В казанском парке «Сосновая роща» открылся елочный городок с 20-метровой елкой
24 декабря в парке «Сосновая роща» открылась главная елка Кировского и Московского районов. По традиции ее устанавливает ПАО «Казаньоргсинтез». Предприятие готовится к событию заранее — монтаж ели начинается за месяц до праздника, ее украшают десятками игрушек и гирляндами. Также возле ДК химиков заработал зимний городок — в этом году он преобразился еще больше. Для гостей мероприятия администрация района подготовила большую программу: с танцами, сказочными героями и шоу. Как выглядит площадка оценил и мэр Казани Ильсур Метшин — он прошелся по территории парка и осмотрел его достопримечательности.
Елочка, гори!
Без традиционного призыва огни на пушистой ели не загораются. Кричать в полсилы нельзя — иначе праздник по-настоящему не наступит. Увидеть, как сверкает и переливается главная елка Кировского и Московского районов пришли десятки горожан. Сирина Бурганова с детьми ради этого приехала из соседнего района — посмотреть на нарядную елку и празднично украшенную площадку.
— Я живу в Авиастроительном районе, но готова приезжать сюда, потому что все очень яркое и красивое. Мы катаемся, гуляем, любуемся елкой — такие места поднимают настроение, создают настрой. Дети обожают ходить в новогодние городки, каждый раз спрашивают, когда отправимся в следующий раз, — рассказывает Сирина Бурганова.
Но перед тем, как площадка засверкает огнями, надо проделать большую работу. Ежегодно этим занимается «Казаньоргсинтез». В этом году на территории парка «Сосновая роща» трудились около шестидесяти специалистов: они установили 20-метровую ель, украсили ее, собрали сцену, создали каток, лабиринт, фотозону и арки. Во время монтажа каркаса елки пришли морозы до -18 градусов, и в этих условиях пришлось работать на высоте, сменяя друг друга через каждые 15 минут. На создание площадки понадобилось больше месяца, на ель — 3 недели.
— «Казаньоргсинтез» является не только бюджетообразующим, но и социально-направленным предприятием. Каждый год мы устанавливаем такую красавицу-елку для жителей нашего города, а в этом году мы даже немного поменяли концепцию — залили каток вокруг елки. А еще восстановили ледовый лабиринт, создали новую входную группу и красивую сцену, чтобы в течение новогодних праздников артисты радовали наших жителей. В том числе тут есть новогодняя фотозона, где можно сделать снимок на фоне елки на память, — сообщил главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров.
Праздник под музыку и танцы
Чтобы открытие площадки также запомнилось надолго, в администрации Кировского и Московского района заранее продумали программу. На новой сцене впервые появились артисты — малыши из культурного центра Московского района, баянисты, вокалисты, танцоры и, конечно, Снегурочка с Дедом Морозом. Так гостям праздника постарались подарить немного новогоднего чуда.
— Огромное удовольствие вас всех здесь видеть, и я желаю, чтобы ваши мечты сбылись. У нас у всех был сложный год, но, несмотря на это Кировский и Московский районы процветают, открываются новые объекты. А это традиционно намоленное место, где всегда проходили елки. Мое самое яркое воспоминание из детства — именно эта елка, бородатые сказочные герои, горки. А сейчас сюда приходит новое поколение, и за это я хочу поблагодарить ГК ТАИФ и наш «Казаньоргсинтез», которые все это делают для жителей, — поделился глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов.
В этом году у горожан еще больше поводов добраться до парка «Сосновая роща». На его территории заработал зимний городок, над которым тоже поработали основательно. Вечером здесь загорается иллюминация, а по бокам площадки установлены фуд-траки, где посетителей накормят или согреют горячим чаем. Каждое утро в парк приходит Мария Ильина. Ей 84 года, но возраст она не считает — пока все спят, занимается скандинавской ходьбой, держит себя в форме. Теперь, говорит, гулять по любимой площадке еще приятнее.
— Я живу в соседнем квартале, и специально пришла сюда, чтобы посмотреть на красоту. Узнала, что будет еще и концерт, и не смогла это пропустить. Мне очень нравится, как выглядит территория, блеск огней и украшения, — рассказала Мария Ильина.
Для более активного занятия спортом возле елки залит каток. Опробовать лед можно было сразу, чем и воспользовалась Полина Филиппова.
— Я обычно катаюсь на катке рядом с улицей Симонова, а сейчас буду приходить и сюда. Вместе со мной на празднике мама и шестилетняя сестренка — в этом году она впервые встала на коньки и вот тоже опробует этот каток. Мы планируем еще дойти до фотозоны, а чуть позже погуляю здесь с друзьями. Настроение очень новогоднее, — сообщила она.
Такие площадки для горожан появятся еще в 12 местах Кировского и Московского районов. Для жителей поселка Юдино праздник пройдет 25 декабря в 17:00 по адресу: ул. Ильича, 1. В микрорайоне Залесный елочный городок по ул. Залесной, 5а откроется 26 декабря в 17:00.
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