Удерживая позиции: с какими итогами КОС завершил 2020 год

Фото: Максим Платонов

В 2020 году спрос на основных рынках продукции ПАО «Казаньоргсинтез» составил примерно 30% в зависимости от отрасли применения. Кроме карантинных ограничений, предприятию пришлось справляться с возросшей конкуренцией — на полные мощности вышли новые крупнотоннажные производители полимеров. Несмотря на все факторы, КОС сумел удержать позиции в долгосрочном и краткосрочном рейтинге дефолта эмитента на уровне «В+» и «В» соответственно. Об этом один из крупнейших отечественных производителей полимеров и сополимеров этилена сообщил в отчете за IV квартал минувшего года.

Влияние пандемии

В первом полугодии на отрасль сильно повлияли карантинные ограничения. Как сообщает аналитическое агентство «Маркет Репорт», спрос на основных рынках продукции КОС составил 30% в зависимости от отрасли применения. Ограничения привели к тому, что нефтегазовый сектор столкнулся с переизбытком предложения нефти.

Это повлекло за собой падение мировых котировок нефти вплоть до достижения отрицательных отметок. Во втором полугодии спрос восстановился благодаря введению новых ограничений на добычу и данных о снижении запасов.

Тем не менее показатели декабря 2020 года так и не достигли уровня января: снижение основных марок нефти с января по декабрь прошлого года в среднем составило 18%. Падение нефтяных котировок вызвало корреляцию цен продуктов нефтепереработки и органического синтеза.

Снижение стоимости нефти повлекло за собой изменение курса основных валют: с январь по декабрь 2020 года рост стоимости валютных пар доллар-рубль и евро-рубль достигли в среднем 25%. Изменение курса валют напрямую отражается на деятельности российских производителей в области ценообразования на внутренние и экспортные поставки нефтехимической продукции.

Ограничения привели к тому, что нефтегазовый сектор столкнулся с переизбытком предложения нефти. Фото: Ринат Назметдинов

Кроме того, химгиганту пришлось конкурировать с новыми крупнотоннажными производителями полимеров. После ввода их мощностей в полную силу уровень отечественного производства основных видов полимерной продукции превысил потребление на внутреннем рынке на 39%.

— Значительная часть спроса на полимеры связана с производством товаров повседневного спроса, которые демонстрируют устойчивый спрос даже в периоды экономического спада. Отчасти стабильность была обеспечена ростом спроса на полимеры со стороны фармацевтической промышленности и производства медицинских товаров, на которые наблюдался взрывной рост в условиях пандемии — например, разного рода защитная экипировка для врачей. В то же время произошло резкое снижение спроса на отдельные типы продукции, привязанные к таким сильно пострадавшим отраслям, как производство автомобилей. Особенно это касается производства синтетических каучуков. Впрочем, во второй половине года началось восстановление спроса и со стороны наиболее пострадавших отраслей, анализирует ситуацию директор корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Возросшая конкуренция

Работа в условиях конкуренции продолжалась весь 2020 год. Тем не менее «Казаньоргсинтез» удерживает одно из лидирующих положений в своем сегменте. Это единственное предприятие в СНГ, выпускающее гранулированный поликарбонат. И второе — по объему выпуска полиэтилена высокого и низкого давления. Кроме того, конкурентоспособным КОС делает внедрение современных технологий.

К примеру, Общество планирует построить парогазовую установку, которая создаст собственные энергетические мощности для дальнейшего развития предприятия. Строительными работами займется немецкий концерн Siemens. На ПГУ-250 будут применены новейшие технологии, позволяющие использовать газовые сдувки для получения энергии, исключив их сжигание в атмосфере.

— Мы планируем экономить около 2 млрд рублей ежегодно за счет снижения себестоимости электроэнергии. Естественно, установка необходима для энергетического обеспечения и безопасности работы. Предприятие непрерывно будет получать электроэнергию, — рассказал генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов во время подписания договора с немецкой компанией.

С применением современных материалов на территории химгиганта построят и завод полиэтилен-винилацетата. Реализация проекта позволит заменить устаревшее оборудование и увеличить выпуск продукта. Лицензиаром станет японская компания Sumitomo Chemical, входящая в корпорацию Sumitomo Group, — это одна из крупнейших и старейших финансово-промышленных групп Японии.

Работать с новыми технологиями доверяют только самым квалифицированным кадрам. На заводах КОС работают 8 266 человек, средняя заработная плата которых составляет 59 697 рублей. На социальные выплаты в минувшем году потрачено 98 692 тыс. рублей.

Рыночная капитализация Общества на конец года — 146 трлн рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Стабильные позиции

В 2020 году предприятие также сумело отстоять свои позиции в долгосрочном и краткосрочном рейтинге дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «В+» и «В» соответственно. Его прогноз — «стабильный». Последний пересмотр рейтинга дефолта эмитента компанией FitchRaitings происходил 17 марта прошлого года.

Рыночная капитализация Общества на конец года — 146 трлн рублей.

ПАО «Казаньоргсинтез» продолжило сотрудничать с компаниями по всему миру, несмотря на пандемию. В 2020-м КОС отправил продукцию в 31 страну. Общество реализовало 19% товаров на экспорт (в стоимостном выражении), причем 12% от общей реализации поступило в основной валюте экспортной выручки — долларах США и евро. Заниматься экспортом предприятию пришлось в непростых условиях:

— На пике ограничений производители столкнулись со сложностями в отгрузках на внешние рынки из-за проблем с логистикой: дефицит контейнеров, снижение доступности грузовиков, увеличение времени доставки товаров из-за задержек на границах и в портах, перебои или остановка внутренней логистики в отдельных странах и регионах. Стоимость фрахта в пик пандемии резко увеличилась, на ряде направлений — вдвое, — объясняет ведущий эксперт «Центра развития» НИУ ВШЭ Анна Волкова.