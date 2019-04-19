70 процентов прибыли «Казаньоргсинтеза» за 2018 год будет направлено на дивиденды

Рустам Минниханов посетил годовое собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»

Фото: Ринат Назметдинов

В прошлом году выручка ПАО «Казаньоргсинтез» достигла 79 млрд рублей, что на 9,7% выше уровня 2017 года. Налоговые платежи во все уровни бюджета составили 9,7 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Татарстана — 6,1 млрд рублей. Успешное развитие предприятия положительно сказалось и на дивидендах. В этом году на них будет направлено 70% от чистой прибыли, которая за 2018 год составила 19,9 млрд рублей. Подробнее об итогах финансовой деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за прошлый год — в материале «Реального времени».

Президент РТ посетил производственную площадку «Казаньоргсинтеза»

Перед началом годового собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам деятельности за 2018 год президент Татарстана Рустам Минниханов посетил модернизированные и новые объекты предприятия, сданные в эксплуатацию в прошлом году. В первую очередь он осмотрел узел производства концентрата технического углерода. Комплекс был запущен в конце 2018 года взамен устаревшего на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Концентрат технического углерода используют в качестве естественного черного красителя для «черных» марок полиэтилена, предназначенных для изготовления труб и соединительных деталей газораспределительных сетей, напорных труб и соединительных деталей.

Комплекс был запущен в конце 2018 года



Директор завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления Рустем Музафаров рассказал, что потребность «Казаньоргсинтеза» в концентрате технического углерода составляет 17 тыс. тонн в год. Пуск новой установки не только позволяет покрыть текущие потребности предприятия, но и нарастить производство трубной марки ПНД или при необходимости реализовывать концентрат техуглерода сторонним покупателям. Стоимость узла производства концентрата технического углерода — 686 млн рублей.

Второй площадкой, которую посетил президент, стали печи пиролиза «Текнип»



Второй площадкой, которую посетил президент, стали печи пиролиза «Текнип», сданные в эксплуатацию в канун 60-летия «Казаньоргсинтеза». Четыре новые печи заменили десять старых. Они входят в комплекс Э-200 на заводе этилена. Совокупная производственная мощность печей составляет 72 тонны в час. Отметим, что на финансирование объектов капитального строительства, замену и обновление оборудования в прошлом году ПАО «Казаньоргсинтез» направило 12 млрд рублей, что в 1,5 раза больше уровня 2017 года.

Затраты на сырье, материалы и энергоресурсы составляют 72,6%

С итогами деятельности за 2018 год на годовом собрании акционеров выступил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. Успехи предприятия впечатляют: выручка от реализации продукции превысила 79 млрд рублей, что на 9,7% выше уровня 2017 года, а чистая прибыль составила 19,9 млрд рублей, что на 31% выше относительно 2017 года. Основное влияние на увеличение выручки оказала конъюнктура цен на рынке полиэтиленов и поликарбонатов.

За 2018 год ПАО «Казаньоргсинтез» произвело 989 тыс. тонн товарной продукции. Показатель использования производственных мощностей — 94%. Общий объем производства полиэтиленов — 716 тысяч, что ниже уровня прошлого года на 1,5%. В то же время полиэтилена низкого давления произведено более 512 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года на 4,5 тыс. тонн. Поликарбоната было произведено 77 тыс. тонн, что на 8,7 тыс. тонн больше прошлого года. Рост связан с тем, что завод не останавливался на ремонт.

Поликарбоната было произведено 77 тыс. тонн, что на 8,7 тыс. тонн больше прошлого года



Максимально использовать имеющиеся мощности по производству полиэтиленов предприятию не позволило снижение поставок этилена на 15 тысяч тонн по сравнению с 2017 годом. Перекрыть дефицит не удалось даже за счет увеличения собственной выработки этилена.

Основным рынком сбыта продукции ПАО «Казаньоргсинтез» остается внутренний рынок — 82% от выручки. Экспорт составляет 18%. В 2018 году продукция предприятия поставлялась в 32 страны мира. Основными покупателями стали компании из Казахстана, Украины, Белоруссии, Китая, Сингапура, Литвы, Сербии, Узбекистана. Налажены поставки в Южную Америку: Уругвай, Чили и Бразилию.

Себестоимость продаж в 2018 году составила 54,6 млрд рублей, рост относительно 2017 года достиг 5,3%. Изменения предприятие связывает с ростом цен на сырье, материалы и с повышением тарифов на энергоресурсы. В структуре затрат 72,6% занимают сырье, материалы и энергоресурсы. Налоговые платежи во все уровни бюджета по итогам 2018 года составили 9,7 млрд рублей. В том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан перечислено 6,1 млрд рублей.

В охрану окружающей среды инвестировано более 450 млн рублей

В своем выступлении Фарид Минигулов уделил внимание вопросам экологии, промышленной безопасности и охраны труда. На «Казаньоргсинтезе» традиционно при разработке новых проектов тщательно оцениваются возможные последствия их реализации, не допускается негативное влияние на окружающую среду. Общий валовой выброс вредных веществ в атмосферу, водопотребление, сброс загрязняющих веществ в водоемы, образование отходов строго контролируются. В прошлом году их объемы были существенно ниже установленных нормативов.

Текущие затраты на охрану окружающей среды за год составили более 450 млн рублей, что на 2,3% выше уровня 2017 года. Затраты на охрану труда достигли 544,7 млн рублей, были улучшены условия труда 1531 работника. Затраты на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности составили 2,5 млрд рублей, что больше прошлогоднего показателя на 8,1%.

