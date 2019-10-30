Как на «Казаньоргсинтезе» заботятся о людях труда

Первичная профсоюзная организация предприятия подвела итоги работы за 5 лет

Фото: Ринат Назметдинов

В профсоюзе «Казаньоргсинтеза» состоит более 12 тысяч членов Росхимпрофсоюза или 95% работников предприятия. Самое ценное для заводчан — это чувство защищенности и уверенности, которое возникает при сотрудничестве с профсоюзом. Они знают, что в радостной или тяжелой жизненной ситуации коллектив и исполнительная дирекция предприятия их поддержат. Итоги работы профсоюза — в материале «Реального времени».

Под заботой профкома находятся все сферы жизни заводчан

В работе отчетно-выборной конференции профсоюзного комитета работников ПАО «Казаньоргсинтез» приняли участие заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Айрат Шигабутдинов, главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров и руководитель Татрескома Росхимпрофсоюза Алексей Ильин. Работникам предприятия рассказали об итогах деятельности профсоюза с 2014 по 2019 год.

Работникам предприятия рассказали об итогах деятельности профсоюза с 2014 по 2019 год

Также во время конференции делегаты от всех производств и подразделений «Казаньоргсинтеза» переизбрали руководящее звено профкома. Наталья Рослякова, один из заместителей руководителя профсоюза, проработавшая на предприятии в разных должностях 34 года, ушла на заслуженный отдых. Нияз Газеев, которого во внеочередном порядке выбрали на должность председателя в июле этого года, продолжит исполнять свои обязанности следующие 5 лет. Светлана Кузягина сохранила пост заместителя председателя.

Нияз Газеев рассказал, что в течение последних 5 лет под руководством профсоюзного комитета работали 13 постоянных комиссий, в том числе комиссии, созданные на паритетной основе: комиссия социального страхования, по трудовым спорам, по негосударственному обеспечению работников ПАО «Казаньоргсинтез» и комиссия по проведению коллективных переговоров по подготовке и заключению коллективного договора.

Нияз Газеев, которого во внеочередном порядке выбрали на должность председателя в июле этого года, продолжит исполнять свои обязанности следующие 5 лет

Под заботой профкома находятся все сферы жизни заводчан, начиная с охраны труда, социальной защиты, трудовых споров, пенсионных вопросов и заканчивая культурно-массовыми мероприятиями, охраной материнства и детства, спортом и многим другим. Профсоюз также содействует работе по созданию достойных, безопасных условий труда в соответствии со всеми нормативами.

— В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения по предприятию, касающиеся социально-трудовых отношений. С профсоюзным комитетом согласовывались инструкции по охране труда. Ежегодно на заседаниях профкома рассматривалось состояние травматизма на предприятии. Особое внимание уделялось причинам, по которым происходили несчастные случаи. По итогам таких заседаний определялись меры, способствующие снижению травматизма, — отметил Нияз Газеев.

Напомним, что на предприятии постоянный профсоюзный контроль за охраной труда осуществляют 87 уполномоченных лиц по охране труда профсоюзной организации.

Льготы на отдых и помощь солидарного фонда

Особое внимание профсоюз уделяет здоровью работников предприятия и членов их семей. Так, на льготы на санаторно-курортное лечение в профсоюзном бюджете было предусмотрено 1,5 млн рублей в год. Хорошо зарекомендовали себя социальные программы, разработанные и внедренные Татрескомом Росхимпрофсоюза. По программе оздоровления в санаториях, работникам и пенсионерам — членам профсоюза выплачивалась частичная компенсация. С января 2015 года по октябрь 2019 года этой льготой воспользовались более 300 членов профсоюза, общая сумма выплат составила более 1,2 млн рублей.

Хорошо зарекомендовали себя социальные программы, разработанные и внедренные Татрескомом Росхимпрофсоюза

С 2012 года на предприятии действует солидарный фонд, средства из которого направляются семье работника в трудной жизненной ситуации. Таким образом, можно компенсировать часть затрат на дорогостоящее лечение, требующееся сотруднику или членам его семьи. За 5 лет материальная помощь из солидарного фонда была выдана 400 членам профсоюза на общую сумму более 7 млн рублей.

Профсоюзная организация «Казаньоргсинтеза» и исполнительная дирекция предприятия действуют сообща, отстаивая интересы работников. Об этом на конференции заявил Рафаэль Сафаров.

