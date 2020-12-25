В казанском парке «Сосновая роща» открылся елочный городок с 20-метровой елкой

Фото: Ринат Назметдинов

24 декабря в парке «Сосновая роща» открылась главная елка Кировского и Московского районов. По традиции ее устанавливает ПАО «Казаньоргсинтез». Предприятие готовится к событию заранее — монтаж ели начинается за месяц до праздника, ее украшают десятками игрушек и гирляндами. Также возле ДК химиков заработал зимний городок — в этом году он преобразился еще больше. Для гостей мероприятия администрация района подготовила большую программу: с танцами, сказочными героями и шоу. Как выглядит площадка оценил и мэр Казани Ильсур Метшин — он прошелся по территории парка и осмотрел его достопримечательности.

Елочка, гори!

Без традиционного призыва огни на пушистой ели не загораются. Кричать в полсилы нельзя — иначе праздник по-настоящему не наступит. Увидеть, как сверкает и переливается главная елка Кировского и Московского районов пришли десятки горожан. Сирина Бурганова с детьми ради этого приехала из соседнего района — посмотреть на нарядную елку и празднично украшенную площадку.

— Я живу в Авиастроительном районе, но готова приезжать сюда, потому что все очень яркое и красивое. Мы катаемся, гуляем, любуемся елкой — такие места поднимают настроение, создают настрой. Дети обожают ходить в новогодние городки, каждый раз спрашивают, когда отправимся в следующий раз, — рассказывает Сирина Бурганова.

На создание площадки понадобилось больше месяца, на ель — 3 недели. Фото: Ринат Назметдинов

Но перед тем, как площадка засверкает огнями, надо проделать большую работу. Ежегодно этим занимается «Казаньоргсинтез». В этом году на территории парка «Сосновая роща» трудились около шестидесяти специалистов: они установили 20-метровую ель, украсили ее, собрали сцену, создали каток, лабиринт, фотозону и арки. Во время монтажа каркаса елки пришли морозы до -18 градусов, и в этих условиях пришлось работать на высоте, сменяя друг друга через каждые 15 минут. На создание площадки понадобилось больше месяца, на ель — 3 недели.

— «Казаньоргсинтез» является не только бюджетообразующим, но и социально-направленным предприятием. Каждый год мы устанавливаем такую красавицу-елку для жителей нашего города, а в этом году мы даже немного поменяли концепцию — залили каток вокруг елки. А еще восстановили ледовый лабиринт, создали новую входную группу и красивую сцену, чтобы в течение новогодних праздников артисты радовали наших жителей. В том числе тут есть новогодняя фотозона, где можно сделать снимок на фоне елки на память, — сообщил главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров.

В администрации Кировского и Московского района заранее продумали программу праздника. Фото: Ринат Назметдинов

Праздник под музыку и танцы

Чтобы открытие площадки также запомнилось надолго, в администрации Кировского и Московского района заранее продумали программу. На новой сцене впервые появились артисты — малыши из культурного центра Московского района, баянисты, вокалисты, танцоры и, конечно, Снегурочка с Дедом Морозом. Так гостям праздника постарались подарить немного новогоднего чуда.

— Огромное удовольствие вас всех здесь видеть, и я желаю, чтобы ваши мечты сбылись. У нас у всех был сложный год, но, несмотря на это Кировский и Московский районы процветают, открываются новые объекты. А это традиционно намоленное место, где всегда проходили елки. Мое самое яркое воспоминание из детства — именно эта елка, бородатые сказочные герои, горки. А сейчас сюда приходит новое поколение, и за это я хочу поблагодарить ГК ТАИФ и наш «Казаньоргсинтез», которые все это делают для жителей, — поделился глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

На территории парка заработал зимний городок, над которым тоже поработали основательно. Фото: Ринат Назметдинов

В этом году у горожан еще больше поводов добраться до парка «Сосновая роща». На его территории заработал зимний городок, над которым тоже поработали основательно. Вечером здесь загорается иллюминация, а по бокам площадки установлены фуд-траки, где посетителей накормят или согреют горячим чаем. Каждое утро в парк приходит Мария Ильина. Ей 84 года, но возраст она не считает — пока все спят, занимается скандинавской ходьбой, держит себя в форме. Теперь, говорит, гулять по любимой площадке еще приятнее.

— Я живу в соседнем квартале, и специально пришла сюда, чтобы посмотреть на красоту. Узнала, что будет еще и концерт, и не смогла это пропустить. Мне очень нравится, как выглядит территория, блеск огней и украшения, — рассказала Мария Ильина.

Для более активного занятия спортом возле елки залит каток. Опробовать лед можно было сразу, чем и воспользовалась Полина Филиппова.

— Я обычно катаюсь на катке рядом с улицей Симонова, а сейчас буду приходить и сюда. Вместе со мной на празднике мама и шестилетняя сестренка — в этом году она впервые встала на коньки и вот тоже опробует этот каток. Мы планируем еще дойти до фотозоны, а чуть позже погуляю здесь с друзьями. Настроение очень новогоднее, — сообщила она.

Как выглядит площадка оценил и мэр Казани Ильсур Метшин — он прошелся по территории парка и осмотрел его достопримечательности. Фото: Ринат Назметдинов

Такие площадки для горожан появятся еще в 12 местах Кировского и Московского районов. Для жителей поселка Юдино праздник пройдет 25 декабря в 17:00 по адресу: ул. Ильича, 1. В микрорайоне Залесный елочный городок по ул. Залесной, 5а откроется 26 декабря в 17:00.

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов