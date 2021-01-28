Новые квартиры молодым семья: как в республике решают жилищный вопрос

Фото: Ринат Назметдинов

Республика удерживает пятое место среди российских регионов по объемам жилищного строительства. Только за прошлый год в Татарстане ввели 2,68 млн кв. м жилья. Такие данные привели в Министерстве строительства, ЖКХ и архитектуры РТ во время недавней коллегии ведомства. 153 дома в регионе построено по социальной ипотеке. В прошлом году власти расширили список категорий граждан, имеющих право на участие в этой программе — получили такую возможность и молодые семьи. Тем временем, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что одна из острых проблем молодежи — отсутствие собственного жилья. Решить вопрос призвана соципотека, которая поможет участникам до 35 лет обрести долгожданную квартиру или улучшить жилищные условия.

Строить как можно больше

Одними из тех, кто получил квартиру по такой соципотеке, стала семья Крыловых. Сергей Крылов работает на ПАО «Казаньоргсинтез» слесарем-ремонтником. Вместе с женой, свекровью и двумя малышами они много лет жили в двухкомнатной квартире. Теперь у пятилетнего Мирона и двухлетней Виктории появится своя комната, о которой они мечтали.

В октябре прошлого года семья подала заявление на улучшение жилищных условий, а уже в декабре она начала планировать ремонт в трехкомнатной квартире жилого района «Салават Купере». Расположение для Крыловых удобное — на машине можно быстро добраться до «Казаньоргсинтеза». А на выходных заняться любимым совместным хобби — съездить на зимнюю рыбалку.

Семья Крыловых одними из первых получила квартиру по соципотеке для молодых семей. Фото предоставлено Татьяной Крыловой

— У программы простые условия и нет сложностей при оформлении документов. После подачи заявления, мы стали участниками розыгрыша квартир, выбрали жилье заранее и на следующий день узнали, что оно наше. До этого внесли первоначальный взнос. Мы очень счастливы, сами выбрали и квартиру, и дом, и этаж. Сын так обрадовался своему уголку, до сих пор собирает вещи. Пока делаем в квартире ремонт, но она уже пригодна, чтобы там жить, — делится Татьяна Крылова.

Жилье — молодым семья

По словам президента Татарстана, отсутствие собственного жилья — одна из самых острых проблем молодежи. Решение этого вопроса Рустам Минниханов предложил еще летом 2020 года. Тогда стало известно о переформатировании социальной ипотеки под молодые семьи.

Минувшим летом премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление — оно дало шанс всем молодым семьям республики улучшить свои жилищные условия. При этом неважно, работает ли кто-то из супругов в бюджетной сфере: квартиры могут получить и самозанятые, и предприниматели, и люди из коммерческой структуры.

— Речь идет о семьях, состоящих в браке, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет. В том числе к ним относятся и неполные семьи, воспитывающие ребенка, — рассказал президент Татарстана.

Но если заявитель отпраздновал 36-летний день рождения после того, как встал на учет, он сохраняет право на получение квартиры. Другая возрастная рамка — 18 лет, это минимальный порог для участников программы. Еще одно важное условие — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Ставка соципотеки, которую курирует Госжилфонд РТ, составляет 7% годовых. Фото: Ринат Назметдинов

Если на одного человека, прописанного в квартире, приходится менее 18 «квадратов», то претензии на новое жилье считаются обоснованными. У заявителей должна быть татарстанская прописка и возможность внести первоначальный взнос.

Среднегодовый доход каждого работающего члена семьи не может быть ниже прожиточного минимума. За рождение ребенка во время действия договора социальной ипотеки, государство списывает из стоимости квартиры 200 тысяч рублей. Расплатиться за квартиру надо в течение 28,5 лет. Ставка соципотеки, которую курирует Госжилфонд РТ, составляет 7% годовых. По мнению главы Государственного жилищного фонда при президенте республики, долго ждать своей очереди не придется.

— Это значит, что сегодня вы идете в исполком, а завтра мы заключаем с вами договор, — рассказал Марат Зарипов.

Как стать участником программы

Тем, кто мечтает справить новоселье, необходимо обратиться в исполком по месту проживания, собрать документы и заполнить заявление. После чего дело за специалистами, которые оценят текущие жилищные условия семьи. Если они соответствуют всем критериям программы, то заявителей вносят в реестр Государственного жилищного фонда.

После заключения договора, претендентам на новое жилье, придется внести 10% от его стоимости. Затем они становятся участниками розыгрыша домов. Его победителям Госжилфонд выдает график ежемесячных платежей — у каждой семьи суммы разные. Они рассчитываются исходя из зарплаты соципотечников, суммы первоначального взноса, размера и местоположения квартиры

В правительстве надеются, меры поддержки молодых семей улучшат демографическую ситуацию в Татарстане. По планам, купить отдельное жилье на льготных условиях смогут более 6 тысяч семей. Благодаря жилищным программам, в новые квартиры уже переехали 12 224 молодые семьи.

В 2021 необходимо ввести в эксплуатацию 2,67 млн кв. м жилья. Фото: Максим Платонов

В новом году — в новую квартиру

По вводу жилья с Татарстаном соревнуются только Московская область, Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, объем выполненных работ в строительстве на недавней коллегии Минстроя оценили не ниже уровня 2019 года.

Потому и задачи на этот год перед ведомством стоят большие. По планам, в 2021 необходимо ввести в эксплуатацию 2,67 млн кв. м жилья. Часть из них построят по программе социальной ипотеки — это 161 многоквартирный дом на 5 тысяч 159 квартир. Еще больше, чем в прошлом году.

Сейчас своих жильцов приняли шесть соципотечных домов. 68 находятся в высокой степени готовности, в средней — 41 объект. К 2030 Татарстану предстоит вводить по 3,5 млн кв. м жилья ежегодно.

— Стоит сложная, непростая задача. Мы можем построить и больше, но у граждан должна быть покупательная способность. Экономика, доходы граждан должны быть соответствующими. Это комплексная и достаточно сложная задача. На рынке жилья и услуг важно найти баланс между спросом и предложением, — заметил Рустам Минниханов.

За сверхнормативную площадь владельцу квартиры надо будет отдать не 63,7 тыс. рублей за 1 кв. метр, а 50,9 тыс. Фото: Ринат Назметдинов

Чтобы упростить этот процесс, в 2021 году для участников программы социальной ипотеки ввели новые условия. Теперь они могут купить более просторные квартиры и заплатить за дополнительные «квадраты» меньше. Размер допустимого превышения нормативной площади увеличен с 20% до 30%. Это связано с тем, что Госжилфонд начал строить квартиры с большей площадью.

Раньше одному человеку по нормам полагалось 33 кв. метра, при том максимальная допустимая площадь однокомнатного жилья составляла 39,6 кв. м. А сейчас можно приобрести «однушку» размером в 42,9 кв. метра. За сверхнормативную площадь владельцу квартиры надо будет отдать не 63,7 тыс. рублей за 1 кв. метр, а 50,9 тыс.

Проект реализуют в течение двух лет. Первые дома Госжилфонд Татарстана планирует сдать в конце этого года.