— У руководства общества и профсоюзной организации общие цели. Самая главная — работа без аварий и травматизма, получение максимальной прибыли, обеспечение благосостояния, улучшение условий жизни семьям работников. Все эти задачи невозможно в полной мере реализовать без надежной опоры. Опорой в нашей работе является профсоюзная организация. Она ведет активный поиск наиболее продуктивных форм защиты социальных и трудовых прав и профессиональных интересов наших работников, — сказал главный инженер предприятия.

Спортивные инициативы работников КОСа

Профсоюз и руководство предприятия серьезно относится ко всем инициативам, исходящим от работников. Так, поняв, что сотрудники с удовольствием участвуют в городских велогонках, профсоюз, заручившись поддержкой администрации, организовал на территории предприятия прокат велосипедов. Велопарковки для членов профсоюза разместили на территории ДК химиков, бассейна «Оргсинтез», профилактория, рядом с проходными и даже на водозаборе.

Профсоюз и руководство предприятия серьезно относится ко всем инициативам, исходящим от работников

Руководство «Казаньоргсинтеза» активно поддерживает также спортивные идеи работников предприятия. По их инициативе в этом году были созданы команды по хоккею и пейнтболу. Предприятие оплачивает аренду зала, работу тренеров, экипировку спортсменов. В появлении на предприятии инициативных сотрудников отчасти заслуга комиссии по молодежным делам, которой в этом году исполнилось 20 лет. Молодые работники всегда занимали активную жизненную и профессиональную позицию. А руководство предприятия совместно с профсоюзом стремилось сделать все, чтобы удержать молодые кадры.

Вопрос парковки

На конференции были озвучены и волнующие заводчан вопросы. Старший мастер завода по подготовке и проведению капитального ремонта Хадит Зарипов попросил решить проблему с парковкой.

— У завода ППКР имеется небольшая автостоянка. Работники, чтобы занять место, приезжают в 6 часов утра, позже машину уже не поставить. Кто не успел, заезжают в зеленую зону, бросают автомобиль вдоль дороги. А эвакуаторы только этого и ждут. Несколько десятков раз увозили машины на штрафстоянку. Из-за этого работникам приходилось оформлять отгул, чтобы забрать автомобиль и оплатить штраф, — рассказал Хадит Зарипов.

Старший мастер завода по подготовке и проведению капитального ремонта Хадит Зарипов попросил решить проблему с парковкой

Он предложил организовать законную автостоянку возле завода капремонтов и добавил, что подобная проблема возникает и у работников других подразделений. Заводчане посчитали, что необходима автостоянка на 300—350 мест и даже разработали эскиз будущей парковки. Его планируют направить в администрацию предприятия.

«На предприятии ведут разностороннюю заботу о людях труда»

Высоко оценил работу профсоюзной организации «Казаньоргсинтеза» Айрат Шигабутдинов. Он отметил, что коллектив доверяет и признает эффективность профсоюза. Об этом свидетельствует то, что в нем стоит 12 240 работников предприятия.

Айрат Шигабутдинов отметил, что коллектив доверяет и признает эффективность профсоюза

— Все, что мы сегодня слышали, безусловно, радует. Я не хотел бы останавливаться на отдельных цифрах, но хочу сказать, что благодаря начатой в 2003 году работе по масштабной реконструкции, модернизации производства «Казаньоргсинтеза», строительства новых уникальных заводов для России, заводчане обеспечены всеми условиями для продуктивной успешной работы на предприятии. Все работники получают достойную заработную плату.

На вашем предприятии ведут разностороннюю заботу о людях труда. Такая же работа производится на всех предприятиях Группы компаний ТАИФ. Сегодня недопустимо стоять на месте, все быстро меняется, поэтому необходимо постоянно стремиться к обновлению, стимулировать коллектив на новые профессиональные достижения. В Группе компаний ТАИФ разработана новая программа до 2030 года, будут модернизированы и построены производства на «Казаньоргсинтезе». Это создаст новые рабочие места и будет способствовать улучшению качеству жизни работников предприятия, — сказал Айрат Шигабутдинов.

Завершилась отчетно-выборная конференция награждением работников предприятия почетными грамотами за активную работу в профсоюзе.

Партнерский материал