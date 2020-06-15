«Действия первых подразделений и определили успешный исход тушения пожара»

В ГУ МЧС России по РТ рассказали, как более полутора суток боролись с пожаром на Казанской кустовой базе

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня «Реальному времени» стали известны подробности того, как боролись с крупным пожаром после взрыва на Казанской кустовой базе. В ликвидации ЧП задействовали почти 200 человек и полсотни единиц техники, в том числе пожарный поезд, а для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, вводили режим ЧС. Пока идет расследование в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ (по ГПС) Константин Чанышев в интервью нашему изданию рассказал, как действовали первые прибывшие на место пожарные подразделения, базирующиеся на «Казаньоргсинтезе», и в чем была сложность тушения пожара.

Угроза повторного взрыва

— Как проходила операция по тушению пожара на Казанской кустовой базе?

— Казанская кустовая база относится к категории особо взрывопожарных опасных объектов, и особенность тушения заключается в двух факторах: воздействии факельного горения, пламени высокой температуры, и постоянно существует угроза повторного возникновения взрывоопасных концентраций на территории объекта и мощного взрыва.

Факторы противоречат друг другу. Для того чтобы снизить воздействие высокой температуры, надо уменьшить интенсивность горения факела. Но если сбить факел окончательно, то из-за утечки газа возникнут большие объемы взрывоопасных концентраций газа, которые спровоцируют повторный взрыв. Поэтому тактика заключается в том, чтобы постоянно поддерживать горение факела и при этом максимально охлаждать как конструкции горящего резервуара, так и соседние резервуары, которые попадают в тепловую зону воздействия факела.

Этой тактике тушения пожара следовали все, начиная с первых прибывших подразделений. Ими была организована подача воды на охлаждение горящего и соседних резервуаров до полного истечения газа.

— Сколько людей и единиц техники задействовали?

— Всего участвовали 199 человек и 58 единиц техники. От пожарной охраны, от МЧС были задействованы 144 человека, 35 единиц техники.

— Какие пожарные части прибыли первыми?

— Ближайшее подразделение — это подразделение 5-го договорного отряда Федеральной противопожарной службы. Этот отряд содержится за счет средств охраняемых объектов. В первую очередь это ПАО «Казаньоргсинтез», а также Казанская ТЭЦ-3 и ряд других объектов.

Всего участвовали 199 человек и 58 единиц техники. От пожарной охраны, от МЧС были задействованы 144 человека, 35 единиц техники

«Действовали четко и грамотно»

— Как проявили себя пожарные, приехавшие с КОСа? На каком участке их задействовали?

— Их главной задачей было наладить охлаждение горящего резервуара и двух соседних. Подразделения, которые базируются на территории и охраняют «Казаньоргсинтез», специализируются на тушении промышленных пожаров на объектах нефтегазохимпереработки. Они отрабатывают вопросы тактики тушения пожаров, основной тренировочный процесс у подразделений нацелен на то, чтобы безошибочно работать в условиях таких пожаров.

Поэтому их действия были правильными, они четко сориентировались по месту, сумели наладить подачу воды для охлаждения резервуара. В большей степени действия этих первых подразделений и определили успешный исход тушения пожара в целом.

— Сколько людей и единиц техники были задействованы 5-м договорным отрядом?



— Всего из базирующихся на «Казаньоргсинтезе» участвовали три подразделения — 28 человек и 10 единиц техники. Особо надо отметить, что прокладка магистральных линий, общая протяженность которых составила 2 км, и бесперебойная подача воды осуществлялись именно пожарной техникой 5-го отряда «Казаньоргсинтеза».

— Как оцениваете действия 5-го подразделения в тушении пожара?

— Их действия были уверенными. Руководители тушения пожара, руководители боевых расчетов подразделений действовали четко и грамотно. И все тактические рекомендации были выполнены.

— Какие разрушения произошли на станции в результате пожара?

