«Казаньоргсинтез» в 2019 году: рост производства, сокращение выручки и новые рынки сбыта

Химическое предприятие подвело итоги деятельности за прошлый год

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Снижение цен на топливные ресурсы и нефтехимическую продукцию на мировом рынке негативно отразилось на нефтегазохимическом секторе: большинство предприятий сократили прибыль. Несмотря на напряженную ситуацию, ПАО «Казаньоргсинтез» в 2019 году увеличил производство продукции, достигнув общего роста в 2,7%. 29 июня состоится годовое общее собрание акционеров и впервые — в заочной форме. Компания осталась верна принятым ранее обязательствам и планирует направить на дивиденды 70% от чистой прибыли.

Акцент на внутренний рынок

«Казаньоргсинтез» обнародовал финансовые показатели 2019 года. По причине пандемии коронавируса годовое общее собрание акционеров 29 июня впервые пройдет в заочной форме. Как озвучил официальную точку зрения министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, сейчас ситуацию можно назвать «умеренно оптимистичной». Но министр особо подчеркнул: расслабляться рано.



За месяц до годового общего собрания акционеров на сайте «Казаньоргсинтеза» публиковали все проекты документов для ознакомления. Кроме того, акционеры могли изучить материалы ГОСА в частном порядке в отделе корпоративного управления предприятия, а заполненные бюллетени отправить по почте.



Безусловно, на итогах бюджетообразующего предприятия за 2019 год отразилась напряженная ситуация на рынке полимеров, где произошло значительное снижение цен. По данным независимого аналитического агентства «Маркет Репорт», с января по сентябрь 2019 года падение средней рыночной цены среди марок ПНД составило 19%, а стоимость ПВД сократилась на 20%.

Тем не менее при такой неблагоприятной конъюнктуре «Казаньоргсинтез» получил прибыль в размере 11,6 млрд рублей, что говорит о грамотно выстроенных рынках сбыта продукции предприятия. За 2019 год выручка компании составила 72,4 млрд рублей. По-прежнему наибольший доход дают полимеры и сополимеры этилена (74%) и поликарбонаты (12%). Капитализация компании по сравнению с 2018 годом увеличилась и составила 187,1 млрд рублей.

Согласно годовому отчету компании, неизменной осталась структура продаж «Казаньоргсинтеза»: внутренний рынок в 2019 году принес компании 60,5 млрд рублей, а экспорт — 11,9 млрд рублей. Потребителями ПАО «Казаньоргсинтез» в прошедшем году стали компании из 31 страны мира. Также удалось выйти на новые рынки сбыта Гватемалы, Индии, Южной Кореи, Перу. Для экспортных поставок предприятие выбрало страны с более высоким уровнем контрактных цен.

Рост объемов производства

В 2019 году предприятие продолжило системную модернизацию производства. Это позволило ему увеличить выпуск продукции полимеров и сополимеров. Успехи «Казаньоргсинтеза» отметили на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга».

Потребителями ПАО «Казаньоргсинтез» в 2019 году стали компании из 31 страны мира. Фото Рината Назметдинова

В прошлом году компания произвела 1,8 млн тонн продукции органического синтеза. Производственные мощности были использованы на 97,3%. Основной причиной недоиспользования по-прежнему остается дефицит основного сырья.

Всего за 2019 год «Казаньоргсинтез» произвел более 1 млн тонн товарной продукции. Это на 40,8 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Индекс физического объема за отчетный период составил 102,7% к уровню 2018 года. Основной удельный вес — 86,8% в стоимостном выражении — в выпущенной продукции заняли полимеры этилена и поликарбонаты.

Затраты предприятия на производство выросли на 1,3 млрд рублей и составили 56,1 млрд рублей. Основные расходы были направлены на сырье и материалы, энергию со стороны и зарплату сотрудников.

На природоохранные мероприятия направлено 241,6 млн рублей

Свой интенсивный рост производства «Казаньоргсинтез» сопровождает экологическими мероприятиями, направленными на сохранение окружающей среды, сокращение выбросов в атмосферу, почву и воду. Ответственность предприятия в этой области зафиксирована в программе экологического менеджмента.

В 2019 году компания реализовала 36 мероприятий по охране атмосферного воздуха, водных объектов, охране почв и земельных ресурсов. Общая сумма затрат на выполнение природоохранных мероприятий составила 241,6 млн рублей. В 2018 году на эти цели было направлено 231,9 млн рублей.

В частности, «Казаньоргсинтез» — активный участник проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Республики Татарстан». На 2018—2025 годы предприятие разработало план мероприятий по улучшению экологического состояния реки. Компания намерена сократить поступление загрязненных сточных вод в реку, а также уменьшить водозабор.

В 2019 году предприятие использовало из Куйбышевского водохранилища на 2,1 млн куб. м воды меньше, чем в предыдущем. Водопотребление «Казаньоргсинтеза» составило 24,2 млн куб. м. В 2018 году на производстве предприятие использовало 26,3 млн куб. м волжской воды.