Защитные очки «Казаньоргсинтеза» соответствуют требованиям Таможенного союза

По итогам 2018 года доля сертифицированной продукции в общем объеме товарной продукции составила 94,9%. Компания ежегодно принимает участие в конкурсе «100 лучших товаров России». В прошлом году званий лауреата конкурса и «Новинки года» удостоилась композиция полиэтиленов низкого давления. Марки поликарбоната стали дипломантами конкурса.

Марки поликарбоната стали дипломантами конкурса «100 лучших товаров России»



В 2018 году защитные очки производства ПАО «Казаньоргсинтез» успешно прошли процедуру декларирования на соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности средств индивидуальной защиты. Они изготавливаются из собственного поликарбоната.

Через два года выпуск поликарбоната увеличится до 100 тыс. тонн год

«Казаньоргсинтез» продолжает обновлять оборудование с целью достижения экономии сырьевых и энергетических ресурсов, снижения воздействия на окружающую среду, увеличения выработки продукции и улучшения логистики. В 2018 году среди крупных завершенных проектов, кроме строительства четырех печей пиролиза на заводе этилена и узла по производству черного мастер-батча, была реконструирована сливно-наливная эстакада СУГ, модернизирован реактор «С» с оснащением его системой рекуперации сбросных газов на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (ЗПППНД), поменяли автоклавные реакторы на заводе полиэтилена высокого давления.

В этом году «Казаньоргсинтез» планирует модернизировать часть производства этилена



В этом году «Казаньоргсинтез» планирует модернизировать часть производства этилена, чтобы нарастить мощности при замещении этанового сырья пропаном на заводе этилена, обновить производство изопропилбензола и узла тонкой очистки фенола от микропримесей на заводе бисфенола А. Также в планах строительство блока водоподготовки цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций с дополнительным резервуаром. Проект связан с планируемым увеличением потребления фильтрованной воды в ЖК «Салават купере».

Фарид Минигулов рассказал, что в течение двух лет предприятие намерено увеличить до 100 тыс. тонн производственные мощности на заводе поликарбонатов и довести в 2019 году выпуск этилена до 620 тыс. тонн.

«Задача — выпускать один миллион тонн пластмасс в год»

В выступлении перед акционерами «Казаньоргсинтеза» Рустам Минниханов отметил, что результаты предприятия позитивные. «Выручка рекордная, практически 80 млрд рублей, почти 20 млрд рублей — чистая прибыль, большие инвестиции — 12 млрд рублей вложены в развитие», — отметил президент Татарстана.

— И федеральный, и республиканский бюджеты чувствуют себя позитивно, когда у вас такие результаты. Огромный труд рабочего коллектива, системная работа совета директоров и команда исполнительной дирекции позволяют добиться решения тех задач, которые стоят перед предприятием, — добавил Рустам Минниханов.

На пресс-конференции президент также обратил внимание на рост капитализации «Казаньоргсинтеза», которая достигла в 2018 году 182 млрд рублей, упомянул четыре новые печи пиролиза.

Рустам Минниханов отметил рост прибыли, чистой выручки и инвестиций в проекты КОСа



— При тех же объемах сырья мы получаем значительно большее количество продукции. Задача — выпускать один миллион тонн пластмасс в год. Это сложная задача, но ее надо решать. Сейчас вместо проектного выпуска поликарбоната в 60 тыс. тонн производят 77 тыс. тонн продукции. Задача — выйти на 100 тыс. тонн поликарбоната. Это требует серьезных технологических решений, — заявил президент Татарстана.

Он рассказал, что во время посещения площадки «Казаньоргсинтеза» обратил внимание на культуру производства, состояние входной группы, выполненной в виде информационного табло, чистоту на заводе.

На дивиденды будет направлено 70% прибыли предприятия

На пресс-конференции также был затронут вопрос о дивидендной политике предприятия. В этом году 70% прибыли «Казаньоргсинтез» направит на дивиденды.

— Акционеры участвуют в акционерном обществе для того, чтобы получать дивиденды. В прошлом году после предложения акционеров мы внесли изменения в устав о том, чтобы на дивиденды направлять не менее 70% прибыли. В соответствии с уставом действующего законодательства «Казаньоргсинтез» выполняет закон. Акционеры не против, совет директоров поддержал. В будущем будем придерживаться требований действующего законодательства, устава и предложений акционеров, которые они могут озвучить через своих представителей в совете директоров. Окончательное решение вопроса всегда остается за акционерами, — сказал председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов.

В этом году 70% прибыли «Казаньоргсинтез» направит на дивиденды



Таким образом, в этом году «Казаньоргсинтез» выплатит 13,9 млрд рублей дивидендов. За 2018 год размер обыкновенной акции составил 7,79 рубля и 0,25 рубля — привилегированной. Реестр акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным на 6 мая.

Представителей СМИ также интересовал вопрос о сроках завершения тендера на строительство электрогенерирующей установки ПГУ-250. Фарид Минигулов пояснил, что для участия в проекте заявилось несколько подрядчиков, окончание тендера ожидается в июне. Предприятие планирует создать электрогенерирующую установку, используя 85% заемных средств и 15% собственных.

— Вопрос серьезный, важный и для экономики Республики Татарстан. О результатах тендера «Казаньоргсинтез» вас проинформирует. Это сложная работа, но мы можем ее выполнить, это показала работа ТЭЦ-3, — добавил Руслан Шигабутдинов.