«КОС сумел пройти период без убытка»: эксперты оценили ситуацию на рынке полимеров и показатели химгиганта
Пандемия внесла коррективы в планы почти всех отраслей промышленности. Тем не менее ее влияние на рынок полимеров было не таким критичным, как в других областях: пластики активно использовались в медицинской отрасли и как товары повседневного спроса. Однако на конъюнктуре рынка отразилось падение цен на нефть и нестабильность рубля. В таких условиях часть компаний были вынуждены работать в убыток. Несмотря на все негативные факторы, «Казаньоргсинтезу» удается завершить второе полугодие 2020-го с прибылью. По мнению экспертов, предприятие успешно справляется со сложностями, которые принесла пандемия.
Не сбавляя темпа
Химический гигант представил отчетность за последние 9 месяцев. Выручка предприятия составила 46,8 млрд рублей, чистая прибыль — 6,5 млрд. При снижении кредиторской задолженности на 7,4% относительно прошлого года, выросли внеоборотные активы. Они достигли 52,4 млрд рублей. Их рост может быть связан с продолжением модернизации производства КОС. Вопреки сложной экономической обстановке, предприятие не отказывается от планов: на заводе органических продуктов и технических газов построят новый резервуарный парк для хранения изопентана и гексена-1.
— Планируется построить четыре резервуара для хранения гексена-1 емкостью 400 кубов. Это порядка 800 тонн хранения продукта. И три емкости для изопентана по 200 кубов, на 200 тонн, — рассказывает заместитель начальника цеха 41,50,762 завода органических продуктов и технических газов Вячеслав Юнин. — Также собираемся построить новую насосную: по два насоса на каждый продукт. Резервуарный парк будет выполнен с соблюдением всех норм. Там установят поддон, канализацию, системы защиты сбросов в атмосферу. Строительство и хранение объектов пройдет с применением современного оборудования. То же самое касается приспособлений для охраны окружающей среды. Риски при эксплуатации объектов будут снижены.
Еще один проект предприятие презентовало в сентябре президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Модернизация этиленового комплекса повысила эффективность его работы за счет увеличения производства этилена и роста количественных показателей вырабатываемого пара.
— Проект энергоэффективен, обладает высокой селективностью. И выход этилена с его реализацией значительно вырос. В то же время вырабатывается больше энергии: мы получаем на 40 тонн в час больше пара среднего давления, который идет на потребление нашими производствами. За счет этого мы достигли определенной экономии. Так, в прошлом году экономия составила около 200 млн рублей: 150 млн — за счет экономии пара, остальное — за счет снижения потребления электроэнергии, — пояснил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов.
Все это на фоне полномасштабного кризиса на рынке крупнотоннажных полимеров, о котором говорится в отчетности Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
Химическая промышленность и последствия пандемии
В 2020-м, согласно исследованию ВШЭ, спад мировой химической индустрии ускорялся от месяца к месяцу. В марте в Китае объемы выпуска химической продукции просели на 10,3% относительно прошлого года, в США и Европе — на 2%. В начале весны загрузка мировых мощностей упала практически до 80%. Такой антирекорд был зафиксирован только в апреле 2009 года. Пандемия отыгралась на производстве большей части химпродуктов, однако часть отрасли чувствовала себя вполне комфортно. Это в основном касается производителей медицинских изделий.
— «Пандемическое» сжатие спроса мы видим на рынках полимеров, которые используются при производстве товаров, спрос на которые сильно снизился из-за пандемии. Например, снижение спроса на автомобили и сопутствующую продукцию привело к снижению спроса на синтетические каучуки и другие сопутствующие полимеры, — отметил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.
Из-за критического снижения спроса часть компаний была вынуждена остановить заводы. Такого развития событий «Казаньоргсинтез» смог избежать. Крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена сумел в прошлом полугодии нарастить выпуск полиэтилена в два раза. Также предприятие попало в рейтинги крупнейших компаний, составленные RAEX-600 и Forbes.
В целом российские производители столкнулись с теми же вызовами, что и западные коллеги. Пандемия дошла до России позже, поэтому еще в первом квартале 2020 года выпуск химической продукции увеличился на 6,7% по сравнению с тем же периодом 2019, и на 9,6% в марте относительно февраля. Тем не менее, начиная с апреля, рынок демонстрировал падение.
Исходя из исследования Высшей школы экономики, снижение спроса на полимеры связано с остановкой строек, тяжелой ситуацией в автомобильной промышленности, падением объемов продаж товаров народного потребления. По данным Росстата, производство изделий из пластмасс в апреле снизилось на 10% к уровню марта, комплектующих для автотранспортных средств — на 54%, холодильников — на 72%, стиральных машин — на 75%. Сильный удар пришелся по рынку ПВХ и АБС-пластиков, в апреле ситуация ухудшилась и по остальным сегментам. Однако сейчас, по данным экспертов, обстановка улучшается.
— На российском рынке во второй половине 2020 года наблюдается восстановление цен на полимеры — к концу октября индекс цен на базовые термопласты (рассчитываемый plastinfo.ru) вырос относительно июня более чем на 23%. Но следует учитывать, что более трех четвертей роста цен объясняется снижением курса рубля, — пояснил директор корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
По словам Александра Шуракова, за июнь — октябрь 2020-го цены на ПВД и ПНД российского производства в долларах США увеличились на 37% и 17% соответственно.
А что дальше? Прогноз по рынку от экспертов
Восстановление нефтехимического сегмента промышленности еще только предстоит, предрекли эксперты. Компаниям приходится справляться со снижением цен на продукцию, спроса, выручки и операционной прибыли. Несмотря на это, по итогам первого полугодия, отметили специалисты, «Казаньоргсинтез» получил положительный операционный результат.
— «Казаньоргсинтез» должен неплохо пройти через этот сложный период, поскольку у него практически нет долгов. Если судить по отчету за первое полугодие, которое в любом случае было сложнее второго, КОС сумел пройти период без убытка. Вторая половина года должна оказаться более успешной, — отметил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.
При отсутствии жестких ограничительных мер во время «второй волны» пандемии, нефтегазохимическая промышленность должна завершить этот год лучше многих других отраслей, уверен аналитик. Рынку полимеров повезло, считает и Василий Танурков, так как он оказался одним из наименее пострадавших из-за пандемии. Большая доля полимеров связана с производством товаров повседневного спроса, что практически гарантирует спрос на них даже в периоды экономического спада. По оценкам отраслевых агентств, мировой спрос на полиэтилен в 2020 году сократится всего на 1%, что в нынешних условиях можно оценивать как проявление стабильности.
— До конца года с учетом возобновившихся локдаунов в Европе, можно ожидать замедления восстановления спроса на глобальном рынке. В то же время можно ожидать несколько большей устойчивости спроса на внутреннем рынке, поскольку пока что в России не ожидается восстановления жестких карантинных мер по примеру апреля — мая. Низкие издержки российских производителей позволяют работать с положительной рентабельностью по EBITDA даже в текущих условиях, уход в минус по чистой прибыли возможен лишь в случае перегруженности долгом, особенно валютным, — убежден директор корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
комментарии
Не сдаются.
Удачи.