— В начале пожара произошло разрушение трансформаторной подстанции, через которую осуществляется энергоснабжение данного объекта. Это серьезно осложнило ход тушения пожара в целом, потому что вся система наружного пожарного водоснабжения энергетически как раз была запитана от этой подстанции. Данное обстоятельство серьезно осложнило тушение пожара. Кроме этого, каких-либо значительных разрушений зданий, сооружений и технологических конструкций не было. В ходе воздействия пожара от повышенной температуры и растущего давления внутри резервуаров (предположительно, по этим причинам) произошла деформация горящего резервуара, вздутие одной из его частей, и, как впоследствии, по окончании тушения пожара, показал его осмотр, было нарушено само тело резервуара, возникла трещина.

Подразделения, которые базируются на территории и охраняют «Казаньоргсинтез», специализируются на тушении промышленных пожаров на объектах нефтегазохимпереработки. Они отрабатывают вопросы тактики тушения пожаров. Основной тренировочный процесс у подразделений нацелен на то, чтобы безошибочно работать в условиях таких пожаров

8 тысяч кубометров воды

— Какая опасность была для населения во время пожара?

— Несмотря на то, что объем хранимого газа был большой, непосредственно от объектов кустовой базы сжиженных газов радиус серьезных повреждений и последствий, в том числе для населения, ограничивался в целом территорией кустовой базы и примерно равен 300 метрам от границы зоны загазованности. Но надо учитывать тот момент, что в эту зону — 300—500 метров — попадает значительное количество технологических коммуникаций «Казаньоргсинтеза», по которым также поступают взрывоопасные продукты. Вторичные факторы разрушения этих технологических коммуникаций могли повлечь за собой цепную реакцию нештатных или аварийных ситуаций на соседних объектах.

Но еще раз повторю, что благодаря действиям и первых подразделений, и всех последующих, самоотверженной работе (и не только пожарных: силы и средства, которые привлекались от пожарной охраны, — чуть более половины) все отработали очень грамотно, поэтому последствий удалось избежать.

— Как быстро прибыли пожарные подразделения после взрыва?

— Первые подразделения прибыли уже через 7 минут после сообщения.

— Есть информация, что взрыв произошел во время перекачки газа из резервуаров. Это так?

— В целом технологическая операция слива-налива является одной из самых пожароопасных. Есть очень много ограничений, внешних условий, при которых эти операции вообще запрещено проводить. Но говорить сейчас определенно, что во время слива-налива произошла эта нештатная операция и что именно перекачка со сливо-наливной эстакады в резервуарный парк явилась причиной, сейчас рано. Следственные действия продолжаются.

— Какую технику использовали при тушении пожара?

— В основном использовали пожарные автомобили Казанского гарнизона, для обеспечения подвоза воды использовали пожарный поезд, который не менее трех раз менял цистерны. Всего через пожарные насосы мы прокачали на этом пожаре более 8 тысяч кубических метров воды и подали на охлаждение резервуаров — это очень большой объем воды.

— Операция по тушению пожара продолжалась с 22.00 часов вечера и до 16.00 следующего дня.

— Да, это особенность таких пожаров, нельзя прекращать тушение, нельзя сбивать пламя. Надо дождаться, пока продукт полностью выгорит, и только после этого будет завершение пожара. Также в ходе пожара возникали дополнительные опасные ситуации: под воздействием высокой температуры была нарушена герметичность одного из соседних резервуаров, который был заполнен газом примерно на 50%. Взаимодействуя с персоналом объекта, удалось очень оперативно организовать перекачку в резервный резервуар, и тем самым мы эту угрозу устранили. По параметрам и последствиям ситуация была квалифицирована как чрезвычайная.

По параметрам и последствиям ситуация была квалифицирована как чрезвычайная

— Должно ли быть собственное пожарное подразделение у объектов, подобных Казанской кустовой базе?

— Есть требования федерального закона по объектам, которые в обязательном порядке должны организовывать свою пожарную охрану или заключать договоры на содержание с пожарными охранами. Данных о том, что у кустовой базы должна быть своя пожарная охрана, у нас нет.

В ходе расследования будет дана оценка тем расчетам, которые проводились в обоснование необходимости создания подразделений пожарной охраны. Раньше, несколько лет назад, у них был договор с 5-м отрядом.