«КОС сумел пройти период без убытка»: эксперты оценили ситуацию на рынке полимеров и показатели химгиганта

Фото: Владимир Туник

Пандемия внесла коррективы в планы почти всех отраслей промышленности. Тем не менее ее влияние на рынок полимеров было не таким критичным, как в других областях: пластики активно использовались в медицинской отрасли и как товары повседневного спроса. Однако на конъюнктуре рынка отразилось падение цен на нефть и нестабильность рубля. В таких условиях часть компаний были вынуждены работать в убыток. Несмотря на все негативные факторы, «Казаньоргсинтезу» удается завершить второе полугодие 2020-го с прибылью. По мнению экспертов, предприятие успешно справляется со сложностями, которые принесла пандемия.

Не сбавляя темпа

Химический гигант представил отчетность за последние 9 месяцев. Выручка предприятия составила 46,8 млрд рублей, чистая прибыль — 6,5 млрд. При снижении кредиторской задолженности на 7,4% относительно прошлого года, выросли внеоборотные активы. Они достигли 52,4 млрд рублей. Их рост может быть связан с продолжением модернизации производства КОС. Вопреки сложной экономической обстановке, предприятие не отказывается от планов: на заводе органических продуктов и технических газов построят новый резервуарный парк для хранения изопентана и гексена-1.

— Планируется построить четыре резервуара для хранения гексена-1 емкостью 400 кубов. Это порядка 800 тонн хранения продукта. И три емкости для изопентана по 200 кубов, на 200 тонн, — рассказывает заместитель начальника цеха 41,50,762 завода органических продуктов и технических газов Вячеслав Юнин. — Также собираемся построить новую насосную: по два насоса на каждый продукт. Резервуарный парк будет выполнен с соблюдением всех норм. Там установят поддон, канализацию, системы защиты сбросов в атмосферу. Строительство и хранение объектов пройдет с применением современного оборудования. То же самое касается приспособлений для охраны окружающей среды. Риски при эксплуатации объектов будут снижены.

Еще один проект предприятие презентовало в сентябре президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Модернизация этиленового комплекса повысила эффективность его работы за счет увеличения производства этилена и роста количественных показателей вырабатываемого пара.

— Проект энергоэффективен, обладает высокой селективностью. И выход этилена с его реализацией значительно вырос. В то же время вырабатывается больше энергии: мы получаем на 40 тонн в час больше пара среднего давления, который идет на потребление нашими производствами. За счет этого мы достигли определенной экономии. Так, в прошлом году экономия составила около 200 млн рублей: 150 млн — за счет экономии пара, остальное — за счет снижения потребления электроэнергии, — пояснил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов.

Проект по модернизации этиленового комплекса генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов представил президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Фото: Максим Платонов

Все это на фоне полномасштабного кризиса на рынке крупнотоннажных полимеров, о котором говорится в отчетности Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.

Химическая промышленность и последствия пандемии

В 2020-м, согласно исследованию ВШЭ, спад мировой химической индустрии ускорялся от месяца к месяцу. В марте в Китае объемы выпуска химической продукции просели на 10,3% относительно прошлого года, в США и Европе — на 2%. В начале весны загрузка мировых мощностей упала практически до 80%. Такой антирекорд был зафиксирован только в апреле 2009 года. Пандемия отыгралась на производстве большей части химпродуктов, однако часть отрасли чувствовала себя вполне комфортно. Это в основном касается производителей медицинских изделий.

— «Пандемическое» сжатие спроса мы видим на рынках полимеров, которые используются при производстве товаров, спрос на которые сильно снизился из-за пандемии. Например, снижение спроса на автомобили и сопутствующую продукцию привело к снижению спроса на синтетические каучуки и другие сопутствующие полимеры, — отметил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.

Из-за критического снижения спроса часть компаний была вынуждена остановить заводы. Такого развития событий «Казаньоргсинтез» смог избежать. Крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена сумел в прошлом полугодии нарастить выпуск полиэтилена в два раза. Также предприятие попало в рейтинги крупнейших компаний, составленные RAEX-600 и Forbes.

Крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров этилена сумел в прошлом полугодии нарастить выпуск полиэтилена в два раза. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

В целом российские производители столкнулись с теми же вызовами, что и западные коллеги. Пандемия дошла до России позже, поэтому еще в первом квартале 2020 года выпуск химической продукции увеличился на 6,7% по сравнению с тем же периодом 2019, и на 9,6% в марте относительно февраля. Тем не менее, начиная с апреля, рынок демонстрировал падение.

Исходя из исследования Высшей школы экономики, снижение спроса на полимеры связано с остановкой строек, тяжелой ситуацией в автомобильной промышленности, падением объемов продаж товаров народного потребления. По данным Росстата, производство изделий из пластмасс в апреле снизилось на 10% к уровню марта, комплектующих для автотранспортных средств — на 54%, холодильников — на 72%, стиральных машин — на 75%. Сильный удар пришелся по рынку ПВХ и АБС-пластиков, в апреле ситуация ухудшилась и по остальным сегментам. Однако сейчас, по данным экспертов, обстановка улучшается.

— На российском рынке во второй половине 2020 года наблюдается восстановление цен на полимеры — к концу октября индекс цен на базовые термопласты (рассчитываемый plastinfo.ru) вырос относительно июня более чем на 23%. Но следует учитывать, что более трех четвертей роста цен объясняется снижением курса рубля, — пояснил директор корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По словам Александра Шуракова, за июнь — октябрь 2020-го цены на ПВД и ПНД российского производства в долларах США увеличились на 37% и 17% соответственно.

А что дальше? Прогноз по рынку от экспертов

Восстановление нефтехимического сегмента промышленности еще только предстоит, предрекли эксперты. Компаниям приходится справляться со снижением цен на продукцию, спроса, выручки и операционной прибыли. Несмотря на это, по итогам первого полугодия, отметили специалисты, «Казаньоргсинтез» получил положительный операционный результат.

— «Казаньоргсинтез» должен неплохо пройти через этот сложный период, поскольку у него практически нет долгов. Если судить по отчету за первое полугодие, которое в любом случае было сложнее второго, КОС сумел пройти период без убытка. Вторая половина года должна оказаться более успешной, — отметил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

По итогам первого полугодия «Казаньоргсинтез» получил положительный операционный результат. Фото: Роман Хасаев

При отсутствии жестких ограничительных мер во время «второй волны» пандемии, нефтегазохимическая промышленность должна завершить этот год лучше многих других отраслей, уверен аналитик. Рынку полимеров повезло, считает и Василий Танурков, так как он оказался одним из наименее пострадавших из-за пандемии. Большая доля полимеров связана с производством товаров повседневного спроса, что практически гарантирует спрос на них даже в периоды экономического спада. По оценкам отраслевых агентств, мировой спрос на полиэтилен в 2020 году сократится всего на 1%, что в нынешних условиях можно оценивать как проявление стабильности.

— До конца года с учетом возобновившихся локдаунов в Европе, можно ожидать замедления восстановления спроса на глобальном рынке. В то же время можно ожидать несколько большей устойчивости спроса на внутреннем рынке, поскольку пока что в России не ожидается восстановления жестких карантинных мер по примеру апреля — мая. Низкие издержки российских производителей позволяют работать с положительной рентабельностью по EBITDA даже в текущих условиях, уход в минус по чистой прибыли возможен лишь в случае перегруженности долгом, особенно валютным, — убежден директор корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.