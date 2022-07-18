«Рубин» на первом матче сезона при поддержке КОСа организовал раздельный сбор отходов

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

ФК «Рубин» экологично провел первый матч первенства Первой лиги. При поддержке «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) организовал раздельный сбор отходов для их последующей переработки.

Для этого в зоне фуд-корта «Ак Барс Арены» были установлены специальные контейнеры. Все собранное вторсырье будет вывезено на досортировку региональным оператором «УК «ПЖКХ». Далее пластиковые бутылки отправятся на переработку и получат вторую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии, где переработанный пластик станет частью материала Vivilen rPET. В дальнейшем из него можно будет снова сделать бутылку для напитков.

Ранее на первом матче «Нефтехимика» в Нижнекамске при поддержке НКНХ был организован раздельный сбор отходов. Весь собранный пластик также пойдет на переработку и вторичное использование.

В первом матче сезона «Рубин» обыграл московскую «Родину» в матче 1-го тура Первой лиги. Игра в Казани завершилась со счетом 2:0.

Оба гола забил нападающий Джоэль Фамейе.