«Не более пяти посетителей»: как работает музей «Казаньоргсинтеза» во время пандемии

Фото: Ринат Назметдинов

На время пандемии коронавирусной инфекции выставочная деятельность в России, как и по всему миру, свернута до минимума. Традиционная акция «Ночь музеев» в этом году прошла в онлайн-формате. Музеи промышленных предприятий также изменили специфику своей работы. Так, музей ПАО «Казаньоргсинтез» больше не проводит экскурсии для больших групп. Об уникальной коллекции татарстанского флагмана нефтехимии, посетителях выставок и изменениях в экспозиции к 2022 году «Реальному времени» рассказала заведующая музеем Гузель Халиуллина.

— Гузель Рашатовна, расскажите, кто был инициатором открытия музея «Казаньоргсинтеза»?

— Музей был открыт на территории предприятия 5 ноября 1977 года по поручению руководства завода. Инициативную группу возглавляла Нажия Абдулхакова, в то время она работала начальником центральной лаборатории. Работники предприятия провели большую работу, собирая материал для музея. Сотрудники делились фотографиями с рабочими коллективами предприятия. Важно было сохранить архивные данные по истории завода, наглядно рассказать о достижениях и результатах коллектива новым сотрудникам.

Заведующая музеем Гузель Халиуллина рассказала о графике работы экспозиции во время пандемии

— Где располагался музей?

— Для первого музея выделили комнату в административном здании на территории «Оргсинтеза». В 2003 году сотрудниками национального музея РТ и производственно-творческим комплексом «Музейный центр» была обновлена экспозиция музея. А в 2005 году экспозицию перевели в административный корпус, расположенный за пределами предприятия. Это позволило увеличить количество посетителей ввиду отсутствия необходимости оформления пропуска на территорию Общества.

Самый ценный экспонат — Орден октябрьской революции

— Какими были первые экспонаты музея?

— Фотографии строительства заводов. Самым первым был снимок чистого поля, на месте которого сейчас находится «Казаньоргсинтез». На фото запечатлены работающие геодезисты.

— Сколько экспонатов хранится в коллекции музея?

— У нас собрано около 2 900 предметов. В основном это фотографии значимых событий, документальные видеоматериалы, знамена, награды, врученные предприятию подарки, образцы выпускаемой Обществом продукции. Любой работник может принести что-то в дар музею. Чаще всего делятся фотографиями. Если они обладают исторической ценностью, на них запечатлены значимые для завода люди, то мы определяем им достойное место на стендах. Фотографии оцифровываем, чтобы сохранить потомкам.

В музее выставлен макет заводов «Казаньоргсинтеза» с подсветкой

— Расскажите о самом интересном экспонате музея.

— Это орден Октябрьской революции. 8 января 1971 году указом Президиума Верховного Совета СССР завод был награжден орденом Октябрьской революции за досрочной выполнение заданий пятилетнего плана и социалистических обязательств, достигнутые успехи в увеличении мощностей по производству химической продукции.

А также гордость музея — знамена, врученные Обществу. Завод был награжден переходящими Красными знаменами за успехи в соревновании среди предприятий МХП. Центральный комитет ВЛКСМ наградил заводскую комсомольскую организацию памятным Красным знаменем за активную помощь в строительстве, пуске, освоении производства химических продуктов.

— Какие еще экспонаты вызывают интерес у посетителей музея?

— Многих интересует макет завода. Он привлекает внимание разноцветной подсветкой. В музее можно рассмотреть полиэтиленовые гранулы, полиэтиленовые трубы различного диаметра, которые используют для водоснабжения, газоснабжения.

Интерактивный музей к 2022 году

— Кто в основном посещает музей?

— Музей истории регулярно посещают работники предприятия и студенты Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), Казанского Федерального Университета (КФУ), Казанского государственного университета культуры и искусств (КГУКиИ), ПЛ-№79 и школьники.

В 2020 году планируют изготовить проект мультимедийной экспозиции музея истории ПАО «Казаньоргсинтез»

— 18 мая отмечают международный день музеев. Запланированы ли к этому дню какие-то мероприятия? Как обычно отмечаете День рождения музея?

— В 2019 году в здании музея истории проведена масштабная реконструкция: заменили кровлю, систему вентиляции, кондиционирования, охраны, пожарной сигнализации, провели косметический ремонт кабинетов. Сейчас мы готовимся к 45-летию музея, которое состоится в 2023 году. В 2020 году планируем изготовить новый проект по созданию мультимедийной экспозиции музея истории ПАО «Казаньоргсинтез» с оригинальным архитектурно-художественным оформлением. Он будет соответствовать современным тенденциям и принципам построения экспозиции. Проектировщики используют последние разработки в области мультимедиа и интерактивных технологий.

Техническое оснащение музея подбирается таким образом, чтобы обеспечивалась возможность передать в полной мере технические, исторические, социальные аспекты завода в условиях ограниченного пространства помещения музея.

— Как в музей могут попасть жители Казани, не работающие на «Казаньоргсинтезе»?

— Если предполагается визит больших групп, то необходимо написать запрос на имя заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам. Любой желающий ознакомиться с экспонатами может посетить музей в будние дни в рабочие время.

— Что изменилось в работе музея на время коронавирусной пандемии?

— Мы приостановили прием больших экскурсионных групп. Одновременно осматривать экспозицию могут не более пяти человек в масках и перчатках. Мы также работаем с защитными средствами. Каждые два часа в помещении делаем влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.