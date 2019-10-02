Siemens построит для «Казаньоргсинтеза» собственную энергоустановку к 2023 году

КОС и немецкий концерн подписали соглашение о строительстве ПГУ на 250 МВт

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, в первый день Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя — 2019», руководство немецкой компании Siemens и ПАО «Казаньоргсинтез», входящее в группу компаний ТАИФ, при личном участии председателя совета директоров «Казаньоргсинтеза» Руслана Шигабутдинова подписали контракт на строительство парогазовой электростанции мощностью 250 МВт для нужд нефтехимического предприятия. Все подробности с места события — в материале «Реального времени».

Сразу три контракта



Контракт на строительство ПГУ-250 для ПАО «Казаньоргсинтез» подписали генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и президент компании Siemens в России Александр Либеров. В подписании приняли участие председатель совета директоров «Казаньоргсинтеза», генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, а также заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов и член правления Siemens AG Лиза Дэвис.

Помимо контракта на строительство ПГУ на 250 МВт, немецкий концерн подписал два соглашения о сервисном обслуживании газотурбинных установок для «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». Со стороны НКНХ подпись в документе поставил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин. Сумма всех трех контрактов составляет 290 млн евро.

В ходе пресс-брифинга по итогам подписания соглашения Руслан Шигабутдинов рассказал корреспонденту «Реального времени» об основной цели строительства энергетических мощностей ГК ТАИФ.

«Мы получим хороший экологический и экономический эффект. Мы серьезно улучшим экологическую обстановку в районе Казаньоргсинтеза, Казани и в Татарстане», — заявил Руслан Шигабутдинов

— Основная цель строительства энергетических мощностей по ГК ТАИФ и по Казаньоргсинтезу — это обеспечение энергетической безопасности предприятий. Компания Siemens предлагает новейшие современные технологии, что позволит нам использовать газовые сдувки для получения энергии, исключив их сжигание в атмосферу. Мы получим хороший экологический и экономический эффект. Мы серьезно улучшим экологическую обстановку в районе Казаньоргсинтеза, Казани и в Татарстане, — заявил Руслан Шигабутдинов.

Заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов добавил, что проект строительства ПГУ-250 для ПАО «Казаньоргсинтез» важен для Татарстана по нескольким причинам. Главное, что это важный этап стратегического партнерства, которое сейчас складывается у республики с компанией Siemens, как с одним из глобальных промышленных лидеров. Татарстан сотрудничает с компанией по промышленным, медицинским, образовательным проектам, а также ведет работу в области цифровизации.

— Подписание сегодняшнего соглашения — это значительный вклад в развитие стратегического партнерства. Кроме того, важно, что этот проект повысит надежность и бесперебойность такого важного для Казани объекта, как завод Казаньоргсинтез. Для Казани важно и то, что строительство будет выполнено с применением жестких экологических стандартов. Новейшие технологии позволят улучшить экономические показатели, снизить себестоимость электроэнергии, что приведет к повышению энергоэффективности производства и это означает увеличение добавленной стоимости, которая будет образовываться на предприятии и повлияет на пополнение бюджета РТ. Мы приветствуем эти решения и соглашения и готовы оказывать всестороннюю поддержку этому и другим контрактам с компанией Siemens, — прокомментировал Альберт Каримов.



Альберт Каримов добавил, что проект строительства ПГУ-250 для ПАО «Казаньоргсинтез» важен для Татарстана по нескольким причинам. Главное, что это важный этап стратегического партнерства, которое сейчас складывается у республики с компанией Siemens, как с одним из глобальных промышленных лидеров

«Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим обладают полным энергетическом обеспечением»

В свою очередь президент компании Siemens в России Александр Либеров рассказал журналистам, что цифровизация не является самоцелью. Это лишь способ улучшить эффективность и конкурентоспособность предприятия или отрасли в национальном и мировом масштабе.

