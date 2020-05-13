Рафаэль Сафаров: «Казаньоргсинтез» реализует все модернизационные проекты, несмотря на «коронавирусные» ограничения»

Фото: ПАО "Казаньоргсинтез"

Регулярные остановочные капитальные ремонты — это комплекс обязательных работ на любом предприятии непрерывного цикла. В ходе них ремонтные подразделения проводят как профилактическое обслуживание оборудования, так и работы по модернизации систем. Отказаться от капремонтов или перенести их на неопределенный срок невозможно: это приведет к нарушению технологии и создаст угрозу промышленной безопасности производства. О том, как в условиях пандемии коронавирусной инфекции «Казаньоргсинтез» проводит регулярные капитальные ремонты на своих заводах, с какими трудностями пришлось столкнуться и как решались проблемы, рассказал главный инженер предприятия Рафаэль Сафаров.

Из-за рыночной ситуации сместили сроки

— Рафаэль Атласович, сколько капремонтов на «Казаньоргсинтезе» было запланировано на этот год?

— В 2020 году по плану у нас должно быть три крупных капитальных ремонта. Первый — весной (апрель — май). Он сейчас на стадии завершения. В ходе него проводились работы на заводе полиэтилена высокого давления (ПВД). Второй — традиционно в конце лета. Запланированы работы на производстве поликарбонатов, бисфенола А, производствах фенольного куста. Наконец, в третий капремонт (осенью) будут организованы мероприятия на производствах этилена и полиэтилена низкого давления.

— Получается, первый, весенний, капремонт попал на период «нерабочих» дней? Как это отразилось на его проведении?

— Да, это так. На порядке проведения самого капремонта это никак не отразилось. Правда, мы приняли решение о смещении сроков его проведения. Но тут влияние оказало не введение режима «нерабочих дней» в России, а в целом изменившаяся ситуация на мировом рынке полимеров. Из-за ограничений в различных странах и нарушений поставок некоторыми производителями, в марте — апреле выросла потребность в полиэтилене у его переработчиков. Поэтому, чтобы не усиливать дефицит на рынке, мы перенесли капремонт на заводе ПВД на две недели. Перенос на больший срок уже не позволяла технология.

В 2020 году на «Казаньоргсинтезе» запланировано три крупных капитальных ремонта. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

— Возникали проблемы с поставкой оборудования для ремонтов из других стран или регионов?

— Система капремонтов построена так, что большую часть оборудования, комплектующих и запчастей мы закупаем заранее. Поэтому к весне у нас практически все необходимое было уже доставлено. Нехватку отдельных позиций мы закрыли имевшимися ранее запасами.

К подрядчикам — те же требования, что и к своим рабочим

— Роспотребнадзор ввел ограничения на работу определенных категорий сотрудников. Как это повлияло на организацию труда в ходе капремонтов? Не приходилось отказаться от услуг подрядных организаций?

— В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора мы приостановили работу сотрудников пенсионного возраста, а также тех, кто имел некоторые хронические заболевания. Эти люди до сих пор находятся дома с сохранением заработной платы.

От услуг подрядных организаций мы не отказывались, но выдвинули им те же условия. Кроме того, на время действия региональных ограничений в Татарстане подрядчики могут привлекать к работам только сотрудников с казанской пропиской. Но из-за этого мы никаких трудностей на практике не ощутили, так как большинство персонала подрядных организаций — казанцы.

На время действия региональных ограничений в Татарстане подрядчики могут привлекать к работам только сотрудников с казанской пропиской. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

— Наблюдалась ли нехватка кадров из-за того, что часть категорий работников не допускается к работе по предписаниям Роспотребнадзора?

— Такого нет. Мы сумели перераспределить задачи.

— Какие профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции применяются в ходе капремонтов?

— В основном это те же меры, что и на всех объектах «Казаньоргсинтеза»: ношение масок, дезинфекция рук, измерение температуры в начале рабочего дня и каждые четыре часа в течение дня, дезинфекция помещений (если работы ведутся в закрытых помещениях). Масками, дезинфицирующими средствами, пирометрами работников снабжает само предприятие.

Применения таких же профилактических мер мы требуем и от подрядчиков.

«Будем идти по запланированной программе»

— Планируется ли корректировать два последующих капремонта?

— Нет, будем идти по запланированной программе капремонтов.

— Какие масштабные модернизационные проекты запланированы на заводах в ходе капремонтов? Может ли пандемия коронавирусной инфекции сказаться на их реализации?

— На заводе поликарбонатов запланировано проведение второго этапа модернизации. По его результатам производственная мощность завода вырастет до 90—100 тысяч тонн в год. Плюс есть менее масштабные работы. Ничего из этого мы отменять не планируем. «Казаньоргсинтез» реализует все модернизационные проекты, несмотря на «коронавирусные» ограничения.

На заводе поликарбонатов запланировано проведение второго этапа модернизации. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

Безусловно, сложившаяся сложная эпидемиологическая обстановка может скорректировать планы по отдельным видам работ. В связи с режимом «нерабочих дней» были незначительные задержки в проектировании на втором этапе модернизации завода поликарбонатов. Также ранее мы получали сообщения от иностранных контрагентов о возможных задержках в поставках некоторого оборудования и комплектующих из-за неопределенности в сроках карантина в разных странах. Однако реализация второго этапа модернизации запланирована на август — сентябрь 2020 года. С учетом темпов снятия ограничений по всему миру мы рассчитываем, что ко времени проведения работ никаких вопросов с поставками не останется.