Повысить использование оборотной воды удалось за счет внедрения передовых технологий подготовки воды и реконструкции градирен. Расход воды в системах оборотного водоснабжения составил 664,2 млн куб. м. Процент водооборота — 98%, в 2018 году он достигал 97,8%.

За отчетный период «Казаньоргсинтез» сбросил в Волгу меньше сточных вод (11,5 млн куб. м), чем разрешается по нормативу (14,2 млн куб. м/год). При этом сточные воды прошли механическую и биологическую очистку, а содержание в них загрязняющих веществ соответствовало требованиям предельно допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Вредные выбросы ниже допустимой нормы

На III Всероссийском конкурсе «Климат и ответственность — 2019» отметили успехи «Казаньоргсинтеза» по снижению вредных выбросов. «Казаньоргсинтез» занял третье место в номинации «Лучшая организация Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций, выбрасывающих менее 150 тыс. т СО2-эквивалента в год».

В прошлом году предприятием также соблюдались нормативы по выбросу вредных веществ в атмосферу. Выбросы составил 10 944 тонн, за аналогичный период 2018 года — 10 692 тонн.

Планомерная модернизация производства «Казаньоргсинтеза» также позволяет сократить вредные выбросы в атмосферу. В прошлом году предприятие организовало публичные слушания перед началом реконструкции реактора. Ожидается, что проект модернизации принесет предприятию экономический и экологический эффект.

Экономический эффект от энергопрограммы

Энергоресурсы остаются одной из основных статей расходов промышленного сектора. В 2019 году тарифы по отношению к предыдущему году на электрическую энергию увеличились на 10,1 %, на тепловую энергию — на 6,7%.

В 2019 году потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,9% и составило 1 718 млн кВт·ч. Увеличение потребления электроэнергии связано с увеличением выпуска продукции, а также вводом новых энергопотребляющих мощностей на заводе ПППНД.

При этом показатель электроемкости снизился относительно 2018 года на 0,85% и составил 29,22 ткВт·ч/млн рублей. Общее потребление теплоэнергии с учетом собственной выработки сократилось на 3,8% и составило 3 356 тыс. Гкал. Приобретение теплоэнергии со стороны снизилось на 12% и составило 1 841 тыс. Гкал.

Собственная выработка пара и теплофикационной воды увеличилась относительно предыдущего года на 117 тыс. Гкал или на 8,4%. Показатель теплоемкости снизился относительно 2018 года на 14,38% и составил 31,31 Гкал/млн рублей. Энергоемкость товарной продукции снизилась на 8,75% и составила 8,97 т.у.т./млн рублей.

Для минимизации энергозатрат «Казаньоргсинтез» сокращает потребление энергоресурсов на единицу произведенной продукции и использует вторичные и возобновляемые ресурсы. Такие меры содержатся в «Долгосрочной программе энергосбережения и энергоэффективности на 2011—2015 годы и на перспективу до 2020 года». Программа также предусматривает внедрение передовых технологий и оборудования для освоения потенциала энергосбережения.

В 2019 году благодаря реализации программных мероприятий предприятие получило экономический эффект в размере 349 млн рублей. За 9 лет «Долгосрочной программы энергосбережения и энергоэффективности на 2011—2015 годы и на перспективу до 2020 года» «Казаньоргсинтез» сэкономил более 1,8 млрд рублей.

Участие в социальной жизни Татарстана

«Казаньоргсинтез» неукоснительно придерживается политики социальной ответственности перед своими работниками, членами их семей и жителями Татарстана. На предприятии ежегодно повышают заработную плату. Летом прошлого года зарплаты рабочих, а это 6 тысяч человек из 8,3 тысячи общего состава коллектива предприятия, выросли на 30%. Оклады специалистов увеличились на 10%. Меньше всего индексация коснулась руководящих должностей — здесь рост доходов составил от 3 до 7%.

Предприятие реконструировало детскую базу отдыха «Солнечный». Фото Максима Платонова

В течение 2019 года сотрудникам «Казаньоргсинтеза» выплатили и предоставили льготы, предусмотренные колдоговором за 2017—2019 годы. Предприятие обновило объекты социальной сферы: реконструировало детскую базу отдыха «Солнечный», общежития и бассейн «Оргсинтез».

В прошлом году «Казаньоргсинтез» принял активное участие в подготовке и проведении 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Вклад предприятия был отмечен благодарственным письмом на торжественной церемонии подведения итогов ежегодного общественного конкурса «Руководитель года — 2019».

Планы на рост производства и сокращение дефицита сырья

В этом году «Казаньоргсинтез» продолжит модернизацию производства в рамках Программы стратегического развития на 2020—2025 годы. Цеха завода Этилен будут обновлены для переработки пропанового сырья. Таким образом, компания компенсирует дефицит этанового сырья.

На заводе Бисфенол А будет реконструирована установка получения изопропилбензола с внедрением технологии производства кумола с использованием цеолитного катализатора. На заводе поликарбонатов планируется увеличение производственной мощности за счет потенциала действующего производства.

Одним из главных событий станет строительство электрогенерирующей установки ПГУ-250. Это позволит ПАО «Казаньоргсинтез» создать собственные мощности получения электрической энергии и снизить энергозатраты.