«Казаньоргсинтез» отчитался ростом социальных выплат и сотнями новых квартир для рабочих

На предприятии обсудили выполнение коллективного договора за 2018 год

Фото: Владимир Туник

Большая конференция трудового коллектива прошла на «Казаньоргсинтезе». Прошлый год на предприятии был отмечен ростом зарплат и социальных выплат. Особое внимание было уделено улучшению условий труда рабочих и их обучению. Работу предприятия и профсоюза его работников оценил замминистра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев. Подробности — в материале «Реального времени».

На зарплаты — 5 млрд

На ПАО «Казаньоргсинтез» состоялась конференция профсоюзной организации работников предприятия. Профсоюз КОСа — один из крупнейших в Татарстане. В него входит 12 098 человек как действующих, сотрудников предприятия, так и ветеранов, а также работников организаций, тесно сотрудничающих с «Казаньоргсинтезом». Поэтому неудивительно, что на отчетное собрание трудового коллектива приехали высокопоставленные гости — заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Алексей Савельчев, помощник президента РТ Ринат Сабиров, заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров и председатель Татрескома Росхимпрофсоюза Алексей Ильин. Руководство предприятия представляли председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов и главный инженер Рафаэль Сафаров.

Среднемесячная зарплата на «Казаньоргсинтезе» за 2018 год увеличилась на 5,3%, по сравнению с 2017 годом



Последний в своем докладе, коротко рассказав о технических изменениях на предприятии, сообщил особенно приятные заводчанам новости. Среднемесячная зарплата на «Казаньоргсинтезе» за 2018 год увеличилась на 5,3% по сравнению с 2017 годом. При этом средняя численность работников практически не изменилась.

— На оплату труда работников израсходовано более 5 млрд рублей. Кроме того, предприятие перечислило 1,7 млрд рублей обязательных страховых взносов. «Оргсинтез» не имеет задолженности по выплате зарплаты, — отметил Рафаэль Сафаров.

В 2018 году на работу были приняты 683 человека, уволено по различным причинам 746 работников. Большинство уволенных — пенсионеры, которые вышли на пенсию.

Выросли затраты на соцподдержку

Затраты на социальную поддержку работников в 2018 году составили 723,4 млн рублей. Эти средства были направлены на организацию рабочей вахты, питания, содержание соцобъектов и другое, в том числе и прямые социальные выплаты. Напомним, чуть ранее предприятие отчиталось об их росте на 12,4%. Соцпакет на одного работника в месяц составил 5 290 рублей.

Традиционно предприятие уделяет особое внимание созданию здоровых и безопасных условий труда



На «Казаньоргсинтезе» продолжили уделять повышенное внимание обучению и повышению квалификации сотрудников. В 2018 году различные виды образовательных программ прошли порядка 5 тысяч работников. Из них около 400 заводчан освоили вторые профессии и прошли переподготовку.

Традиционно предприятие уделяет особое внимание созданию здоровых и безопасных условий труда. Для улучшения условий труда в соответствии с соглашением по охране труда администрацией и профсоюзом в 2018 году выполнено 57 мероприятий. Улучшение условий труда коснулось более полутора тысяч работников.

В прошлом году 572 работника получили ключи от новых квартир

О социальной жизни предприятия рассказал председатель первичной профсоюзной организации «Казаньоргсинтеза» Ильшат Мингазов.

Для работников предприятия доступна социальная ипотека. За период с 2014 по 2018 годы договоры с Госжилфондом заключило 1 654 семьи заводчан. В прошлом году 572 работника получили ключи от квартир. Общая площадь жилья, выделенного за последние 4 года, составляет почти 134 тысячи кв. м. За это время на реализацию программы соципотеки предприятие перечислило почти 1,1 млрд рублей, из которых более 200 млн рублей — в 2018 году.

Ильшат Мингазов отметил, что в 2018 году только за рождение ребенка были сделаны выплаты на общую сумму 20 млн рублей



Коллективный договор, который ранее уже признавался лучшим в республике, подразумевает массу выплат работникам в различных жизненных ситуациях. Ильшат Мингазов отметил, что в 2018 году только за рождение ребенка были сделаны выплаты на общую сумму 20 млн рублей. В семьях заводчан родились более 400 детей.

Среди прочих социальных льгот детям работников предоставляются путевки на базу отдыха «Солнечный». В прошлом году там отдохнули 769 детей. Базу отдыха «Шеланга» посетили более 3,3 тысячи человек, а в «Обсерватории» поправили здоровье 544 работника. В течение года работники «Казаньоргсинтеза» могут восстановить здоровье и в санатории-профилактории предприятия. В прошлом году профилактическое лечение прошли более 700 человек, из которых свыше 560 — работники предприятия и пенсионеры, состоящие на учете профсоюзной организации пенсионеров «Казаньоргсинтеза». Ветераны путевки в санаторий-профилакторий получают бесплатно.

«Традиции по поддержке трудового коллектива сохраняются»

Высокую оценку работе профсоюза и социального блока на «Казаньоргсинтезе» дал заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Алексей Савельчев.

— Промышленность в Татарстане занимает половину нашего регионального продукта. И из этой половины 60 процентов приходится на нефтегазохимический комплекс, представителем которого является и «Казаньоргсинтез». Если сравнивать весь спектр нефтегазохимической сферы, то получается, что каждый пятый сотрудник работает на «Казаньоргсинтезе», — заявил Алексей Савельчев.

Алексей Савельчев поздравил заводчан с высокими показателями работы

Он поздравил заводчан с высокими показателями работы, добавив, что если средняя зарплата в Татарстане около 40 тысяч рублей, то в нефтегазохимии она на 30 процентов больше. И самый высокий уровень зарплаты среди промышленных предприятий как раз на «Казаньоргсинтезе». «Это показатель того, что традиции, которые были по соцльготам, поддержке трудового коллектива сохраняются», — добавил Алексей Савельчев.



«Результаты серьезные, достойные слаженной работы всего коллектива», — отметил Руслан Шигабутдинов

В свою очередь помощник президента Татарстана Ринат Сабиров отметил, что итоги работы предприятия за 2018 год яркие, достойные юбилейного года. Завершая конференцию, Руслан Шигабутдинов сказал, что год трудовой жизни пролетел незаметно, и обратился к новым работникам предприятия:

— Коллектив взял новых сотрудников, и надеюсь, что промышленная аура, опыт и потенциал позволят быстро влиться в трудовой коллектив, применить заряд и силы на благо завода. Не совсем согласен, что сотрудники «Казаньоргсинтеза» — это каждый пятый нефтехимик. Это каждый первый в республике. Мы сегодня подвели предварительные итоги прошедшего года. Результаты серьезные, достойные слаженной работы всего коллектива. Приятно было услышать, что исполнительная дирекция и профсоюзная организация выполнили все взятые на себя обязательства по коллективному договору, — отметил Руслан Шигабутдинов.