— Я могу привести пример превентивной диагностики турбин, когда при помощи цифровизации можно установить проблемы еще до того, как что-то сломается. Это позволит своевременно произвести ремонт, заменить запчасть и сэкономить расходы компании, а также улучшить качество обслуживания для конечного потребителя, — сказал президент компании Siemens в России.

Руслан Шигабутдинов также ответил на вопрос о том насколько нефтехимические предприятия, входящие в ГК ТАИФ, обеспечены с энергетической точки зрения.

— Предприятия группы компаний ТАИФ — Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим -являются глобальными игроками на рынке полимеров и каучуков. Энергетическая составляющая в себестоимости конечной продукции занимает значительную часть. Поэтому любой рубль сэкономленный в этом направлении дает бюджетный эффект и для предприятия, и для региона, и для страны в целом. Мы видим в этом серьезный эффект по работе с себестоимостью.

Группа компаний ТАИФ провела большую работу по восстановлению энергетического обеспечения предприятий, которое было заложено еще в Советском Союзе. Такие большие предприятия должны иметь два, а лучше три отдельных ввода. В сложное время этот вопрос не нашел своего решения. Сейчас Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим обладают полным энергетическом обеспечением. Это сказывается на безопасности работы, отсутствии проблем с энергетикой. Статистика показывает, что за последние годы у предприятий не было остановов по энергетическим проблемам, — сказал Руслан Шигабутдинов.

Фарид Минигулов описал экономический эффект, который предприятие получит от установки

«Наличие установки, которая входит в системное обеспечение энергобезопасности предприятия, бесценно»

Альберт Каримов также отметил важность проекта строительства парогазовой электростанции с точки зрения энергетического баланса республики. Татарстан являлся энергодефицитным регионом, такая ситуация сохранялась в течение нескольких лет.

— Если по прошлому году мы потребляли около 30 млрд кВт⋅ч, то свыше 3 млрд кВт⋅ч было передано в республику. И возникновение нового источника генерации способствует восстановлению энергетического баланса и решению задачи восстановления полностью необходимого объема генерации для покрытия потребностей РТ.

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов описал экономический эффект, который предприятие получит от установки.

— Мы планируем экономить около 2 млрд рублей ежегодно за счет снижения себестоимости электроэнергии. Естественно установка необходима для энергетического обеспечения и безопасности работы. Предприятие непрерывно будет получать электроэнергию, — сказал Фарид Минигулов.

— Когда у компании выручка менее 10 млрд рублей, то посадка напряжения не столь критична. Когда же предприятие получает выручку в размере 100 млрд рублей, то посадка электричества ведет к серьезным финансовым потерям: это недополученная выручка, прибыль, налоги и все вытекающие последствия. Наличие установки, которая входит в системное обеспечение энергобезопасности предприятия, бесценно, — отметил Руслан Шигабутдинов.

Напомним, что подписание соглашения о строительстве электростанции с турбинами Siemens мощностью 495 МВт между генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азатом Бикмурзиным и экс-президентом Siemens в России Дитрихом Меллером произошло в конце 2017 года в штаб-квартире Siemens. Фото Ксении Жарковой

В тендере участвовали три компании

Тендер на определение лучшего подрядчика для строительства и поставки оборудования для ПГУ мощностью 250 МВт на территории ПАО «Казаньоргсинтез» группой компаний ТАИФ был объявлен еще в феврале 2019 года.



На участие в тендере заявились компании, являющиеся крупнейшими игроками на глобальном рынке изготовления, поставки и обслуживания оборудования для электроэнергетики. Было три претендента: американская General Electric, немецкая Siemens и итальянская Ansaldo Energia. Со всеми, кроме Аnsaldo Energia, ТАИФ уже реализовал совместные проекты. После напряженных переговоров подрядной организацией по строительству и поставке оборудования стал старейший немецкий концерн Siemens.

