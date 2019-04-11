На казанском заводе автопогрузчики «станцевали» танго

Фото: Роман Хасаев

В Сети набирает популярность видеоролик, в котором автопогрузчики исполняют танго. Ролик обыгрывает историю взаимоотношений двух молодых сотрудников завода, работающих водителями погрузчиков. По сюжету видео, у девушки на работе появляется тайный поклонник, который дарит ей цветы. Молодой человек следует за девушкой, когда та едет на автопогрузчике. В итоге езда по складу превращается в настоящее танго на рабочих машинах.

Ролик был снят в Казани, на складе готовой продукции «Казаньоргсинтеза». Таким образом на предприятии решили поздравить работников с приходом долгожданной весны и напомнить о предстоящем чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Влюбленных сыграли молодые актеры Татьяна Грибановская и Дмитрий Сенатов. А само танго погрузчиков исполнили профессиональные водители, работники завода Лариса Михайлова и Ринат Марданов. Танец поставила Лариса Михайлова, которая не только виртуозно водит погрузчик, но и обучает этому умению других, являясь инструктором производственного обучения водителей погрузчиков ПАО «Казаньоргсинтез».