130 млн евро. Срок реализации определен в 40 месяцев. Проект нового производства ПВД/ЭВА основан на технологии, разработанной японской компанией Sumitomo Chemical. Лицензионное соглашение было подписано ранее, в феврале 2021 года. Работы выполнят дочерние компании Maire Tecnimont S.p.A. — Tecnimont Planung & Industrieanlagenbau GmbH (Германия) и ООО «MT Руссия» (московский рабочий центр компании).

История сотрудничества

Группу ТАИФ и Maire Tecnimont S.p.A. связывают давние деловые отношения. Первое знакомство итальянской компании Tecnimont с татарстанской нефтехимией состоялось еще в 1970 году, когда та принимала участие в строительстве производств в Нижнекамске.

В 2002 году специалисты Tecnimont выполнили технико-экономическое обоснование (ТЭО) завода по производству пропилена на 120 тысяч тонн продукции в год, в 2004-м — ТЭО для производства линейного полиэтилена низкой плотности расчетной мощностью в 230 тысяч тонн в год.

В 2006 году итальянская компания взяла на себя инжиниринг, поставку оборудования и шефмонтаж завода полипропилена на 180 тысяч тонн в год, в 2008-м — тот же перечень работ по производству линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности на 230 тысяч тонн в год.

В апреле 2021 года ПАО «Казаньоргсинтез» и Maire Tecnimont подписали «Меморандум о взаимопонимании» в части сотрудничества компаний в области биотехнологий. Фото: Роман Хасаев

В 2009 году Tecnimont под ключ строила завод АБС-пластиков. В апреле 2021 года ПАО «Казаньоргсинтез» и Maire Tecnimont подписали меморандум о взаимопонимании по проекту совместной разработки нового завода по производству биоразлагаемых полимеров в Республике Татарстан.

Единственный производитель в России

Полиэтилен-винилацетат, выпускаемый ПАО «Казаньоргсинтез» под маркой «Сэвилен», похож на полиэтилен, но отличается большей прозрачностью, эластичностью, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Продукт крайне востребован рынком и имеет широчайшую сферу применения — в сельском хозяйстве, например, при производстве теплиц, в производстве товаров народного потребления, в обувной промышленности — например, при производстве сапог с высокими амортизирующими характеристиками, в автомобильной промышленности с его добавлением изготавливают коврики. В мягких полах спортивных залов, модульном напольном покрытии бассейнов и гимнастических ковриках тоже есть сэвилен.

ЭВА-полимер совершенно безопасен, потому активно используется в производстве товаров для детей, а в медицине он необходим при производстве протезов, зубных протекторов, а также ортопедической обуви.

Первую партию сэвилена на ПАО «Казаньоргсинтез» получили еще в 1980 году. Сегодня компания — единственный производитель этого продукта в стране. Выпускает около 20 различных марок для различных областей применения, в том числе низкомолекулярный, востребованный резиновой промышленностью.

Сегодняшние мощности ПАО «Казаньоргсинтез» по производству сэвилена не превышают 13 тыс. тонн в год. Фото: Роман Хасаев

Мощности действующей установки не позволяют производить больше 13 тыс. тонн в год. Это лишь 20% от того объема, что нужен стране. Остальное приходится приобретать за рубежом.

Объемы производства вырастут в 7,5 раза

Расширение возможностей с заменой устаревшей установки на новое, более эффективное, экологичное и мощное оборудование — часть стратегической программы развития ПАО «Казаньоргсинтез» и Группы ТАИФ в целом. Новое производство заменит имеющуюся установку. Это увеличит выпуск сэвилена в 7,5 раза, то есть мощность установки составит 100 тыс. тонн в год.

Компания Sumitomo Chemical предложила ПАО «Казаньоргсинтез» оптимальное технологическое решение проекта. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Технология, предложенная японской компанией Sumitomo Chemical, универсальна и позволяет на одном оборудовании выпускать как полиэтилен-винилацетат, так и ПВД. Успешно опробованная в Японии и Сингапуре, технология доказала свою эффективность. Установка, основанная на применении реакторного узла особой конструкции на основе автоклавного реактора, позволит при отвечающем самым высоким международным требованиям качестве выпускаемой продукции обеспечить максимально эффективное расходование сырья и энергоресурсов, снизить себестоимость процессов, а также сократить до минимума воздействие на окружающую среду.

В декабре 2020 года на совещании в Тобольске Владимир Путин поставил задачу активнее развивать нефтегазохимическую отрасль страны. Фото: kremlin.ru

Ожидается, что после ввода нового производства в эксплуатацию объемов выпускаемой продукции будет достаточно не только для обеспечения внутреннего рынка в полном объеме, но также и для формирования конкурентоспособного предложения на зарубежных торговых площадках. Это позволит укрепить позиции России в нефтехимическом секторе мировой экономики и полностью отвечает целям и задачам, которые в декабре 2020 года на совещании в Тобольске поставил перед отечественным ТЭК президент страны Владимир Путин.

Арсений Фавстрицкий