Это проверенный длительным сотрудничеством партнер ГК ТАИФ. В настоящее время компания Siemens в России принимает участие в реализации проекта «Этилен-600» и строительстве ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Напомним, что подписание соглашения о строительстве электростанции с турбинами Siemens мощностью 495 МВт между генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азатом Бикмурзиным и экс-президентом Siemens в России Дитрихом Меллером произошло в конце 2017 года в штаб-квартире Siemens.

Мощный энергоблок будет способен обеспечить электроэнергией все предприятия нижнекамского нефтехимического гиганта, в том числе и те, строительство которых только планируется. На новой электростанции установят оборудование, которое сократит выбросы в атмосферу, что благоприятно скажется на экологической обстановке Нижнекамска.

Немецкий концерн в качестве генерального подрядчика произведет и поставит газовую турбину SGT5-2000E с генератором и паровую турбину SST-600 с генератором

Электростанция «под ключ»



Siemens будет работать на основе EPC-контракта и в случае «Казаньоргсинтеза». Немецкий концерн в качестве генерального подрядчика произведет и поставит газовую турбину SGT5-2000E с генератором и паровую турбину SST-600 с генератором. Предусматривается также поставка автоматизированной системы управления технологическим процессом электростанции и оборудования схемы выдачи мощности. Проект будет реализован Siemens совместно с субподрядчиком — турецкой строительной компанией Enka.

ПГУ включает в себя газотурбинную установку, использующую для привода топливный газ, и паровую турбину, применяющую для привода пар высокого давления, получаемый за счет утилизации тепла выхлопных газов газотурбинной установки. Срок реализации проекта — 41 месяц. Ввод в эксплуатацию ПГУ запланирован на март 2023 года.

— Строительство парогазовой установки означает не только создание собственных энергетических мощностей для дальнейшего развития предприятия, — отметил Руслан Шигабутдинов, генеральный директор АО «ТАИФ» и председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез». — Проект позволит оптимизировать затраты на производство конечной продукции и одновременно снизить воздействие на окружающую среду.

Эффекта планируется достичь за счет использования синтетического газа в качестве топлива для газотурбинной установки. Синтетический газ является побочным продуктом производства на ПАО «Казаньоргсинтез». Таким образом, направляя его на газотурбинную установку, предприятие решит сразу две задачи: снабжение ПГУ топливом и утилизации побочных продуктов производства с одновременным снижением выбросов в атмосферу.

«Новая электростанция в Татарстане — это уже второй крупный совместный проект Siemens и ТАИФ, что демонстрирует высокий уровень доверия между нашими компаниями. В 2017 году мы подписали контракт на строительство станции мощностью 495 МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим», — напомнил президент Siemens в России Александр Либеров

Предприятие планирует реализовать проект, используя 15% собственных средств и 85% заемных через привлечение экспортно-кредитное агентство Euler Hermes.

«Новая электростанция в Татарстане — это уже второй крупный совместный проект Siemens и ТАИФ, что демонстрирует высокий уровень доверия между нашими компаниями. В 2017 году мы подписали контракт на строительство станции мощностью 495 МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим», — напомнил президент Siemens в России Александр Либеров. — Уверен, что современные решения, которые будут применяться при строительстве ПГУ-250, обеспечат безопасное, надежное и эффективное энергоснабжение производственных площадок ПАО «Казаньоргсинтез».

Напомним, для «Казаньоргсинтеза» Siemens реконструировал компрессор этилена на заводе полиэтилена высокого давления и обновил экструдер завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления. В 2014 году между ГК ТАИФ и Siemens AG было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве, а в прошлом году, во время форума «Российская энергетическая неделя — 2018», было подписано еще одно соглашение, которое дополняло предыдущее. Новый документ позволил расширить взаимодействие по прямым закупкам предприятиями группы компаний ТАИФ оборудования, комплектующих и запасных частей Siemens.





Альсина Газизова, Екатерина Гумарова, фото Романа Хасаева